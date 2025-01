LA PATRIA | Manizales

Daniela Carmona Franco avanza en su recuperación luego de sufrir lesiones en el Bag Jump de la Feria de Manizales. Ella fue la segunda afectada en esta atracción extrema que constaba de lanzarse de plataformas de 4, 8 y 12 metros a un colchón inflable. La primera fue una menor de 13 años.

La mujer, de 36 años, contó que ha sido un proceso doloroso. "Realmente estoy muy mal, estuve hospitalizada hasta el viernes. El dolor es miedoso, no se quita con nada. No me pueden aplicar morfina porque no se utiliza con ese dolor neuropático".

En la resonancia que le practicaron le salió que se le ensanchó uno de los discos de su pierna, se amplió una hernia y le genera presión el nervio ciático.

Por eso, este lunes (13 de enero) tuvo cita con el ortopedista del SES Hospital de Caldas, quien le autorizó hospitalización parcial para hacerle un bloqueo, que consiste en una anestesia en los nervios que la están afectando para ir desinflamando.

"Espero que funcione y se me quite el dolor. Podrían ser dos meses, si no me tendrían que hacer cirugía porque me siento impedida, puedo caminar, pero me duele mucho".

Daniela, ingeniera civil, tiene una incapacidad de 20 días, desde el 6 de enero que entró a urgencias de la clínica San Marcel. Ella trabaja con la Constructora CFC.

