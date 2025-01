LA PATRIA | MANIZALES

El Bag Jump es un atracción extrema de la Feria de Manizales que hace nueve años no se tenía en la ciudad, según dijo el fin de semana el secretario del Deporte de Manizales, Diego Espinosa, en un video que publicó la Alcaldía luego de que el mandatario, Jorge Eduardo Rojas, se lanzó desde la plataforma de 12 metros.

Sin embargo, esta caída libre a una bolsa de aire ha tenido problemas debido a que dos personas han resultado lesionadas. La primera fue una menor de 13 años, quien se lanzó el domingo (5 de enero) y sufrió una lesión en la columna.

Tras una tomografía y una radiografía, un especialista indicó que le deben practicar una cirugía y es posible que la deban someter más adelante a otra. La probabilidad de que no vuelva a caminar es mínima.

Y el segundo accidente ocurrió también el domingo. Se trata de Daniela Carmona Franco, de 36 años, quien está hospitalizada en la clínica San Marcel a la espera de una resonancia.

Ella le narra a LA PATRIA que ese día pasaba por la mañana por la Unidad Deportiva Palogrande, donde está ubicado el colchón inflable, e hizo la fila con su esposo para montar.

"Me tiré de los primeros 4 metros, lo hice bien y pasé a los siguientes. Del segundo nivel (8 metros) me tiré como nos explicaron y cuando caí, sentí un dolor en la espalda miedoso. El muchacho que nos recibió abajo me dijo que lo hice muy bien y que pasé al tercer nivel (12 metros), pero le respondí que no, que me 'jodí' la espalda. Él me ayudó a salir y empecé a caminar súper impedida", explica.

El Grupo Especial de Rescate (GER) la socorrió al tiempo que ella les manifestaba su dolor. "Me hicieron masaje con linimento y me preguntaron que si me podía ir caminando por mis propios medios y les dije que sí. Pensé que era un lumbago".

En una droguería le aplicaron unas inyecciones, pero en la noche se sintió mal por lo que en la mañana del lunes (6 de enero) fue a urgencias en San Marcel. Le aplicaron más medicamentos, le hicieron una radiografía y como no salió fractura le dieron de alta con más analgésicos.

Daniela detalla que en la tarde se sintió mal de nuevo y en la noche no pudo caminar. "A mi esposo le tocó traerme cargada de nuevo a urgencias y aquí me dejaron hospitalizada que porque ya se había descartado la fractura, pero que podría ser una neuropatía. Yo tengo una hernia discal, que de pronto se amplió y está apretando el nervio ciático. Ese es el dolor que tengo en la pierna".

La mujer resalta que desde la Secretaría de Salud de Manizales han estado pendientes y la han ayudado en su proceso. Incluso, lograron que le dieran celeridad a la resonancia magnética que requiere. Se la programaron para este miércoles (8 de enero), a las 2:00 p.m.

"El dolor es horrible, no me lo han podido controlar. Es en la lumbar y baja por toda la ciática de la pierna derecha", insiste.

Con la resonancia buscan descartar una cirugía. Después de ese procedimiento, la trasladarán al SES Hospital de Caldas para que la evalúe un neurocirujano y determine el paso a seguir. "Lo ideal es que no me tengan que hacer cirugía en la columna".

Carmona agradece la atención de la Alcaldía, pero llama la atención de la organización del Bag Jump. "Quisiera que ellos se manifestaran y que tengan más cuidado porque ya somos dos personas afectadas y de pronto hasta alguien más que no haya dicho. Si me tienen que hacer más procedimientos, que se afecte la póliza".

Daniela no alcanzó a lanzarse desde la plataforma de 12 metros, aunque lo pudo hacer por sus dos saltos previos. "Hablo por informarle a la gente, para que tengan conciencia de que es peligroso, que no es para cualquier persona y más si tienen una contraindicación en su espalda, como mi caso. Mi hernia discal estaba controlada, pero se volvió más complicado todo", concluye.

