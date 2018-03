"Un gobernante no puede tener complejos de inferioridad": Iván Duque

Luis Francisco Arias B.

Durante una repentina visita a Manizales el pasado jueves, el precandidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, quien mañana se medirá ante Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez en la consulta de la derecha, se mostró confiado de convertirse en el candidato de ese sector ideológico que irá a la primera vuelta presidencial.

Según lo acordado, el segundo en la consulta será la carta para la vicepresidencia, frente a lo cual Duque afirmó: "Quisiera tener la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia", en clara alusión a Ramírez.

Del mismo modo, ante la duda sobre el papel que cumpliría el expresidente y senador Álvaro Uribe en un eventual gobierno suyo, Duque expresó ante él admiración y respeto, pero aclaró: "un gobernante no puede tener complejos de inferioridad, tiene que estar dispuesto a escuchar muchas voces. Uno tiene que tener la humildad de saber escuchar a quienes tienen una experiencia previa, pero en lo práctico yo quiero ser el presidente de Colombia, y trabajar en equipo con mi bancada en el Congreso. Espero que el jefe de esa bancada sea Uribe para sacar toda la agenda de reformas".

El pasado jueves también se conoció la tutela interpuesta por un abogado uribista en contra del caricaturista Matador, por una imagen en la que Duque es protagonista. Sobre eso aseguró: "No me ofende para nada, tengo la tranquilidad que me sé reír de mí mismo, sé valorar las cosas y respetar la caricatura como medio de expresión. Yo no le voy a poner una tutela a Matador porque me dibuja como quiera, allá él".

¿Desautoriza a quienes interpusieron la tutela, lo que va contra la libertad de expresión?, se le preguntó. "No tengo por qué autorizar o desautorizar una tutela, porque no está hecha a nombre mío", respondió, y añadió: "Me parece que un caricaturista tiene derecho a interpretar la realidad como se le dé la gana, respeto el fuero de quien está generando opinión".

Relacionado con el mismo tema de libertad de expresión se le interrogó acerca de la "rectificación" que Uribe hizo por orden de un juez, luego de haber tratado de mafioso al periodista Daniel Coronel. Su explicación fue lacónica: "me parece que Uribe cumplió una decisión judicial... Hay preguntas que usted tendría que hacérselas a él".

La charla con LA PATRIA también incluyó el panorama político del país y sus propuestas de campaña en distintas temáticas.

Dice que es gallo de pelea

- ¿Hace un mes usted era, para ponerlo en términos futbolísticos, un candidato de media tabla. ¿A qué se debe ese repunte tan notable, en tan poco tiempo, en las encuestas?

Le cambio el deporte por el Tour de Francia: empezó la alta montaña y empezamos a escalar. Veníamos ahí en el lote, y empezamos a hacer un trabajo con mucha humildad y dedicación: recorrer el país y hablar de nuestras propuestas. Yo nunca estoy triunfalista, a mí me gusta luchar el último voto hasta el último segundo.

- ¿Hay algún énfasis particular en su discurso?

Creo que la ciudadanía ha visto coherencia, he hablado con mucha franqueza sobre seguridad, legalidad, sobre retomar la mano firme y decirle al criminal que el que la hace la paga. He hablado sobre el emprendimiento para crear empleo formal, de una agenda social en salud para hacer más prevención, sobre cómo hacer de Colombia un país de propietarios, y además lo nuestro no son agresiones, sino soluciones. Hemos demostrado que vamos a hacer una campaña con mucha altura.

- Se enfrenta este domingo a políticos con mucha experiencia... incluso Germán Vargas dijo de usted que está muy "pollo", refiriéndose a su inexperiencia política...

Tengo cero experiencia en corrupción, cero experiencia en clientelismo, en politiquería, en anteponer las vanidades personales sobre el interés nacional. Tengo una carrera de casi 20 años... una experiencia que me permite aspirar con solvencia intelectual y profesional para dar el debate. A los que me dicen que soy muy pollo yo les digo que tienen aquí un gallo de pelea.

- ¿En qué se diferencia de Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez?

Las comparaciones me parecen odiosas, lo que me gusta es hablar de mis propuestas, que surgieron de abajo hacia arriba, haciendo talleres. Estoy proponiendo acabar con el microtráfico, hay que regresar al sistema educativo las cátedras de cívica y urbanidad, sacar adelante la ley del veterano para darles gracias a quienes han servido al país en la fuerza pública, impulsar el emprendimiento, llevar al campo la inversión con exención del impuesto de rentas por 10 años.

Su propuesta económica

- Usted habla de bajar los impuestos, pero el problema fiscal es muy serio. ¿Cómo puede hacerse eso?

Es muy sencillo: si no se bajan, menos fuentes de ingreso vamos a tener. Cuando las empresas tienen impuestos asfixiantes tarde que temprano recortan inversión, despiden gente, dejan de contratar o transfieren los gastos a la sociedad, en cuyo caso los consumidores también se afectan.

- ¿De dónde saldría la plata?

Este país gasta cerca de $800 mil millones al año en publicidad y eventos, tenemos que eliminar gastos innecesarios. Se crearon cualquier cantidad de agencias de responsabilidad vertical que le cuestan al país más de $1 billón. Estoy proponiendo una reforma en la administración pública para ahorrar el 5% en los próximos cuatro años. A eso agréguele la reducción del 50% en la evasión del impuesto de renta y del IVA, que es de $40 billones al año. La sumatoria es más de $30 billones que en 4 años nos permite reducir impuestos: bajar, por ejemplo, la renta a las empresas al 28%, Perú, Chile y Estados Unidos lo están haciendo.

- ¿Y cómo es lo de seis días sin IVA?

En Estados Unidos hay 17 estados que periódicamente tienen los días sin impuesto a las ventas, sería un sábado cada dos meses, la restricción sería solo para artículos de primera necesidad, eso permite liquidar inventarios y así el comercio se oxigena, genera utilidad y eso se ve reflejado en impuesto de renta, por lo que el Estado recauda más, pero lo más importante es que reactiva el comercio.

- La deuda pública también es muy alta, ¿qué haría para bajarla?

El error fue brutal al haber expandido los gastos permanentes del Estado basados en el petróleo, un producto en el que no somos autosuficientes. Cuando se cayeron los precios se dieron cuenta de que habían expandido en $30 billones al año los subsidios sociales, con la consecuencia de desacelerar la economía, afectar al consumidor y empobrecer a muchas familias. Propongo un Estado que elimine el derroche y una lucha frontal contra la corrupción.

Relación con las regiones

- Propone modificar la Ley de Regalías para que las regiones productoras reciban más. Eso afectaría a departamentos como Caldas que no producen petróleo...

Podría ser cierto, pero entre más consultas populares haya, entre más rechazos de la comunidad en las regiones productoras, en el mediano plazo se recibirá menos en las regiones. ¿Qué le conviene al país? Hay que buscar que se reciban recursos de manera sostenible: mi propuesta es 50-50, que podría ser por 10 años. Antes las regiones productoras recibían el 80% y ahora solo el 20%.

- En eso había problemas de elefantes blancos, malas inversiones, corrupción...

Y todavía lo hay, pero lo que antes era mal uso de los recursos proliferó en todo el país. De todo lo que ha ido a las regiones (unos $20 billones) con el nuevo sistema de regalías, nada hay en grandes obras. Esa plata se ha menudeado en los OCAD, que se contaminaron con politiquería. Pienso que el 50% que vaya a las regiones productoras se traduzca en agua, saneamiento, educación, salud y vías terciarias.

- ¿Qué piensa de los cupos indicativos con los que el Gobierno coopta al Legislativo?

Me parece una vagabundería. La relación entre los poderes públicos no puede ser con triqui trueques. Un senador puede gestionar recursos para su región, pero a la luz del día. Que en la discusión presupuestal vaya y diga los proyectos que trae viabilizados ya por Planeación Nacional, y que se delibere en todo el Congreso. Eso permite que haya proyectos regionales apoyados por bancadas departamentales. Mi propuesta es cero mermelada en el presupuesto.

Formalizar empleos para mejorar salud

"A la Ley 100 le falló que íbamos a formalizar el mercado laboral de manera dinámica y que la mayoría estaría en el régimen contributivo y unos pocos en el subsidiado. Hoy la situación es inversa, y el problema de fondo es que hay que formalizar más trabajadores. Lo otro es que la población colombiana está envejeciendo, en dos décadas serán 15 millones de personas mayores de 65 años y el cáncer crece y la diabetes... todo eso requiere que trabajemos en prevención, prevención y prevención, y que trasparentemos los costos, y que las EPS no sean remuneradas solo por el número de afiliados, sino por calidad del servicio acreditada por el usuario. Hay que hacer una ley de punto final para saber quien le debe a quien y cuánto, y que en un plazo de 36 meses liquidemos las deudas".

Ampliar base de contribuyentes a pensión

"Desde que yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, hace 20 años, se decía que eso iba a reventar, y las soluciones han sido patear el balón hacia adelanta a ver quién se lo encuentra, y el problema de fondo es la base de contribuyentes, la cual hay que ampliarla, y eso es formalización laboral. No vamos a ampliar la edad de jubilación. Lo segundo es eliminar las distorsiones entre los dos regímenes, para focalizar los subsidios en los más necesitados. Para no afectar derechos adquiridos propongo de se asuma como fecha de corte la de mi nacimiento, tengo 41 años y me jubilo en 21 años".

Cambios al acuerdo con Farc

"Conservaría la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base. Es un principio importante, que permite que personas que han estado casi que secuestradas por la presión de esas estructuras criminales hagan una transición a la vida civil. Voy a llegar al Congreso con una reforma porque el narcotráfico no puede ser delito ni conexo ni amnistiable, como quedó. La erradicación y sustitución tienen que ser obligatorias, no voluntarias. Hay que cambiar la JEP, no se puede permitir que el país nade en impunidad. Decir la verdad tiene que significar asumir responsabilidades".

"Ni muro, ni Maduro"

El precandidato presidencial Iván Duque también habló del caso venezolano. "El Gobierno se hizo el de las Ray-Ban, mientras Venezuela le sirvió para las negociaciones con las Farc", dijo.

Eso ayudó, según afirmó, a consolidar la dictadura que se tiene en el vecino país, comandada por Nicolás Maduro, causante de la masiva migración hacia Colombia. "Hasta que esa dictadura no termine seguirá el flujo migratorio, y frente a eso he dicho: Ni muro, ni Maduro".

Aseguró que, como presidente, lideraría una denuncia internacional para que haya una transición a la democracia, y para atender el problema migratorio piensa en la necesidad de conformar un fondo de asistencia humanitaria y generar un estatus de migración temporal por cuotas, como se hizo en Europa con los emigrantes sirios.