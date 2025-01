PREGONERO | Manizales

Con la mitad del camino recorrido en la presente Feria de Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo se detuvo este miércoles (8 de enero) a hablar sobre varios temas clave de la 68.ª edición de esta celebración. Hizo un balance de lo que ha sucedido hasta ahora y enfatizó en que aún falta mucho por disfrutar en la ciudad.

Las declaraciones las hizo en el hotel Termales El Otoño, donde en la mañana se desarrolló el desfile en traje de baño de las 25 participantes del 53.º Reinado Internacional del Café.

Incidente en Bag Jump, con pronóstico optimista

El Bag Jump ubicado en el costado sur del estadio Palogrande fue una atracción extrema que desde hace nueve años no se veía en la Feria de Manizales. Miles de personas hicieron fila para hacer saltos desde varios metros de altura y caer en un inflable. Hasta el mismo alcalde Rojas realizó el salto.

No obstante, en los días que duró habilitado este escenario se presentaron dos accidentes. El mandatario se refirió al primero, ocurrido el domingo (5 de enero), en el que una niña de 13 años sufrió lesiones en la columna vertebral.

"Salomé saltó y cayó mal. Fue atendida de inmediato. El pronóstico es positivo, cuando digo positivo es que parece que la tienen que operar, pero el riesgo de que pierda la movilidad es muy bajo, es casi nulo y ojalá que así sea. El operador de ese evento activó las pólizas debidamente", expuso Rojas.

Asimismo, aclaró que desde el principio se había avisado que "estos son eventos bajo el riesgo de cada uno" y dijo que la atracción se cerró este martes, pero porque así estaba programado, no a raíz de los incidentes.

Sin embargo, el alcalde no hizo referencia al segundo caso, ocurrido el mismo domingo, en el que una mujer de 36 años terminó lesionada y actualmente permanece hospitalizada.

Llamado al respeto por la tradición taurina en Manizales

Rojas es un declarado taurófilo. En el 2024, cuando se debatía en el Congreso de la República la prohibición de las corridas de toros, abogó por su continuidad. También es común verlo en el palco de la Plaza de Toros, durante la Temporada Taurina de Manizales.

Pese a que dicha prohibición fue aprobada en el Legislativo, el alcalde hizo énfasis en que se dieron tres años de transición para la desaparición de esta actividad en la ciudad. "Yo no creo que Manizales sea totalmente taurina, pero sí de respeto completo por la tradición taurina. La tradición está en el ADN de muchos miles de manizaleños y los que no gozan de este arte al menos lo respetan. Pongámonos de acuerdo en respetarnos, ese es el único mensaje", clamó.

Mencionó que en la cabalgata también había gente que no estaba de acuerdo, pero que la clave está en llegar a un punto de encuentro y respetar los otros pensamientos.

Fue contundente en su posición y la sustentó en las cifras: "Lo que sí está claro es que tenemos que defender la fiesta brava, porque es parte importante de nuestra Feria de Manizales. Más de $35 mil millones se mueven alrededor de la fiesta brava en una semana y no se mueven en los grandes empresarios, sino en el señor que vende botas -que seguramente con eso vive seis meses-, en el que vente ponchos y el que vende mazorcas, que así no las vendan en la misma cuadra de la Plaza, sí lo hacen seis o siete cuadras a la redonda y de eso vive mucha gente".

Manizales, "la ciudad más segura de Colombia"

El alcalde hizo un balance de la seguridad en lo corrido de la Feria: "Ni un herido ni una riña con arma cortopunzante o de fuego en estos días, lo que nos deja muy tranquilos. El ejercicio de los casi 2 mil 400 policías que nos están ayudando a proteger la ciudad ha sido maravilloso y aquí estamos haciendo la tarea".

Y no dudó en hacer una invitación a los turistas: "No se pierdan de venir a la ciudad más segura de Colombia".

La cifra destacada, en los desfiles

El alcalde Rojas resaltó el atractivo que ha generado para locales y visitantes el paso de los desfiles por la avenida Santander, hasta la Plaza de Bolívar. "Están sacando más de 170 mil personas a las calles a ver y disfrutar un contenido cultural y artístico maravilloso", dijo el mandatario.

Hasta el momento solamente han tenido lugar dos: el de Bienvenida y el de las Carretas del Rocío. Este jueves será el Desfile Solemne de la Virgen de la Macarena (entre Fundadores y la Plaza de Toros) y el viernes, el Desfile de las Naciones, entre El Cable y el Centro. Ambos son en la tarde.

Sobre el Superconcierto de la Feria de Manizales

Como un evento "superbién cubierto" definió Jorge Eduardo Rojas al Superconcierto de la Feria, que será el próximo sábado (11 de enero) en el estadio Palogrande.

"Espero que todo el mundo vaya a acompañarnos porque es un esfuerzo muy grande que está haciendo un privado. Queremos que se hagan grandes eventos, pero para que se haga un megaevento como el Superconcierto necesitamos comprar la boleta; si no compramos la boleta, los empresarios no van a venir, así que espero que todos salgamos, porque no es cualquier concierto, sino que es uno de marca mayor como no se ha visto en la región, así que allí esperamos exaltar la potencia del Eje Cafetero y de Manizales", manifestó.

Anunció que ya está a punto de agotarse la venta de palcos y la de las tribunas laterales está muy avanzada. "Esperamos tener mucho más de 20 mil personas en el concierto, que va a tener de todo como en botica", agregó.

Y finalmente recordó a las figuras que participarán en el Superconcierto: "Juan Luis Guerra es uno de los artistas más importantes del mundo y no había venido a Manizales; Pedro Capó tampoco había estado en concierto en Colombia; Ryan Castro es un exponente importante de la música urbana; Kapo es un exponente del reguetón importante; vamos a tener a Paola Jara y a Jessi Uribe, del despecho, y vamos a tener al Binomio de Oro para el tema del baile, es decir que vamos a tener este concierto superbién protegido, pero todavía faltan muchas cosas".

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.