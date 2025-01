Programación Feria de Manizales: martes 7 de enero del 2025

Fiesta de Fútbol Infantil

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya

Horario: 7:00 a.m. - 2:00 p.m.

Manizales Speed Racing Carritos de Balineras, Triciclos, Sillas de Ruedas y Patinetas

Evento familiar, sin cobro de boleteria

La Sultana - La Toscana

Horario: 8:00 a.m. - 9.00 a.m.

Campeonato Nacional de Ajedrez Feria de Manizales

Evento familiar, sin cobro de boletería

Coliseo Menor

Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Torneo Internacional de Billar

Evento familiar, con cobro de boletería

Coliseo Menor

Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Fiesta de Fútbol Infantil

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Arrayanes

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Torneo Regional de Fútbol Femenino

Evento familiar, sin cobro de boletería

Cancha Baja Suiza

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m

Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga – Recorrido Interactivo

Evento familiar, con cobro de boletería. Recomendado para niños mayores de 7 años. Horario: únicos recorridos de 9:00 am a 10:00 am, 11:00 am a 12:00 m, 1:00 pm a 2:00 pm y de 3:00 pm a 4:00 pm con aforo limitado de 40 a 50 personas aproximadamente por recorrido.

Universidad Nacional - Frente al Estadio Palogrande

Horario: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Expoarte: Viva el Arte, Viva la Feria

Evento gratuito

Sala Cumanday - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Feria Popular, Comercial y Microempresarial

Evento familiar, sin cobro de boletería

Plazoleta Palacio de Bellas Artes - Barrio Chipre

Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Expo – Comercial 2025

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Francisco José de Caldas

Horario: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Establecimientos Gastronómicos Bulevar de la 48

Evento Familiar

Bulevar calle 48 entre carreras 23 y 24

Horario: 10:00 a.m. - 11:00 p.m.

Museo del Ron

Evento familiar, sin cobro de boletería

Mirador de Niza - Sector Milán

Horario: 10:00 a.m. - 11:59 p.m.

Desfile Carretas del Rocío con las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 53°

Evento familiar

Sector El Cable - Avenida Santander - Carrera 22 Calle 24

Horario: 10:00 a.m. - 1:00 p.m.

Tobogán Gigante Acuático – Long Splash

Evento familiar, sin cobro de boletería *Aplican condiciones y restricciones*.

Bosque Popular El Prado - Sector Antiguo Lago

Horario: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Salto Extremo para Toda la Familia – Bag Jump

Evento familiar, sin cobro de boletería *Aplican condiciones y restricciones*.

Unidad Deportiva Palogrande - Plazoleta Sur

Horario: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Monarca Fest: Granja Interactiva – Inflables – Feria Comercial – Castillo del Terror

Evento familiar, con cobro de boletería

Carpa Al Son Que Me Toquen - 400 metros adelante de la Terminal de Transportes. Entrada a Villamaría

Horario: 10:00 a.m. - 6:30 p.m.

Cuarta Feria de Las Artes ARMA

Evento familiar, sin cobro de boletería

Sala de Exposiciones Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia

Horario: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Galería de Arte de la Organización La Red

Evento familiar, sin cobro de boletería

Salón Bolívar del Hotel Escorial

Horario: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Feria Artesanal de Manizales

Evento familiar, con cobro de boletería

Expoferias *Ruta circular gratuita desde la Calle 62 sector Coliseo Mayor hasta Expoferias*

Horario: 10:00 a.m. - 7:30 p.m.

Cine en Feria para Niños

Evento familiar, sin cobro de boletería

Auditorio Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 11:00 a.m. - 1:00 p.m.

Fondas y Arriería – Granja Interactiva, Experiencia Panelera, Cafetera y Aguadeña, Almuerzo y Programación Familiar – Artista Local: Los Cónclave Orquesta

Evento familiar, sin cobro de boletería

Lote detrás del Colegio INEM

Horario: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Almuerzo ofrecido por la Gobernación de Caldas a las Candidatas del Reinado Internacional del Café Edición 53°

Evento privado

Gobernación de Caldas

Horario: 01:00 p.m. 2:30 p.m.

Feria en Tu Barrio – Eliminatorias Festival Regional de la Trova

Evento familiar, sin cobro de boletería

Barrio El Carmen

Horario: 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Festival del Adulto Mayor – Artista Nacional: La Sonora Dinamita

Evento familiar, sin cobro de boletería

Parque Ernesto Gutiérrez

Horario: 2:00 p.m. - 9:00 p.m.

Feria de Arte Corporal

Evento gratuito

Carrera 23 No 54-96 - Sector El Triángulo

Horario: 2:00 p.m. - 9:00 p.m.

Noche Góspel – Artista Nacional: Ministerio Celeste – Artistas Locales: Jean Carlo Granda Pardo – Casa Praise – Ilimited Band – Reales Music

Evento familiar, sin cobro de boletería

Media Torta de Chipre

Horario: 2:00 p.m. - 11:00 p.m.

Cine en Feria para Niños

Evento familiar, sin cobro de boletería

Auditorio Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Temporada Taurina – Segunda Corrida: Antonio Ferrera – Juan De Castilla – Emilio De Justo

Evento familiar, con cobro de boletería

Plaza de Toros Monumental de Manizales

Horario: 3:30 p.m. - 6:30 p.m.

Obra Infantil de Títeres «El Valle de Los Sueños»

Evento familiar, con bono de apoyo

Sala de Teatro Punto de Partida Carrera 11c No. 62-18 Barrio Minitas

Horario: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Torneo Popular de Fútbol de Salón

Evento familiar, sin cobro de boletería

Barrio Las Colinas

Horario: 5:00 p.m. - 9:00 p.m.

Fondas y Arriería – Artista Nacional: Daniel Calderón y Los Gigantes – Artista Local: La Sensación Vallenata

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Lote detrás del Colegio INEM

Horario: 6:00 p.m. - 2:00 a.m.

Elección Reina de la Policía y Cena con las Candidatas al Reinado Internacional del Café Edición 53°

Evento privado

Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez

Horario: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.

Noche Popular – Artista Internacional: Yeison Jiménez – Artistas Locales: Los Duros del Despecho – Mariachi Perlas de América

Evento gratuito, para mayores de 18 años

Plaza de Bolívar

Horario: 7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Feria en Tu Barrio – Artista Nacional: Los de Yolombó – Artistas Locales: Quinteto Arrabal y Sensación Latina

Evento familiar, sin cobro de boletería

Barrio El Carmen

Horario: 7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Festival Vallenato: Jean Carlos Centeno – Nelson Velásquez – Amín Martínez

Evento con cobro de boletería, para mayores de 18 años

Carpa Olé - Sector Glorieta San Rafael

Horario: 7:00 p.m. - 2:00 a.m.