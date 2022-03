Con la extorsión engañan desde la cárcel Doña Juana: conozca cómo operan

LA PATRIA | MANIZALES

Sindi Dallana Arrieta Díaz y María Imelda Bolaños Campo fueron condenadas por extorsión agravada. El fallo de primera instancia lo confirmó el Tribunal Superior de Manizales.

La Fiscalía narró que entre agosto y octubre de 2014, Elifaner Bayona Portillo, Marco Tulio Macea Solano y Jhony Pico Lemus recibieron llamadas extorsivas de personas que identificándose como miembros de los rastrojos o del Eln les exigían la entrega de sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de cada uno de ellos o la de los miembros de su núcleo familiar.

"Atemorizadas, las victimas accedieron a las exigencias así:

*El 8 de agosto, Elifaner consignó $300 mil a nombre de María Imelda y $1 millón a otra mujer, en la empresa de Giros Efecty, ubicada en el corregimiento La Mata, del municipio La Gloria (Cesar).

*El 5 de septiembre siguiente Marco Tulio Macea Solano consignó $2 millones a favor de Sindi Dallana, a través de las empresas Mi Giro, en Aguachica.

*El 17 de octubre del mismo año Yony Picón Lemus consignó $700 mi a nombre de un hombre, en la empresa Mi Giro con sede en Ocaña (Norte de Santander), dineros que fueron cobrados por sus beneficiarios".

Desde La Dorada

Afirmó el ente acusador en sus labores de investigación que las llamadas extorsivas se realizaron desde la cárcel Doña Juana, de La Dorada, del celular 3206689956.

María Imelda y Sindi Dallana fueron condenadas cómplices, en enero de 2020, a 8 años, pues fueron las que recibieron los giros anunciados. No se pudo determinar quién hizo las llamadas.

"Es ilógico pretender hacer creer que, de manera desprevenida, alguien consigne una suma de dinero a su nombre,

desconociendo por completo su procedencia, y menos en una persona como la acá procesada, de quien se conoce registra varios retiros de consignaciones", dijo el Tribunal.

Problema

La cárcel Doña Juana de La Dorada es de las de mayor preocupación de las autoridades en materia de extorsión. Desde allí se realizan llamadas intimidantes, a cambio de dinero.

Pese a los constantes operativos dentro de las celdas, con el decomiso de celulares, tarjetas sim, cargadores, entre otros, la situación no se frena y los incautos siguen cayendo.

Así operan en ese centro de reclusión, según relato hecho en una audiencia contra un extorsionista de esa cárcel.

Las víctimas de este caso, personas que son amenazadas. Las llamadas las hacen internos desde este centro de reclusión y afuera tienen a familiares que se encargan de reclamar los giros de las extorsiones. Otros intentan ingresar elementos como celulares, tarjetas sim y cargadores, tratando de burlar los controles del Inpec. Unos más lanzan los objetos, usando caucheras, sobre los patios. Adicional, en los últimos 3 años, en Doña Juana han atrapado a 5 funcionarios intentando ingresar equipos móviles.

Dice a Fiscalía

"La extorsión en el país se ha incrementado, acá aún no, pero está priorizada, le contó a este medio la saliente directora de Fiscalías Caldas. Añadió que el año pasado hicieron 10 intervenciones por ese delito, tienen fiscal destacado, el grupo Gaula y le apuestan a la prevención, pese a los judicializaciones, pues son muchas modalidades. Muy preocupante la de falsa contratación, porque puede terminar en muerte.

"En 2021 tuvimos doble homicidio, los presuntos extorsionistas llegaron a un galpón a extorsionar y terminaron muertos", anotó.

Casos

2022

1 caso de extorsión directa (de frente) en La Dorada.

3 por llamada en Aguadas, La Dorada y Manizales.

6 por redes sociales: 5 en Manizales y una en Riosucio.

Todo 2021

4 con carta extorsiva en Manzanares, Neira, Riosucio y Samaná.

9 casos de extorsión directa en Norcasia, Pácora, Supía y Manizales (6).

25 por llamada telefónica: Aguadas, Anserma (3), Belalcázar, Chinchiná (2), Filadelfia, La Dorada (5), La Merced, Manizales (5), Palestina, Riosucio (3), Supía y Villamaría.

12 por redes sociales, todas en Manizales.

Operativos en la cárcel Doña Juana han permitido decomisar celulares. Además, las autoridades encuentran cuadernos con listados de teléfonos de potenciales víctimas de extorsión.

Víctimas

Elifaner Bayona Portilla. Pues vea ...hace tiempecito (sic) así eso fue en el 2014 que nos llamaron para pedirnos una plata... vea esa fecha fue el 8 de agosto, viernes del 2014...pues vea, yo estaba trabajando acá en la finca, pues siempre he sido campesino, cuando recibí una llamada, si ve pues yo normalmente contesté, cuando me habla un sujeto haciéndose pasar por el comandante del ELN un tal Edward, que necesitaban una plata porque tenían una gente herida y que tenía que colaborarles, entonces yo le dije que yo no tengo plata. Me pidieron un millón doscientos...entonces el hombre volvió y me llamó, vea yo esa plata no la tengo... yo lo que tengo son trecientos mil pesos entonces me dice el sujeto, bueno listo baje ahí a Manta a efecty y consigne y nos dio el número de una señora, María Imelda Bolaños Campos... Para unos heridos y comprar unas cuestiones de botas algo así por el estilo y unas medicinas...se hizo pasar por el comandante Edward de los helenos ...bueno después de que consigné los trecientos mil pesos vuelve y me llama, entonces yo le dije ya consigné los trecientos mil pesos, me dice: no si no me consigna el millón doscientos que es, no respondemos con vusted (sic) o le secuestramos un hijo, entonces pues yo me llené de miedo y la mujer pues también, y decidimos buscamos la plata prestada a un compañero diciéndole que era para un negocio que teníamos y era para llevarla para entregarla allá para que no fura a pasar nada.

Sí, yo consigné...si a Diana Magaly Álvarez...Que lo llevó a usted a consignar?, pues vea en primer lugar miedo en segundo lugar pues proteger los hijos porque a uno que le merece los hijos que es lo único que uno tiene lo más sagrado”.

Por su parte, la otra víctima Marco Tulio Macea Solano, en su declaración en juicio, indicó: “...si señor, fue la extorsión por un valor de dos millones de pesos, en donde primero me hablaron con mucha cordialidad y después empezaron las amenazas, porque no había asistido a una reunión, esa reunión era para advertirnos que ellos estaban pensando en una labor social de protección para nosotros, que por eso necesitaban ocho retiros cada uno por un valor de doscientos cincuenta mil pesos y que si no cumplía con ese, con esa donación mis hijos iban hacer objetos de amenazas, y eso fue tal vez la parte más grave que me ha afectado tanto, que hasta el momento quiero que el día de hoy esto termine...

No señor no mencionaron ningún grupo...ellos me dijeron que necesitaban la colaboración para proteger a la comunidad de situaciones delincuenciales así me lo expresó, que por esa razón me habían citado a un lugar llamado ... que esta aproximadamente a cuatro kilómetros de acá de Agua Chica, yo le dije que no tenía conocimiento de esa reunión, entonces ahí empezó el señor delincuente a votar todo su veneno contra mí y contra mis tres hijos, diciendo que yo debía colaborar con dos millones de pesos y si no lo hacía, ellos sabían que mis hijos trabajaban y sabían sus horarios y sospecho que uno de ellos, el que me estaba hablando, era de aquí de Agua Chica, porque me dijo de que me acercara a donde yo tenía mis ahorros, yo le dije que en el banco agrario y él me dijo vaya y no nos vaya a engañar, porque nuestros sicarios están en crediservir dándose cuenta de sus movimientos... pues me acerqué la Banco Agrario a retirar unos ahorros que me representaban dos millones de pesos y los fui a ubicar a, creo que a Súper Giros, y como tal a eso, eso iba para San Pedro de Urabá y que por favor lo hiciera rápido y que llevara la tirilla que ellos necesitaban comprobar que el giro se había hecho efectivo y

naturalmente así se hizo. Le llevé la tirilla y se la mostré porque cada ratico estaban al teléfono fijo y cuando les dejé la tirilla, me dijo que alguien venía por la tirilla un moto, un

taxista de cachucha azul, que todavía lo estoy esperando y me dijeron que muchas gracias por la colaboración y que dentro de diez años me volverían a molestar.

........

En los últimos dos años los delincuentes desde las cárceles perfeccionaron una modalidad de extorsión dirigida especialmente contra prestadores de servicios en diferentes modalidades.

A esta manera de extorsionar se le denomina falso servicio y aún hay ciudadanos que continúan cayendo. Los delincuentes conocen de antemano a que se dedica la potencial víctima.

La Policía informó que obtienen información de las personas porque está publicada en redes sociales o en otros medios. “Llaman y solicitan servicios como acarreos, expresos, asesorías agrícolas, asesorías en construcción, asesoría médica y de enfermería, asesoría en ebanistería y ornamentación, entre otras”, agregó la institución.

Los delincuentes llaman muy seguros o frecen el trabajo, pero para que este se pueda realizar el prestador del servicio debe ir a una zona rural. Para captar aún más la atención le prometen un buen pago.

La otra condición es aceptar la propuesta de inmediato y así comienza el viaje hacia una zona apartada de la ciudad o de un municipio. A veces los hacen ir hasta otros departamentos, lo que termina convertido en una pesadilla.

Francotiradores de mentiras

Cuando la persona llega a un lugar despoblado a la víctima le entra una llamada en la que alguien se le presenta como miembro de algún grupo armado ilegal, quien le afirma que lo tienen en su poder.

No solo le hacen creer que se encuentra secuestrado sino que le aseguran que está rodeado de personas armadas y francotiradores dispuestos a disparar en cualquier momento.

Así llevan a la persona a un estado de estrés, inseguridad, máxima angustia y desesperación. Ahora la víctima solo escucha la voz del delincuente y simplemente le obedece por miedo.

El rescate no falta

La voz le ordenará en algún momento que suministre contactos de familiares. De inmediato llamarán a esos parientes. Se iniciará así la etapa de negociación del supuesto rescate.

Eso sucede porque los delincuentes ya dominan la situación. Le prohíben a la víctima que corte la llamada y al llamar a la familia le harán la misma exigencia. Estos intentarán comunicarse con el supuesto secuestrador, pero no habrá respuesta. Si la situación se desarrolla según el plan de los delincuentes, la familia pagará la exigencia económica en poco tiempo.

Al finalizar las llamadas los teléfonos de los que se originaron serán apagados. La víctima se dará cuenta de que está sola y no existe ningún secuestro ni hombres armados. Será demasiado tarde y su familia habrá pagado extorsiones mediante engaños.

Esta es una modalidad extorsiva realizada desde los centros carcelarios y son muchos los que han caído en el engaño.

Cómo prevenir el falso servicio

*Verifique la información personal de quien solicita el servicio y pida que se identifique plenamente.

*Conserve la calma.

*Sospeche de los servicios solicitados fuera de su ciudad de origen.

*Nunca suministre información personal.

*Si va a salir de la ciudad informe a sus familiares el trabajo a realizar y lugar donde lo va a llevar a cabo.

*Active el localizador del teléfono.

*Evite dejarse manejar en la comunicación, sea coherente con lo que dice.

*Trate de escribir y, si es posible, grabe la llamada.

*No envíe ni entregue dinero.

*Si tiene dudas o necesita saber más del tema llame a la línea 165 del Gaula.

Otra forma de prevenir es verificar con una llamada al 123 o 165 del Gaula, o en la Estación de Policía de la jurisdicción donde lo citan, para que le ayuden a confirmar si la oferta económica es real.

Casos en Caldas

*Secuestrado. A James Hernández Ospina le pidieron un servicio de transporte en Puerto Salgar. Fue al lugar indicado, pero lo esperaban cinco hombres, quienes lo amordazaron, golpearon y lo despojaron de $2 millones, Luego lo obligaron a hacer dos transacciones y le quitaron su vehículo de carga.

*Quemó el carro. En La Batea (Villamaría) extorsionar a un conductor del Valle del Cauca, contratado por teléfono. Al llegar al lugar indicado lo llamaron a extorsionarlo y terminó quemando su carro por miedo a que lo mataran.

*Una ambulancia. En Pensilvania pidieron una ambulancia particular, al llegar al sitio al conductor lo amenazaron supuestos miembros de la guerrilla, pero no creyó y se salvó.

*Exámenes. A un profesional de la salud lo llamaron para unos exámenes médicos ocupacionales en la reserva Río Blanco. Le pidieron dinero a su familia.

*Arquitecto. A un arquitecto lo llamaron para que viajara a un municipio de Caldas donde supuestamente se iban a construir unas casas. Al llegar al paraje que le indicaron le hicieron la llamada extorsiva, pero en su caso tuvo quien le avisara que era un engaño y no cayó.