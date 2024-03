Foto | Cortesía | LA PATRIA

Mensaje a Lilia Rico de Cardona de su nieta Manuela Ríos Cardona: "Hoy se cumplen varios días de tu partida y no tengo palabras para describir el vacío abrumador que siento en el pecho. Me pregunto si dimensionaste alguna vez el regalo tan grande que me diste. La música abuela, esa que era tuya y la hiciste nuestra. Me entregaste un tesoro tan sagrado y prometo honrarlo hasta el último día de mi existencia. A mi mami gracias por la vida y a ti, abuela Lilia, gracias por la música".