Programación Feria de Manizales: viernes 10 de enero del 2025

Campeonato Regional de Volley Playa – Finales

Evento familiar, sin cobro de boletería

Bosque Popular El Prado

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m.

Válida Regional de Karts

Evento familiar, sin cobro de boletería

Bosque Popular El Prado - Pista de Velocidad Felipe Rojas

Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Ultimate Vuelo Andino

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Sintética (Velódromo) de la Universidad de Caldas y Cancha Bosque Popular El Prado

Horario: 8:00 a.m - 6:00 p.m.

Fiesta de Fútbol Infantil

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Fiesta de Fútbol Infantil

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Arrayanes

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Campeonato Nacional de Ajedrez Feria de Manizales

Evento familiar, sin cobro de boletería

Coliseo Menor

Horario: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Campeonato Regional de Volley Playa

Evento familiar, sin cobro de boletería

Bosque Popular El Prado

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Torneo Internacional de Billar

Evento familiar, con cobro de boletería

Coliseo Menor

Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Manizales Speed Racing Carritos de Balineras, Triciclos, Sillas de Ruedas y Patinetas

Evento familiar, sin cobro de boletería

Batallón - Expoferias

Horario: 8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Visita de las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 53° a la Planta de Buencafé Liofilizado y al Municipio de Palestina

Evento privado

Planta de Buencafé Liofilizado y Palestina

Horario: 8:00 a.m. - 11:15 a.m.

Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga – Recorrido Interactivo

Evento familiar, con cobro de boletería. Recomendado para niños mayores de 7 años. Horario: únicos recorridos de 9:00 am a 10:00 a.m., 11:00 a.m. a 12:00 m., 1:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. con aforo limitado de 40 a 50 personas aproximadamente por recorrido.

Universidad Nacional, frente al Estadio Palogrande

Horario: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Expoarte – Feria de las Artes

Evento familiar, sin cobro de boletería

Sala Cumanday - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Feria Popular, Comercial y Microempresarial

Evento familiar, sin cobro de boletería

Plazoleta Palacio de Bellas Artes - Barrio Chipre

Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Expo – Comercial 2025

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Francisco José de Caldas

Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Galería de Arte de la Organización La Red

Evento familiar, sin cobro de boletería

Salón Bolívar del Hotel Escorial

Horario: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Comicfest

Evento familiar, con cobro de boletería

Colegio LANS Masculino - Calle 28 No 20-02

Horario: 10:00 a.m. - 7:30 p.m.

Feria Artesanal de Manizales

Evento familiar, con cobro de boletería

Expoferias *Ruta circular gratuita desde la Calle 62 sector Coliseo Mayor hasta Expoferias*

Horario: 10:00 a.m. - 7:30 p.m.

Establecimientos Gastronómicos Bulevar de la 48

Evento familiar

Bulevar calle 48 entre carreras 23 y 24

Horario: 10:00 a.m. - 11:00 p.m.

Museo del Ron

Evento familiar, sin cobro de boletería

Mirador de Niza - Sector Milán

Horario: 10:00 a.m. - 11:59 p.m.

Desafío de Gigantes – Tierra de Inflables para toda la Familia

Evento familiar, sin cobro de boletería *aplican condiciones y restricciones*.

Ecoparque Los Yarumos

Horario: 10:00 a.m. 5:00 p.m.

Cine en Feria para Niños

Evento familiar, sin cobro de boletería

Auditorio Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 11:00 a.m. - 1:00 p.m.

Fondas y Arriería: Granja Interactiva, Experiencia Panelera, Cafetera y Aguadeña, Almuerzo y Programación Familiar. Artistas Locales: Trío Amor Latino – Jhon Jairo Arenas

Evento familiar, sin cobro de boletería

Lote detrás del Colegio INEM

Horario: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Feria de Cafés Especiales – Exposiciones Empresariales y de Emprendimientos del Sector Cafetero

Evento familiar, sin cobro de boletería

Plazoleta Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia

Horario: 11:00 a.m. - 7:00 p.m.

Torneo Regional de Fútbol Femenino – Semifinal

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Baja Suiza

Horario: 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Chica Cristal

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Ernesto Gutiérrez

Horario: 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Feria de Arte Corporal

Evento gratuito

Carrera 23 No 54-96 - Sector El Triángulo

Horario: 2:00 p.m. - 9:00 p.m.

Festival de Orquestas – Artistas locales: Tropicana Orquesta, Grupo Chanel, Henry y su Onda Hispana, Orquesta Sonora Maracaibo, Daniel E. Chiguachi

Evento sin cobro de boletería, para mayores de 18 años

Media Torta de Chipre

Horario: 2:00 p.m - 11:00 p.m.

Cine en Feria para Niños

Evento familiar, sin cobro de boletería

Auditorio Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Exposición «Huellas del Ser»

Evento familiar, sin cobro de boletería

Sala de Teatro El Escondite Calle 11a No 6-42

Horario: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.

Temportada Taurina – Cuarta Corrida: Luis Bolívar, Daniel Luque y Alejandro Talavante

Evento familiar, con cobro de boletería

Plaza de Toros Monumental de Manizales

Horario: 3:30 p.m. - 6:30 p.m.

FINAL Gran Rampa Bestial – Festival Extremo

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha de Fútbol Barrio Aranjuez

Horario: 4:00 p.m. - 7:00 p.m.

¡AY TANGO! Una Feria con Alma

Evento familiar, sin cobro de boletería

Calle del Tango - Calle 24 entre carreras 22 y 23

Horario: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.

Desfile de Las Naciones «Culturas del Mundo» con las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 53°

Evento familiar, sin cobro de boletería

Sector El Cable - Avenida Santander - Carrera 22 Calle 24

Horario: 5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Concierto Gratuito de Música Popular con Los Duros del Despecho pa´beber y beber

Evento familiar, reserva de boletería página web: www.confa.co

Carrera 25 Calle 50 - Auditorio Confa Hernando Aristizábal

Horario: 5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Fondas y Arriería – Artista Nacional: Luis Alberto Posada – Artista Local: Natalia Montes

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Lote detrás del Colegio INEM

Horario: 6:00 p.m. - 3:00 a.m.

Torneo Popular de Fútbol de Salón

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha El Guamal

Horario: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Obra de Teatro: «Los Ojos del Amor, Envueltos en un Pañuelo.»

Evento con bono de apoyo, para mayores de 18 años

Teatro Torreón - Instituto Técnico Marco Fidel Suárez Carrera 10 No. 12b-65

Horario: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Teatro Para Adultos: «Rapsodia para un Instante»

Evento con bono de apoyo, para mayores de 18 años

Sala de Teatro Punto de Partida Carrera 11c No. 62-18 Barrio Minitas

Horario: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Concierto Íntimo «Música para el Mundo»

Evento familiar, con cobro de boletería

Sala de Teatro El Escondite Calle 11a No 6-42

Horario: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Feria en Tu Barrio – Artista Nacional: Cristian Fernández – Artistas Locales: Gansta Bachata y Cuarteto Reminiscencias

Evento familiar, sin cobro de boletería

Barrio La Enea

Horario: 7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Noche Vallenata – Artista Internacional: Jorge Celedón – Artistas Locales: Tradición Vallenata y Arnín Trujillo

Evento sin cobro de boletería, para mayores de 18 años

Plaza de Bolívar

Horario: 7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Fiesta Aguardiente Amarillo: Yelsid

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Carpa Olé - Sector Glorieta San Rafael

Horario: 7:00 p.m. - 3:00 a.m.

Black Salsa – DJ Marlong

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Carpa Al Son Que Me Toquen - 400 metros adelante de la Terminal de Transportes. Entrada a Villamaría

Horario: 7:30 p.m. - 3:00 a.m.