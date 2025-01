PREGONERO | MANIZALES

Paraguay (Luz Marina Benítez): "No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Estoy tan feliz, me siento como una reina. Manizales me está recibiendo como jamás me imaginé. Estoy muy agradecida por todo el cariño, estoy disfrutando al máximo y ya no me quiero ir de esta ciudad".

Perú (Gianella Giles): "Este primer contacto definitivamente ha superado mucho mis expectativas. He sentido un fuego en el corazón y la sangre me hierve de la emoción. Poco a poco me ido emocionando con el clamor de la gente. Me faltaron manos para saludarlos a todos".

Así se expresaron estas dos candidatas del Reinado Internacional del Café luego de preguntarles cómo les pareció ese primer contacto con los manizaleños durante el Desfile de Bienvenida realizado ayer en la mañana.

El primer desfile de las 25 participantes no solo empezó puntual (10:00 a.m.), sino que llamó la atención por la decoración de las carrozas (15), pues para este año sobresalieron grandes figuras elaboradas en diferentes técnicas y materiales como icopor, fibra de vidrio y papel que se pudieron observar a lo largo del recorrido que partió desde El Cable hasta la Carrera 22 con calle 25 y que tuvo una duración de tres horas.

Según los organizadores, este año fueron artesanos de Pasto (Nariño), específicamente de Corpocarnaval, los encargados de elaborarlas, pues se han caracterizado por diseñar elementos decorativos de gran magnitud.

Para hoy (10:00 a.m.) de nuevo la cita es con las reinas en el Desfile de las Carretas del Rocío y a las 7:00 p.m. Será la elección de la Reina de la Policía en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

Las representantes de Puerto Rico y Polonia no dejaron de saludar al púbico que las acompañó a lo largo del recorrido.

El baile estuvo presente a lo largo del trayecto animando a los asistentes.

Argentina y Bolivia fueron las primeras candidatas que pidieron a sus edecanes sombrillas para cubrirse del sol que se tornó más fuerte desde las 11:30 de la mañana.

La Reina de la Feria de Manizales acompañó en la carroza a Colombia (Camila Tascón) y su carroza sobresalió con un gran carriel que hace parte de los cultura paisa.

12 agrupaciones de danza folclórica acompañaron el Desfile de Bienvenida. De ellas, dos fueron de Manizales, una, de Aguadas e igual número de Neira y Riosucio. Asimismo, cinco son nacionales y dos provienen de México.

Guatemala y Francia exaltaron al grano de café en su carroza y las manos de quienes lo trabajan.

El público espero paciente el paso de las candidatas por el centro de la ciudad.

Los más pequeños también se tomaron su tiempo para saludar a sus favoritas.

