La historia de Daniela Carmona Franco, de 36 años, se suma a la de una niña de 13 años que resultó lesionada tras lanzarse en el Bag Jump, atracción de la Feria de Manizales que estuvo instalada en el Complejo Deportivo Palogrande.

La mujer, quien permanece hospitalizada en la clínica San Marcel, a la espera de una resonancia, contó que el domingo pasado se tiró de los primeros 4 metros sin novedades, y luego lo hizo desde los 8 metros, tras acatar las recomendaciones.

"Cuando caí, sentí un dolor en la espalda miedoso. El muchacho que nos recibió abajo me dijo que lo hice muy bien y que pasé al tercer nivel (12 metros), pero le respondí que no, que me 'jodí' la espalda. Él me ayudó a salir y empecé a caminar súper impedida", explica.

Del GER la socorrieron, le hicieron un masaje, indicó que podía salir por sus propios medios y luego acudió a una droguería, pero siguió adolorida y debió acudir al hospital.

Aunque le dieron de alta, el dolor continuó y su esposo tuvo que llevarla cargada de nuevo a urgencias. "Aquí me dejaron hospitalizada que porque ya se había descartado la fractura, pero podría ser una neuropatía. Yo tengo una hernia discal, que de pronto se amplió y está apretando el nervio ciático. Ese es el dolor que tengo en la pierna", indicó Daniela.

Responden con las pólizas

Camilo Lopera, el empresario del Bag Jump, indicó que ante los dos incidentes registrados se activaron las pólizas como indica el protocolo y se notificó a la aseguradora, que paga contra factura y está resolviendo el tema.

Añadió que se contrató a un operador que lleva 25 años haciendo eventos, se cumplió con los protocolos y las capacitaciones.

"Da tristeza que se quiera hacer las cosas bien y pasen estas cosas. Todo lo hecho da a entender que todo estaba operando bien. Fueron 1.800 personas que saltaron y fueron dos las afectadas", sostuvo.

Tras el incidente de la niña, la gente siguió saltando, pues ella salió caminando y no se avizoró un problema mayor. Lopera sumó que a la cantidad de asistentes se sumaron los espectadores, lo que demostró lo atractivo del evento.

"No faltó nada por cumplir. Las especificaciones técnicas hablan de que pueden saltar menores y por eso pusimos la vara más grande, para evitar que niños pequeños saltaran", explicó el empresario.

Puntualizó que aunque se permitía la asistencia de menores con una estatura mínima de 90 centímetros, se optó por ponerla en 150 cm.

La gente disfrutó y dichos episodios le dejaron un sinsabor, y espera, ante la posibilidad de volver a tener el Bag Jump en Feria, ser más exigentes y evitar la participación de menores.

Niña lesionada espera la cirugía

La madre de la niña que sufrió una lesión en la columna indicó que su hija está en buenas condiciones y sigue a la espera de la cirugía.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.



