Las bicicletas públicas

Una ciudad como Manizales, en la que se pretende que los medios alternativos de transporte tengan un despliegue significativo, debería tener un sistema de bicicletas públicas que no sufra interrupciones de ningún tipo. La manera en que se contrata su operación lleva a que cada año se tengan baches indeseables, que no permiten la consolidación de la capital caldense como propicia para este tipo de transportes. Apenas ayer comenzó la prestación del servicio de Manizales en Bici, y de una manera mermada, ya que apenas funcionan 3 de 9 estaciones y 100 de 211 bicicletas.

La Secretaría de Medioambiente explica que se debió tomar el camino provisional para agilizar la prestación del servicio, ya que de otra manera se hubieran necesitado otros dos meses más, por lo menos, para adjudicar una licitación. Habría sido ideal que desde el año pasado la situación se hubiera previsto, y que no se tuvieran que tomar medidas improvisadas como la actual. Lo mejor para los ciudadanos que usan el sistema es que no se presenten interrupciones, sin importar la época del año, y que los procesos de contratación se desarrollen y ejecuten de tal manera que siempre haya acceso al sistema de bicicletas públicas.

Si actualmente apenas el 1% de los manizaleños, según Manizales Cómo Vamos, hacen uso de estas bicicletas no es porque no haya suficientes personas interesadas en alternativas como esta, sino porque no se brindan las condiciones de continuidad. La verdad es que cualquier bache es un desestímulo y la buena cultura de movilidad ganada durante meses sufre retrocesos significativos, solo por imprevisión. En un gobierno como el actual, que llegó con el impulso de la bicicleta, es difícil entender por qué no se hace más para consolidar opciones de transporte diferentes a las tradicionales.

No puede pensarse en que se limiten a funcionar a la par con el calendario escolar, cuando muchas personas también las usan para ir al trabajo o cuando incluso hay turistas que deberían poder aprovechar el sistema. Un ejemplo de esto es que muchos turistas ya pueden hacer uso del Cable Aéreo gracias a la implementación del univiaje, algo tan sencillo y que tuvo tantos tropiezos antes de comenzar a demostrar su utilidad.

Adicionalmente, y tomando en cuenta que en las condiciones actuales la operación del sistema de bicicletas públicas cuesta cada año unos $1.000 millones, podría pensarse en modernizar toda la operación y buscar que tenga un manejo más tecnológico, para que cualquier persona use las bicis, que valga una tarjeta de crédito, por ejemplo, sin necesidad de estar registrándose con facturas de servicios públicos y fotocopias de cédulas. Todo esto permitiría que la operación no se limitara a ser solo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., lo que les resta muchas posibilidades de uso.

Por lo pronto, quedamos a la espera del proceso licitatorio con el que se debe escoger el operador que asuma esta responsabilidad después del 19 de marzo, cuando terminará el actual contrato. Esperamos, así mismo, que en adelante se cuente con la previsión suficiente que garantice que no haya más interrupciones del servicio.