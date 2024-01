Recordando a Nicolás Restrepo Escobar

Conocí a Nicolás Restrepo Escobar cuando todos mis amigos y compañeros tenían pelo y yo no tenía ni una arruga, fue en una reunión de Amor y amistad, que se organizó dentro de las antiguas instalaciones de LA PATRIA cuando laboraba en el Instituto Caldense de Cultura, dirigido por Elvira Escobar de Restrepo, madre de Nicolás.

Desde el Instituto estábamos haciendo una investigación para el libro La cultura a través del periodismo tomando como referencia principal el archivo de LA PATRIA, al cual asistía todos los días. Entonces por aquello de la ‘vecindad’, me invitaron al festejo y por supuesto acepté. Él era un sardino y estaba acompañado por su primo y gran amigo, Jorge Hernán Botero Restrepo. Hubo baile, francachela y mucho ron de Caldas.

Posteriormente, pasé a hacer parte de la redacción en el denominado humorísticamente ‘El Kínder de Luis Felipe Gómez Restrepo’, para ese momento, director del periódico, por lo tanto, eventualmente nos cruzábamos en los pasillos y nos saludábamos con un gesto afable. Tiempo después siendo él director del diario me dio el aval para hacer la recopilación de todos los artículos publicados por Orlando Sierra tarea que me fue encomendada por Gloria Luz Ángel con el fin de editar el libro que vio la luz bajo el título Punto de encuentro, como sus columnas. Para ese momento yo ya no hacía parte del periódico.

También Nicolás me convocó varias veces para hacer algunas recopilaciones con motivo del cumpleaños del medio o me recomendaba cuando alguien precisaba de mis conocimientos de dicho archivo, para una compilación o una búsqueda sobre ciertos temas. De su parte siempre tuve su autorización para consultar el archivo físico, así fuera algo independiente.

Me preguntaba: -¿Alba Nelfy y por qué no va al Banco de la República? y le respondía que no era lo mismo, que me sentía mejor en LA PATRIA y él sonreía y decía: -¡Está bien!

De todos modos de alguna manera yo seguía vinculada al diario porque en el noticiero matinal de LA PATRIA Radio, empezamos a hacer ‘La historia … PATRIA’, lo que propiciaba que por lo menos nos viéramos en la sala de redacción, cuando iba a levantar los textos y nos diéramos un saludo cordial: -Director, buenos días, -Buenos días Alba Nelfy.

De Nicolás Restrepo puedo decir que siempre fue un tanto parco, pero no ofensivo, contundente en todos sus argumentos, muy amplio en sus apreciaciones y sobre todo, demócrata en sus decisiones y respetuoso con periodistas y columnistas, en síntesis, un muy buen ser humano.

Abrazo gigante para Elvira, su mamá, y para el hoy director Jorge Hernán, su familia, además para toda la planta de redacción y demás funcionarios del Periódico de casa.

Alba Nelfy Bernal Orozco