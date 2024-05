Con infinitas horas de lectura, conversaciones con ciudadanos en el recinto y en el territorio, opiniones de gremios y diálogos en redes sociales he constatado que el Plan de Desarrollo Caldas 2024-2027 no le apuesta a una gran transformación del departamento, sino simplemente a un manejo operativo, con recursos invertidos en secretarías de apoyo y no en formación bruta de capital. En síntesis, un Plan sin desarrollo.

Sonaré repetitivo y podré incluso incomodar a aquellos que no les gusta escuchar, pero de tanto reiterar espero que algo de lo mucho que dicen las comunidades y los gremios cale en quienes manejan el ejecutivo; de lo contrario, quedará en mera narrativa.

En el atril del recinto, el líder del sector ganadero y agropecuario de Caldas manifestó su preocupación por el déficit cualitativo de vivienda que se registra en el sector rural del departamento. Más del 18% de las personas habitan en construcciones de mala o regular calidad. Sin embargo, el Plan plantea aumentar dicho déficit y no disminuirlo.

Lo anterior demuestra una verdadera desconexión entre el Plan y las reales necesidades de las comunidades para impactar de forma positiva el desarrollo social y económico de quienes aportan al PIB del departamento.

La opinión del líder ganadero no es la única que no ha sido escuchada. El director ejecutivo de Cotelco indicó en su intervención que Caldas cuenta con 1.600 empresarios del sector turismo, pero no hay un plan de promoción turística estructurado que le permita al departamento ser competitivo a nivel internacional.

No obstante, mostraron como una gran hazaña la inauguración del Punto de Información Turística en el centro de Manizales, mientras en Norcasia los emprendedores de turismo dejaron ver su descontento por la falta de apoyo e inversión en este renglón de la economía.

Desde Cotelco también expresaron la necesidad de que se cuente con un Observatorio de Turismo Departamental, ya que no hay datos de este tema. Así mismo, mencionaron que en el Plan no se explica cómo se piensa disminuir la tasa de empleo informal.

Frente a esto, desde la Gobernación señalaron que se cuenta con una Política Pública de Trabajo Decente y Digno. Un saludo a la bandera, ya que esta no cuenta con recursos. Por ende, no va a generar ningún impacto positivo a un sector que tiene pésimos indicadores.

Pero esto no es todo, la directora de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas se mostró bastante preocupada sobre cómo el departamento pagará el empréstito que está solicitando, ya que hay un sector privado disminuido, golpeado por dos reformas, que no tiene cómo pagar más impuestos. Su llamado fue claro: hay que cuidar la competitividad.

Lo que estudiamos es un Plan de Desarrollo que se derrama en prosa en el diagnóstico, pero en el componente estratégico no se compromete con nada. Y menos para la asignación de recursos a los sectores que impactan positivamente el desarrollo de Caldas.

Ojalá en las discusiones que faltan, el ejecutivo modifique lo solicitado por los gremios y la comunidad, para que el Plan de Desarrollo sea lo que la gente quiere y necesita.