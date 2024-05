Ángela Gaviria Piedrahita*

Rosario Grillo de Salgado nació el 25 de diciembre de 1855 en Sonsón, Antioquia, hija de Miguel Grillo y Rosalía Jaramillo Álvarez del Pino. La familia migró de Sonsón a Marmato a finales de la década de 1860 y, finalmente, llegaron a Manizales en 1870.

Rosario Grillo estudió de los 6 a los 7 años en el colegio mixto de Sonsón, como lo cuenta en su autobiografía para Bernardo Uribe Muñoz (1934) en Mujeres de América. Su hermano menor, Max Grillo, en el prólogo a Cuentos reales, cuenta que, aunque Rosario no culminó ningún estudio, desde niña mostró excelente memoria, vívida imaginación y aguda intuición: ya leía novelas e inventaba sus propias historias. De hecho, fue Rosario quien le enseñó a leer a su hermano, que se convertiría también en escritor. Además, despertada por sus primeras lecturas, forjó una postura sensible y convencida en contra de la guerra, la esclavitud y la crueldad. Más adelante trataría estos temas en algunos de sus relatos: en Pena de niño y La Dolorosa, ambos de carácter histórico, los sufrimientos causados por la guerra; en El sapo, la crueldad infantil. Sin embargo, siendo ella la segunda de una familia numerosa de once hermanos, su ocupación con las labores domésticas y su falta de instrucción se interpusieron como obstáculos en su amor por la literatura.

En Manizales, Rosario Grillo se casó con Cupertino Salgado, oriundo de Chocontá, en noviembre de 1883. Tuvieron tres hijos y dos hijas. Finalmente, se radicaron en Bogotá. Allí, con más de noventa años y desde su lecho de enferma, Rosario publicó Cuentos reales, que recoge 16 cuentos. Aunque fue su único libro, la escritora mantuvo una vida literaria activa desde antes de la década de 1880. En 1873 fue gestora, junto a su amiga Ana Joaquina Cárdenas, de la primera Tertulia Literaria en Manizales. Un poco después, entre 1883 y 1884, Rosario publicó sus primeros versos en el periódico La idea, fundado por su esposo, Cupertino Salgado. Así lo cuenta en la autobiografía que realiza para Bernardo Uribe Muñoz (1934) en Mujeres de América y, más adelante, en la carta que dirige a Eudoro Galarza Ossa en La voz de Caldas (1932). Sin embargo, no se encuentran rastros de estas primeras publicaciones.

Publicaciones y premios

Aunque Rosario, con la modestia que siempre la caracterizó, afirma en su autobiografía no haber vuelto a escribir después de casada, se pueden rastrear publicaciones suyas en distintas revistas y participaciones activas en concursos literarios, en los que obtuvo premios y menciones. Adriana Villegas Botero (2023), en 13 escritoras del Gran Caldas, encuentra que Rosario Grillo de Salgado publicó en la revista manizaleña Renacimiento el cuento “Una Vocación” en la edición del 22 de julio de 1918, y “Fatalidad” en la edición del 15 de febrero de 1920. Con este mismo cuento, Rosario había participado un año antes, en 1919, en el Concurso Literario para Señoras y Señoritas, convocado por la Sociedad de Mejoras Públicas. Utilizó el seudónimo ‘Montañera’ y recibió el tercer puesto en el grupo de las primeras menciones, como lo rastrea Paloma Pérez Sastre (2000) en su estudio preliminar a Antología de escritoras antioqueñas 1919-1950.Es posible que Rosario haya participado también en el Concurso Jorge Isaacs, convocado en 1921 por la Sociedad de Mejoras Públicas y la Asociación de Cronistas, abierto tanto a escritores como a escritoras. Entre los cuentos participantes se encuentra uno de título “Fatalidad”, firmado esta vez con el seudónimo ‘Roanele’.

La década de los 20 continuó siendo prolífica para su vida literaria. Rosario Grillo menciona, en su misma autobiografía, haber ganado junto a otra escritora el primer premio de un concurso de cuentos convocado por El Diario Nacional, si bien no se encuentran más registros al respecto. Alrededor de esta misma década, Rosario participó con el cuento “Expiación” y bajo el seudónimo ‘Vespertina’ en el Concurso femenino de 1927 convocado por la revista Letras y Encajes. Ganó mención y fue publicado en el número 13 de la revista, en agosto del mismo año. Desde ahí, Rosario Grillo publicó otros tres cuentos en la misma revista: “Una semejanza” en octubre de 1928, “Una vocación” en septiembre de 1929 y “Consecuencias de un error” en diciembre de 1929.

Así, las publicaciones de Rosario Grillo se encuentran, como lo dice Bernardo Uribe (1934) en Mujeres de América, “diseminados en revistas” (p. 64). El Padre Fabo, en Historia de Manizales (1926), menciona que Rosario también realizó publicaciones en revistas bogotanas como Cromos y en una edición especial de El Diario Nacional.

Poesía

En cuanto a su producción lírica, solo conocemos dos poemas. El primero hace parte de una interlocución con su amiga Joaquina Cárdenas, que le había dirigido el poema “Una pregunta a mi estimada amiga Rosarito Grillo”. Ella le responde con los versos de “A mi querida amiga Joaquina Cárdenas”. Esta interlocución fue reproducida, aunque con omisiones, por el Padre Fabo (1926) en Historia de Manizales. Más adelante, Rosario (1932) incluye en una carta a Eudoro Galarza Ossa para La Voz de Caldas la versión completa del poema. El segundo poema que conocemos es “El ruiseñor”. No se encuentra registro de dónde fue publicado originalmente, pero fue recuperado por Juan de Dios Botero Restrepo en los libros Presencia poética de Sonsón (1984) y Las damas de Sonsón (2000).

Rosario murió el 7 de octubre de 1947 en Bogotá, a sus 91 años, pocos meses después de haber publicado Cuentos reales.

Fragmentos de sus obras

A mi querida amiga Joaquina Cárdenas [Fragmento]

Aquí el talento

Júzgase oprobio

Si está en la mente

De la mujer……

La envidia entonces,

También el odio

Tejen coronas

Para su sien!

Tomado de: Grillo de Salgado, R. (9 de junio de 1932). A propósito de la entrevista con las señoritas Cárdenas. La Voz de Caldas, p. 3.

*Escritora.

Obras

Cuentos

Una vocación, Pena de niño, El zapato de navidad, Una semejanza, Fatalidad, Vivisección, Frivolidades, Favorito, Por tierra caliente, Historia sencilla, El espíritu de Ñor Vicente, El sapo, Expiación, Consecuencias de un error, La Dolorosa, Enigma de las palabras. El libro Cuentos reales recopila, en el mismo orden, todos los cuentos anteriores.

Poemas

A mi querida amiga Joaquina Cárdenas y El ruiseñor.

Referencias

-. Álvarez Ángel, F. (2010). Genealogías de quince familias de Sonsón. Álvarez, Ángel Arango, Botero, Correa, Escobar, Henao, Isaza, Jaramillo, Londoño, Marulanda, Restrepo, Robledo, Uribe, Villegas. Bogotá. Recuperado de: www.familysearch.org/library/books/idviewer/481170/3

-. Fabo de María, P. (1926). Historia de Manizales. Tipografía Blanco y Negro.

-. Family Search. (s. f.). María del Rosario Grillo Jaramillo. Consultado en: https://www.familysearch.org/tree/person/details/LKBS-27F el 21 de abril de 2024.

-. Grillo de Salgado, R. (agosto de 1927). Expiación. Letras y encajes, (11), 205-208. Recuperado de: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54946

-. Grillo de Salgado, R. (octubre de 1928). Una semejanza. Letras y encajes, (27), 445-446. Recuperado de: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57200

-. Grillo de Salgado, R. (septiembre de 1929). Una vocación. Letras y encajes, (38), 621-622. Recuperado de: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57263

-. Grillo de Salgado, R. (diciembre de 1929). Consecuencias de un error. Letras y Encajes, (41), 668-669. Recuperado de: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54982

-. Grillo de Salgado, R. (9 de junio de 1932). A propósito de la entrevista con las señoritas Cárdenas. La Voz de Caldas, p. 3.

-. Grillo de Salgado, Rosario (1984). El Ruiseñor. En: Botero Restrepo, Juan. Presencia poética de Sonsón (p. 173). Ediciones Centro de Historia de Sonsón.

-. Grillo de Salgado, R. (1947). Cuentos reales. Bogotá: Editorial San Juan Eudes.

-. Grillo, M. (1947). Palabras fraternales. En: Cuentos reales. Bogotá: Editorial San Juan Eudes.

-. Pérez Sastre, P. (2000). Antología de escritoras antioqueñas 1919-1950. Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Dirección de Cultura.

-. Uribe Muñoz, B. (1934). Mujeres de América. Imprenta Oficial. Medellín.

-. Villegas Botero, A. (2023). 13 escritoras del Gran Caldas. Huellas de autoras de Caldas, Quindío y Risaralda en la prensa de Manizales de los años 20 y 30 del siglo XX. Universidad Tecnológica de Pereira.

