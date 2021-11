Después de 109 años se cruza la Cordillera Central

DIANA TATIANA VIDAL DE LOS RÍOS

MANIZALES | LAPATRIA

El cruce de la Cordillera Central se inauguró ayer. Después de 109 años, desde que se pensó seriamente en la construcción de un túnel.

Luego de recorrer sus 30 kilómetros, el presidente Iván Duque anunció la apertura oficial del Cruce de la Cordillera Central, megaobra que por fin está al servicio de los colombianos.

El proyecto une al suroccidente con el centro de Colombia, a través de 60 obras que incluyen 25 túneles, 15 en el Tolima y 8 en el Quindío, más el túnel principal de La Línea (8,65 kilómetros), el más grande de América Latina, y el túnel de rescate. Además, cuenta con, 16 en el Tolima y 15 en el Quindío; 3 intercambiadores y 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío).

Las obras

Para el proyecto se realizaron 3 licitaciones públicas con el objetivo de terminar las obras complementarias que permitieron habilitar en su totalidad la segunda calzada entre Cajamarca y Calarcá y se adjudicaron otros 3 contratos para la culminación de la doble calzada Calarcá-Cajamarca.

Con ello se consolidaron las obras para la segunda calzada de 30 km de longitud, con una inversión total de $2,9 billones y la generación de 7 mil empleos.

Con esta construcción el recorrido vial pasa de 15 km/h a 60 km/h, reduciendo los tiempos de desplazamiento de quienes se movilizan en vehículos livianos o pesados entre Calarcá y Cajamarca en un lapso de entre 30 y 50 minutos.

Según el Invías y el Ministerio de Transporte, esto promete una mayor competitividad para el país, un impulso en la economía y el turismo, ya que se conecta al suroccidente colombiano –que incluye al puerto de Buenaventura- con el centro del país, donde se encuentran los principales centros de producción.

El túnel de La Línea se puso en servicio en septiembre de 2020. Es la obra más representativa e importante del cruce y por ella han transitado más de 1.500.000 carros de transporte liviano y pesado.

Alegría

El presidente Duque sostuvo que con esta obra hecha realidad, se le cumple al país: "Esta obra es producto del optimismo. Fueron muchos los ingenieros de las grandes potencias que vinieron a analizar este proyecto, y decían: 'Eso no se puede, eso no va a ocurrir. Colombia no tiene la ingeniería para manejar un proceso de semejante envergadura’, pero fue el optimismo en el corazón de los Colombianos lo que lo permitió".

Por su parte, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, no solo le agradeció al mandatario nacional, sino que reconoció su esfuerzo de sacar adelante un proyecto que fue difícil para otros gobernantes: "Esto va a salvar no solo la economía de departamentos com el Tolima, como el Quindio, sino que también va a salvar muchísimas vidas en nuestro país. Gracias Presidente".

El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, también le hizo un reconocimiento al Presidente y a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco: "Hoy no me queda más que darles infinitos agradecimientos, porque esta no es una simple vía, este es un instrumento de desarrollo".

Debido al sistema de monitoreo, la accidentabilidad en la vía se reducirá en un 95%.

La ingeniería colombiana hoy cumple el sueño de cruzar la Cordillera Central.