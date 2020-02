Nada que les pagan ascenso a docentes en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Una docente de Manizales ha perdido el tiempo visitando cada semana la Secretaría de Educación. Son ella y otros 267 que averiguan si ya salió su resolución de ascenso docente.

Quieren saber si por fin les consignarán los reajustes de sus sueldos, por su nuevo ascenso que les fue notificado en septiembre del año pasado.

La maestra relata que las resoluciones están represadas desde el 3 de septiembre que salieron los resultados. "Nos dijeron que volviéramos a llevar los papeles cuando ese es el trabajo de ellos. Siempre es la misma excusa: 'es que no tengo ocho manos', responde un funcionario. Nos dijeron que no fuéramos allá, que ellos nos notificaban".

El concurso permite que los docentes por sus méritos puedan subir en el escalafón, esta evaluación del Ministerio de Educación determinará si son ascendidos o reubicados salarialmente. Este proceso identifica las condiciones, los aciertos y las necesidades en que se realiza el trabajo de los docentes.

Lo lamentable es que después de cinco meses de salir el resultado, los docentes aún no saben si giraron o no el dinero, según Alexánder Gómez, secretario de Asuntos Pedagógicos de Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal).

Explica: "La Secretaría no ha terminado de hacer las resoluciones, debían estar listas a mediados de septiembre. No han acabado de notificar a los maestros y no hay información clara sobre si ya llegaron los dineros del Ministerio. Les deben reconocer los efectos fiscales a partir del 3 de septiembre".

A la profesora le preocupa la demora en el pago: "Tenemos los intereses a las cesantías y los pagos de retroactivos y el pago del mes en la misma cuenta, nos harán descuentos grandes solo por querer meter todos los recursos en un mes".

Gómez asegura que aún no terminan de hacer las resoluciones. "No han acabado de notificar a los maestros y no hay información clara sobre si ya llegaron los dineros del Ministerio. A ellos les deben reconocer los efectos fiscales a partir del 3 de septiembre".

Destaca que la Gobernación de Caldas ya adelanta el proceso con las resoluciones para los educadores de los otros 26 municipios.

Problemas operativos

El secretario de Educación, Francisco Vallejo, explica: "En la oficina venía una funcionaria, se pensionó el 31 de diciembre. Nos dejó un vacío. Entró una persona nueva a finales de enero, él debe ingresar los datos a la página del Ministerio de Educación para que paguen los retroactivos de los docentes. No pudimos hacerlo bien porque no hicimos un empalme. Estamos respondiendo por una actividad que no es de nosotros, pero lo estamos haciendo bien. Hemos hecho el empalme con la Gobernación de Caldas".

Aclaró que son 268 maestros que aprobaron, de los cuales 135 no tenían resolución. Han hecho 55, es decir que faltan 80, y 30 de estas no han sido modificadas y 50 no han llevado las evaluaciones de desempeño 1, requisito para su resolución. "Ya se le informó al Ministerio de los 268. Ya estamos ingresando al sistema para lograr a cancelar en febrero y los que no alcancen será en marzo".