El caricaturista Matador abandona sus redes sociales por amenazas de muerte

El caricaturista de El Tiempo, Julio César González, mejor conocido como Matador, decidió no publicar más en sus redes sociales. El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter, tras las múltiples amenazas que ha recibido por parte de seguidores del Centro Democrático, en especial la de Ariel Ortega Martínez, quien en la misma red social escribió la falta del líder paramilitar Carlos Castaño para callar a Matador.

Los hechos ocurren tras la negación de una tutela de un ciudadano contra el caricaturista por un dibujo sobre Iván Duque, en la que lo representaba como un cerdo y se publicó en El Tiempo el pasado 24 de marzo. La jueza Hilda María Saffon negó la tutela interpuesta y argumentó que “la creatividad e ingenio del caricaturista no debe limitarse por quienes no comparten su opinión”.

"Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote. — matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018

Iván Duque, candidato presidencial de ese partido político, y Álvaro Uribe, senador del mismo, rechazaron las amenazas hacia el pereirano.

Rechazo las expresiones de violencia verbal y llamado a la intolerancia que una persona realizó el día de hoy contra @matadoreltiempo . Debemos tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia. #SolucionesNoAgresiones — Iván Duque (@IvanDuque) 3 de abril de 2018

Con @matadoreltiempo se puede discutir, tiene el mérito de haber desautorizado el falso vídeo, a diferencia de quienes nunca rectifican a pesar de lo obvio. Que se lancen argumentos, cero violencia, cero odio de clases IvanDuque Presidente

Marta Lucía Ramirez VicePte — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 3 de abril de 2018

En entrevista publicada por LA PATRIA el pasado 10 de marzo, Duque manifestó que no lo ofendía la imagen, aunque al preguntarle si desautorizaba a quienes interpusieron la tutela, respondió que no tenía porque autorizarla o desautorizarla al no estar hecha a nombre de él.

Investigaciones

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, anunció que pidió a la Policía Nacional investigar las amenazas y agregó que sin importar el medio las personas que no respeten la libertad de expresión serán castigadas por la ley.

He ordenado a @PoliciaColombia investigar amenazas de muerte

que a través de redes ha recibido @matadoreltiempo. Hablaré con él personalmente. Quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley: #LCVillegas — Mindefensa (@mindefensa) 3 de abril de 2018

Apoyo

Medios del país, periodistas y organizaciones han expresado su apoyo a Matador durante la mañana. Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, reclamó por la falta de presencia de la Fiscalía en el caso, así como el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La etiqueta # SpamDeCaricaturasDeMatador es tendencia entre los usuarios de Twitter y quienes defenden el trabajo del pereirano.

Es comprensible la decisión de @matadoreltiempo

Lo que es irracional es que la @FiscaliaCol no investigue y lleve a juicio a quien lo amenazó.

En ausencia de justicia, la autocensura es una medida de autoprotección que sacrifica el derecho de los ciudadanos a recibir contenidos. — Pedro Vaca V. (@PVacaV) 3 de abril de 2018