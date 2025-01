Programación Feria de Manizales: jueves 9 de enero del 2025

Visita al Parque Nacional Natural Los Nevados de las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 53°

Evento privado

Parque Nacional Natural Los Nevados

Horario: 6:00 a.m - 11:00 a.m.

Fiesta de Fútbol Infantil

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Arrayanes

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Torneo Regional de Fútbol Femenino

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Baja Suiza

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Campeonato Nacional de Ajedrez Feria de Manizales

Evento familiar, sin cobro de boletería

Coliseo Menor

Horario: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Torneo Internacional de Billar

Evento familiar, con cobro de boletería

Coliseo Menor

Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Manizales Speed Racing Carritos de Balineras, Triciclos, Sillas de Ruedas y Patinetas

Evento familiar, sin cobro de boletería

Plaza 51 - Cancha La Asunción

Horario: 8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Válida Regional de Karts

Evento familiar, sin cobro de boletería

Bosque Popular El Prado - Pista de Velocidad Felipe Rojas

Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Campeonato Regional de Volley Playa

Evento familiar, sin cobro de boletería

Unidad Deportiva Palogrande y Bosque Popular El Prado

Horario: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Fiesta de Fútbol Infantil

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga – Recorrido Interactivo

Evento familiar, con cobro de boletería. Recomendado para niños mayores de 7 años. Horario: únicos recorridos de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., 11:00 a.m. a 12:00 m., 1:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. con aforo limitado de 40 a 50 personas aproximadamente por recorrido.

Universidad Nacional, frente al Estadio Palogrande

Horario: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Expo – Comercial 2025

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Francisco José de Caldas

Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Expoarte: Viva el Arte, Viva la Feria

Evento gratuito

Sala Cumanday - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Desafío de Gigantes – Tierra de Inflables para toda la Familia

Evento familiar, sin cobro de boletería *aplican condiciones y restricciones*.

Ecoparque Los Yarumos

Horario: 10:00 a.m. 5.00 p.m.

Monarca Fest: Granja Interactiva – Inflables – Feria Comercial – Castillo del Terror

Evento familiar, con cobro de boletería

Carpa Al Son Que Me Toquen - 400 metros adelante de la Terminal de Transportes. Entrada a Villamaría

Horario: 10:00 a.m. - 6:30 p.m.

Cuarta Feria de Las Artes ARMA

Evento familiar, sin cobro de boletería

Sala de Exposiciones Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia

Horario: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Galería de Arte de la Organización La Red

Evento familiar, sin cobro de boletería

Salón Bolívar del Hotel Escorial

Horario: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Feria Artesanal de Manizales

Evento familiar, con cobro de boletería

Expoferias *Ruta circular gratuita desde la Calle 62 sector Coliseo Mayor hasta Expoferias*

Horario: 10:00 a.m. - 7:30 p.m.

Comicfest

Evento familiar, con cobro de boletería

Colegio LANS Masculino - Calle 28 No 20-02

Horario: 10:00 a.m. - 7:30 p.m.

Establecimientos Gastronómicos Bulevar de la 48

Evento familiar

Bulevar calle 48 entre carreras 23 y 24

Horario: 10:00 a.m. - 11:00 p.m.

Museo del Ron

Evento familiar, sin cobro de boletería

Mirador de Niza - Sector Milán

Horario: 10:00 a.m. - 11:59 p.m.

Cine en Feria para Niños

Evento familiar, sin cobro de boletería

Auditorio Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 11:00 a.m. - 1:00 p.m.

Fondas y Arriería – Granja Interactiva, Experiencia Panelera, Cafetera y Aguadeña, Almuerzo y Programación Familiar. Artista Local: Los Dueños de la Parranda

Evento familiar, sin cobro de boletería

Lote detrás del Colegio INEM

Horario: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Feria de Cafés Especiales – Exposiciones Empresariales y de Emprendimientos del Sector Cafetero

Evento familiar, sin cobro de boletería

Plazoleta Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia

Horario: 11:00 a.m. - 7:00 p.m.

Eliminatorias Gran Rampa Bestial – Festival Extremo

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha de Fútbol Barrio Aranjuez

Horario: 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Encuentro Nacional de Tunas

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Ernesto Gutiérrez

Horario: 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Feria en Tu Barrio – Eliminatorias Festival Nacional de la Trova

Evento familiar, sin cobro de boletería

La Sultana

Horario: 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Feria de Arte Corporal

Evento gratuito

Carrera 23 No 54-96 - Sector El Triángulo

Horario: 2:00 p.m. - 9:00 p.m.

Festival Alternativo en la Montaña – Artistas Nacionales: Providencia y La FurruSKA – Artistas Locales: Nauj Project, La Pata Records, Sick Morgan, Cerebral Infest y The Rowings

Evento sin cobro de boletería, para mayores de 18 años

Media Torta de Chipre

Horario: 2:00 p.m. - 11:00 p.m.

Cine en Feria para Niños

Evento familiar, sin cobro de boletería

Auditorio Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Exposición «Huellas del Ser»

Evento familiar, sin cobro de boletería

Sala de Teatro El Escondite Calle 11a No 6-42

Horario: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.

¡AY TANGO! Una Feria con Alma

Evento familiar, sin cobro de boletería

Calle del Tango - Calle 24 entre carreras 22 y 23

Horario: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.

Obra Infantil de Títeres «Perucho o El Vendaval», Pelota Amarilla de Manizales

Evento familiar, con bono de apoyo

Sala de Teatro Punto de Partida Carrera 11c No. 62-18 Barrio Minitas

Horario: 4:00 p.m. A 6:00 p.m.

Desfile de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena con las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 53°

Evento familiar, sin cobro de boletería

Centro Cultural y de Convenciones Teatro los Fundadores - Plaza de Toros Monumental de Manizales

Horario: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Torneo Popular de Fútbol de Salón

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha El Guamal

Horario: 5:00 p.m - 9:00 p.m.

Noche Urbana – Artista Internacional: Ñejo – Artista Nacional: Juan Duque – Artistas Locales: Acusbeats, Yaipee

Evento sin cobro de boletería, para mayores de 18 años

Plaza de Bolívar

Horario: 6:00 p.m. - 11:00 p.m.

Fondas y Arriería – Artista Nacional: Alex Manga – Artista Local: Voz a Voz

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Lote detrás del Colegio INEM

Horario: 6:00 p.m. - 2:00 a.m.

Concierto Íntimo «La Vuelta al Mundo en 33 canciones»

Evento familiar, con cobro de boletería

Sala de Teatro El Escondite Calle 11a No 6-42

Horario: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Temporada Taurina – Festival Taurino: Antonio Ferrera, Sebastián Castella, Cristobal Pardo, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Emilio De Justo, Tomás Rufo, Felipe Miguel Negret

Evento familiar, con cobro de boletería

Plaza de Toros Monumental de Manizales

Horario: 7:00 p.m 10:00 p.m.

Noche Bolero y Cuerdas – Artistas locales: Trío Madera y Café, Huberney Cristancho, Dueto Reminicencias, Hermanos Uribe y María José Gallego Ríos

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Ernesto Gutiérrez

Horario: 7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Vive La Salsa: David Pabón – Willy García – Luisito Carrión – Andy Caicedo

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Carpa Olé - Sector Glorieta San Rafael

Horario: 7:00 p.m. - 3:00 a.m.

Concierto Íntimo «La Vuelta al Mundo en 33 canciones»

Evento familiar, con cobro de boletería

Sala de Teatro El Escondite Calle 11a No 6-42

Horario: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

De Argentina, El Cuarto de Soda La Banda homenaje a Soda Stereo más importante de Latinoamérica

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 7:30 p.m. - 11:00 p.m.

Despechonato: Hebert Vargas y El Andariego

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Carpa Al Son Que Me Toquen - 400 metros adelante de la Terminal de Transportes. Entrada a Villamaría

Horario: 7:30 p.m. - 3:00 a.m.