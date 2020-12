Planee y viaje con tranquilidad durante la Navidad y fin de año

David Muñoz

Al que madruga Dios lo ayuda. Ese dicho popular es el que recomiendan los expertos en seguridad vial para aplicar durante las vacaciones de fin de año. El consejo es que planee y viaje con tiempo para evitar inconvenientes o accidentes de tránsito.

De acuerdo con José Jiménez, coordinador de Prevención y Seguridad Vial del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), en la carretera siempre hay exposición al riesgo, pero si se está preparado, hay más posibilidades de disminuir los accidentes. Por eso, entrega recomendaciones mecánicas, de bioseguridad y de conducción para aquellos quieren irse a pasar la Navidad o el fin de año a otra región del país.



Mecánicas

"Primero hay que hacer una revisión del vehículo. Llevarlo al taller de confianza para que revisen temas a profundidad como el estado de frenos, suspensión, llantas, luces, sistema eléctrico y batería. También hay que mirar que el parabrisas funcione o hacer el cambio de plumillas si es necesario", explica.

Después hay que fijarse que el equipo de carretera esté al día, empezando por el extintor que vence cada año; si cumplió la fecha, hay que recargarlo. El kit tiene nueve elementos que están consignados en el Artículo 30 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002 (Ver recuadro Kit de carretera).



Bioseguridad

Según el experto, no hay restricción en este momento para viajar en un carro particular, es decir, se puede desplazar con el cupo completo. "Lo recomendable es que vaya con familiares o personas conocidas, garantizando no tener covid. Si presenta algún síntoma hay que abstenerse de viajar y mantener la cuarentena".

Juan Diego López Palacio, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Manizales, complementa: “Es importante el autocuidado y cuidado solidario que tengan las personas. Navidad segura es que tanto el viaje como el destino debe ser solo el núcleo familiar primario, con los que se convive diariamente. Para ir a un sitio donde hay otros familiares, tanto los que reciben como los que llegan, deben guardar una burbuja extrema de 14 días, que ya la deberían estar haciendo. Esa burbuja es el concepto de seguridad porque extremo mis medidas y limito mis contactos para favorecer que no se presenten contagios. Así se asegura al viajero y al familiar que viene de afuera”.



Conducción

Además de los protocolos de bioseguridad, también existen los de seguridad vial que el conductor debe tener presente antes de su aventura:

-Revisar el vehículo (mecánicas).

-Preparar el viaje: revisar las condiciones de la carretera hacia donde se desplaza. Tener un plan B o una ruta B por si está cerrada la vía. Consultar las páginas del Invías y marcar el #767 para averiguar las condiciones del trayecto. Si va a manejar en la noche, prepárese para la conducción disminuyendo la velocidad y tener en cuenta que aumenta la fatiga. Es importante turnarse el volante.

-Conducción: realizar un manejo seguro es ser prevenido para no hacer parte de las mayores causas de accidentalidad en la vía: exceder los límites de velocidad, conducir bajo efectos de alcohol y no respetar las normas y señales de tránsito.

"Recuerden que los están esperando en casa. Hay que cumplir con estos protocolos porque son los que generan la principal causa de accidentes; si planeo mis desplazamientos con tiempo, evito afanes y no soy imprudente. Planear, conducir con seguridad y estar atento a las condiciones ayuda a estar más preparados para la vía", concluye el experto de Cesvi.

Por terminal

Para movilizarse en servicio público debe tener en cuenta que en los días clave como el 24 y 31 de diciembre se presentan picos altos de viajeros y hay que estar preparado porque, aunque las terminales garantizan transporte las 24 horas, hay que estar atento a las frecuencias de las rutas, pues los carros no pueden llevar el cupo completo, lo que merma las posibilidades para un tiquete. Al viajar con desconocidos, es indispensable aplicar todas las medidas de bioseguridad.

Kit de carretera

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

2. Una cruceta.

3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

4. Un botiquín de primeros auxilios.

5. Un extintor.

6. Dos tacos para bloquear el vehículo.

7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

8. Llanta de repuesto.

9. Linterna.



Navidad segura

El epidemiólogo Juan Diego López recalca: “Olvídese del viaje si usted o algún familiar presenta síntomas. Solucione primero el problema de salud. Si he tenido contagio o si tengo la duda de hacerme la prueba, mejor no voy. Cuando esté con sus familiares, guarden distanciamientos mayores de dos metros y ojalá en espacios abiertos. Un apartamento es un riesgo que no vale la pena correr porque los espacios cerrados aumentan el contagio; mantenga las ventanas abiertas”.

Añade que al igual que el viajero, los receptores deben aplicar medidas de bioseguridad fuertes. “Se debe tener un especialísimo cuidado cuando los viajeros son mayores de 50 años, porque la enfermedad es agresiva en ellos, Además, debe haber un cuidado intergeneracional, es decir, de los jóvenes. Parte de su respeto hacia el adulto mayor es el cuidado y respeto por ellos”.

López indica que la Navidad segura amarra otros aspectos como no usar pólvora y menos con alcohol, tampoco globos porque son un riesgo de incendio. “Las mascotas sufren con la pólvora, el licor y la pólvora están fuera de juego. Ojo con el licor adulterado”.

El galeno refiere que para el viaje se debe hacer una preparación adecuada de alimentos, de no más de cuatro horas, “porque se dan las intoxicaciones alimentarias. Ojalá que estén bien refrigerados, la manipulación debe ser muy cuidadosa. También con alimentos como la natilla porque ha generado accidentes con niños, quemaduras por líquidos calientes, y por eso hay que tener cuidados especiales, sería desafortunado tener estos incidentes”.

El médico pide que en la conducción el viaje lo haga una persona despierta, no trasnochada, que no vaya a las carreras y que esté sin licor. “Hay que gente que se atreve a desafiar esas normas. Estar enguayabado, con efectos de alcohol, es un viaje de riesgo; algunas veces transportando pólvora o combustibles y no se puede hacer. Son medidas de cuidado”.

Y puntualiza: “El viajero, cuando llega a un sitio turístico, tiene intención de hacer compras. Es incauto, se nota que es turista y lo pueden abordar con escopolamina; por eso tenga precauciones y esté en condición defensiva”.



Cinco mandamientos del viajero

El hotel Hilton de Cartagena publicó los cinco mandamientos del viajero, pensando en los turistas que recibirá esta temporada con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Son: uso de elementos de bioseguridad, medios de transporte seguros, hospedarse en lugares certificados, programación previa y la responsabilidad es individual.

Vinod Agarwal, gerente general de Hilton, respondió por qué lanzaron estas recomendaciones:

1. ¿Qué son los cinco mandamientos del viajero?

Estos mandamientos fueron pensados por Hilton Cartagena para aportar claves para el comportamiento en este cierre de año. Queremos que los viajeros que vengan a Cartagena, ya sea al hotel o a otro hospedaje, consideren estas pautas y ayuden a incentivar un ambiente seguro para todos. Nuestro objetivo es que los turistas y locales estén seguros desde que salen de sus casas hasta que regresan; es vital ya que, para continuar con una reactivación económica exitosa, debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Pasamos de una realidad a otra y, aunque sabemos que es difícil mantenerse alerta en cada momento del viaje, es algo que todos los que recorran nuestro país deben hacer para cuidarse mientras disfrutan de sitios turísticos, estadías inolvidables y gastronomía local, entre otros. Hilton Cartagena está comprometido con la salud de todos sus visitantes y miembros de equipo.

2. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que llegarán a los sitios más turísticos del país en esta época?

La principal recomendación es, ante todo, el autocuidado; lo que indica lavado de manos frecuente, uso de tapabocas permanente, distanciamiento físico, entre otros.

Es de vital importancia verificar que los lugares que se visiten cuenten con los certificados que el Gobierno expide a quienes cumplen de manera rigurosa los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, nuestro hotel maneja el programa Hilton CleanStay, el cual implementa todas las medidas de sanitización requeridas por los entes gubernamentales, adicionalmente contamos con la certificación "juntos contra el covid" expedida por Cotelco, el certificado ‘SafeGuard’ otorgado por Bureau Veritas, líder mundial en servicios de prueba, inspección y certificación, y el ‘Check-in Certificado’, creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual tiene como objetivo generar confianza entre los viajeros y consumidores.

3. ¿Cómo están preparados en Cartagena para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros?

La Alcaldía de Cartagena ha tomado decisiones y medidas rigurosas para mitigar el contagio siendo la seguridad prioridad para el Gobierno local. Desde septiembre pasado, la ciudad ha venido recibiendo a todos los visitantes y reactivando paulatinamente el turismo, industria de mayor importancia para la región Caribe.

Hilton Cartagena, además de cumplir a cabalidad con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno local, ha implementado, junto con la cadena, EventReady para la organización de eventos bioseguros, respaldado por el programa Hilton CleanStay.