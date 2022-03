Encanto, busca las tres estatuillas del Óscar

EFE | LA PATRIA | LOS ÁNGELES

Germaine Franco, una californiana con raíces mexicanas, fue la primera compositora latina en acceder a la Academia de Hollywood, pionera en poner banda sonora a una película de Disney y ahora opta a un Óscar por el éxito musical de Encanto, película ambientada en Colombia que esta noche llega a los Premios Óscar con tres nominaciones en las categorías: Mejor película animada, Mejor banda sonora y Mejor canción original.

Una vez más el Dolby Theater de Los Ángeles será el escenario en el que se premiará a lo mejor del cine y usted podrá ver la transmisión, desde las 7:00 p.m., a través de TNT.

Según Franco, para hacer la banda sonora "me inspiré en la literatura al no poder viajar por la pandemia y pasé hasta 14 horas diarias estudiando música folclórica colombiana, como el mapalé o el bullerengue". Añadió que el proceso de creación incluso la llevó a comprar instrumentos autóctonos colombianos como el arpa llanera o la marimba de chonta.

Para la compositora fue fundamental el intercambio de ideas con músicos locales y aludió a un encuentro con Carlos Vives como el punto de inflexión a la hora de conceptualizar la banda sonora de Encanto. "Fui a un concierto de Carlos Vives en Hollywood y sentí con lo que estaba escuchando que eso se parecía mucho a lo que quería hacer", recordó.

Dos oruguitas

Otro de los artistas de los que habla con admiración es Lin-Manuel Miranda, con el que trabajó conjuntamente en Encanto. Miranda, actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño, también está nominado, a Mejor canción original, por Dos oruguitas, tema interpretado por Sebastián Yatra, en español para todas las versiones del filme. "Es un genio de la música. Ya había escrito todas las canciones cuando yo empecé (2021) y creé teniendo en cuenta cómo él había jugado con las letras y con la historia", detalló la compositora

Miranda fue el encargado de escribir ocho de las canciones de la película, entre ellas la popular We Don’t Talk About Bruno, pero eligieron Dos oruguitas, porque representaba mejor el espíritu de la película, y compite por el Óscar a Mejor canción con Be Alive (King Richard), No Time to Die (filme homónimo de James Bond), Down to Joy (Belfast) y Somehow You Do (Four Good Days).

Realismo mágico

Agregó Franco que con Encanto quería transmitir el "amor de la familia" y la "aceptación de nuestros seres queridos, aunque sean diferentes, para celebrar la vida." Todo envuelto en un aura de realismo mágico propio de exponentes como Gabriel García Márquez que también sirvieron de inspiración a esta compositora que se define apasionada de la "vibrante" Colombia. "Tienen música en todas partes, con raíces españolas, indígenas o afrocolombianas. Ha sido muy interesante para mí investigar y componer en estos estilos", precisó.

Dato

Encanto se medirá por el Óscar a mejor banda sonora con Dune (cuya música ha sido compuesta por Hans Zimmer), Don't Look Up (Nicholas Britell), The Power of the Dog (Jonny Greenwood) y Madres Paralelas (Alberto Iglesias).