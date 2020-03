Sigue espera por pagos a profes ascendidos

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La profe Ana* compara el incumplimiento del pago de los reajustes salariales en Manizales así: "Si no tengo internet en el aula durante mis clases de tecnología, debo solucionar porque los estudiantes no dan espera".

Lo que quiere decir la maestra es que la Secretaría de Educación municipal debe tener la misma celeridad para cumplir con estos pagos y sus retroactivos como lo hace ella en clase.

En esta espera están 268 docentes que ganaron en septiembre del año pasado el concurso del Ministerio de Educación para ascender en el escalafón y llevan seis meses sin que les reajusten el salario y les cancelen el retroactivo, correspondiente a estos seis meses.

El concurso permite que los docentes por sus méritos puedan subir en el escalafón, esta evaluación determina si son ascendidos o reubicados salarialmente. Este proceso identifica las condiciones, los aciertos y las necesidades en que se realiza el trabajo de los docentes.

"Si no tengo internet, los de la Secretaría me dicen: 'Mire las estrategias en el aula y solucione. Entonces traigo en una memoria USB con un software que no necesita internet. Debo solucionar rápido, no puedo decir que soluciono en marzo porque no tengo las herramientas. No entiendo qué pasa, no se pagará hasta que no se firmen todas las resoluciones".

Ni ajustes ni retroactivos

El sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal) pendiente de los pagos a los maestros. Alexánder Gómez, secretario de Asuntos Pedagógicos de Educal, explica que algunos les actualizaron el salario, pero no les han pagado el retroactivo.

Se refiere a 20 docentes que ganaron en la modalidad de curso y que en esta quincena recibieron su reajuste salarial, pero sin el pago de retroactivos. A los que ganaron por video, que son 268, ni les han ajustado el sueldo ni les han pagado retroactivos de seis meses.

"Las excusas han sido por el funcionario nuevo, que aún no tiene la agilidad, pero a esta fecha ni hemos firmado la resolución de ascenso. Este marzo pagarán los ascensos, pero estamos preocupados por los retroactivos", explicó la profe Ana. Gómez aseguró que mañana tendrán una reunión con la Secretaría de Educación.

Les pagarán este mes

El secretario de Educación, Francisco Vallejo, explicó que el 31 de diciembre del 2019 se pensionó la funcionaria que estaba resolviendo los trámites del escalafón. En enero un nuevo funcionario asumió estas labores.

"Fueron 80 maestros que no se habían notificado de la segunda cohorte del 2018 y ellos debieron recibir el pago en febrero. De la tercera cohorte son 268 docentes, de los cuales ya se notificaron 200 y faltan 68 para sacarles resolución. Algunos de ellos tienen inconsistencias en la hoja de vida de la resolución de ascenso, estamos confirmando. Aspiramos que para marzo podamos pagarles a todos. Los retroactivos serán pagados en marzo, incluidos los de la primera cohorte que hicieron el curso".

Curso y video

El Ministerio de Educación va en su tercera cohorte de evaluación en video a docentes. La primera fue entre el 2015 y 2016, y la segunda fue 2017-2018 y la tercera 2019 y 2020. De la primera cohorte que perdieron debieron hacer curso para ascender. Los pagos pendientes son los de la primera cohorte que ascendieron por curso y los de la tercera que ganaron el concurso por video de prácticas pedagógicas de aula.