Programación Feria de Manizales: domingo 12 de enero del 2025

Ultimate Vuelo Andino

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Sintética (Velódromo) de la Universidad de Caldas - Cancha Bosque Popular El Prado

Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Válida de BMX

Evento familiar, sin cobro de boletería

Bosque Popular El Prado

Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Válida de Patinaje

Evento familiar, sin cobro de boletería

Bosque Popular El Prado

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Expo – Comercial 2025

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Francisco José de Caldas

Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Final Torneo Regional de Fútbol Femenino

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Baja Suiza

Horario: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga – Recorrido Interactivo

Evento familiar, con cobro de boletería. Recomendado para niños mayores de 7 años. Horario: únicos recorridos de 9:00 am a 10:00 a.m., 11:00 a.m. a 12:00 m., 1:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. con aforo limitado de 40 a 50 personas aproximadamente por recorrido.

Universidad Nacional, frente al Estadio Palogrande

Horario: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Baloncesto 3×3

Evento familiar, sin cobro de boletería

Coliseo Mayor

Horario: 9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Expoarte – Feria de las Artes

Evento familiar sin cobro de boletería

Sala Cumanday - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Feria Popular, Comercial y Microempresarial

Evento familiar, sin cobro de boletería

Plazoleta Palacio de Bellas Artes - Barrio Chipre

Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Desfile de Autos Clásicos

Evento familiar, sin cobro de boletería

Batallón - Sector El Cable - Avenida Santander - Plaza Bolívar - Parque del Agua - Vía Panamericana - Bosque Popular

Horario: 10:00 a.m. - 12:00 m.

Monarca Fest: Granja Interactiva – Inflables – Feria Comercial – Castillo del Terror

Evento familiar, con cobro de boletería

Carpa Al Son Que Me Toquen - 400 metros adelante de la Terminal de Transportes. Entrada a Villamaría

Horario: 10:00 a.m. - 6:30 p.m.

Desafío de Gigantes – Tierra de Inflables para toda la Familia

Evento familiar, sin cobro de boletería *aplican condiciones y restricciones*

Ecoparque Los Yarumos

Horario: 10:00 a.m. 5:00 p.m.

Cuarta Feria de Las Artes ARMA

Evento familiar, sin cobro de boletería

Sala de Exposiciones Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia

Horario: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Feria Artesanal de Manizales

Evento familiar, con cobro de boletería

Expoferias *Ruta circular gratuita desde la Calle 62 sector Coliseo Mayor hasta Expoferias*

Horario: 10:00 a.m. - 7:30 p.m.

Comicfest

Evento familiar, con cobro de boletería

Colegio LANS Masculino - Calle 28 No 20-02

Horario: 10:00 a.m. - 7:30 p.m.

Retreta Pasodobles – Banda Sinfónica Municipal de Manizales, Director: Rubmarth López Toro

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Ernesto Gutiérrez

Horario: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Las Aventuras de Neotrón y sus amigos – Show Infantil

Evento familiar, con cobro de boletería

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 2:30 p.m. - 4:00 p.m. 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

¡AY TANGO! Una Feria con Alma

Evento familiar, sin cobro de boletería

Calle del Tango - Calle 24 entre carreras 22 y 23

Horario: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.

Feria en Tu Barrio, Artista Nacional: Dora Libia – Artistas Locales: Javier Serna Planchando en Familia y Jorge Enrique Vélez (GW)

Evento familiar, sin cobro de boletería

Barrio La Linda

Horario: 5:00 p.m. - 11:00 p.m.