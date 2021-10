Las ganas de trabajar lo llevaron hacia un engaño en Caldas: conozca la estafa del falso servicio

LA PATRIA | MANIZALES

El falso servicio se convierte en una de las estafas más usadas ahora en Caldas para engañar a las personas. Acá un caso. No olvide comunicarse a la línea 165 en caso de tener sospechas.

La historia

“Mi nombre es Cristian, soy arquitecto , radicado en Manizales. Recibí una llamada de una persona que requería una asesoría para un proyecto que tenía para construir unas pesebreras y una vivienda en una vereda de un municipio de Caldas.

Vi una gran oportunidad de trabajo y de obtener ingresos, le di toda mi información personal y me desplacé hasta sector rural para coordinar los términos del proyecto. Cuando me encontraba bien adentro de la vereda recibí una llamada de un supuesto comandante paramilitar que se encontraba en el área.

Se identificó como de un grupo al margen de la ley, me describieron, me dijeron en qué vehículo estaba y que si no obedecía a sus pretensiones me iba a disparar porque estaba observándome desde la maraña.

Además, que esa zona estaba bajo el dominio de ellos, que si me comunicaba con alguien me disparaban. Posterior a esto me pidieron el número de unos familiares, se los di, me dijeron que los iban a llamar y que si advertía de la situación me disparaban y quemaban mi vehículo.

Recibí la llamada de ellos nuevamente y me pusieron en conferencia con mis seres queridos. Dijeron que me tenían retenido y que si no me querían ver picado o quemado debían consignarles dinero.

Las palabras que utilizan son muy fuertes, tenía mucho miedo, pues no conocía bien esa zona y estaba totalmente intimidado por la situación. Lo que más advertían era que por ningún motivo informara a la Policía, que estaban atentos a cualquier movimiento.

Un primo de la familia se dio cuenta de lo que estaba pasando, había asistido a una conferencia que le brindó el Gaula Caldas, donde le dieron a conocer la línea 165 y que atendían esta serie de casos. Marcó y el patrullero Jorge Granada explicó que era un falso servicio. Me devolví en mi vehículo, hasta que me encontré con los cuadrantes del municipio que estaban en mi búsqueda. Afortunadamente no caí”.

Casos recientes

*Secuestrado. A James Hernández Ospina le pidieron un servicio de transporte en Puerto Salgar. Fue al lugar indicado, pero lo esperaban cinco hombres, quienes lo amordazaron, golpearon y lo despojaron de $2 millones, Luego lo obligaron a hacer dos transacciones y le quitaron su vehículo de carga.

*Quemó el carro. En La Batea (Villamaría) extorsionaron a un conductor del Valle del Cauca, contratado por teléfono. Al llegar al lugar indicado lo llamaron a intimidarlo y terminó quemando su carro por miedo a que lo mataran.

Una ambulancia. En Pensilvania pidieron una ambulancia particular, al llegar al sitio al conductor lo amenazaron supuestos miembros de la guerrilla, pero no creyó y se salvó.

*Exámenes. A un profesional de la salud lo llamaron para unos exámenes médicos ocupacionales en la reserva Río Blanco. Le pidieron dinero a su familia.

Atento