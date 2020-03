Cómo es ser mujer en Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Para Matilda González, secretaria de la Mujer y Equidad de Género en Manizales, no hay una sola forma de ser mujer, y esto va de acuerdo a las identidades. Dice que se debe mirar qué implica, por ejemplo, ser mujer negra, mujer indígena, mujer trans, mujer trabajadora sexual, mujer ama de casa.

Por eso se consultó a cinco de ellas, para que hablen de lo que es ser mujer en la ciudad, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana en el mundo.

De víctimas a sobrevivientes

El derecho al trabajo está en el centro del debate del Día de la Mujer, asegura Matilda González, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales. Argumenta que cuando se comparan mujeres y hombres en trabajos no remunerados, ellas están haciendo 60% más cosas que ellos, y por esto hay que conversar de a qué se le dice trabajo y se valora económicamente, porque ese “que no se vé” está en lugares domésticos (cuidado de niños, lavar, planchar, hacer de comer, entre otras cosas). Además, cuando se miran las encuestas sobre el uso del tiempo, las mujeres gastan mucho más en labores que no tienen remuneración.

“En cargos directivos hay muy pocas mujeres todavía, y sabemos que están más preparadas; hay un problema de brechas salariales, porque se les reconoce más dinero a los hombres que a las mujeres. El problema más apremiante en la ciudad tiene que ver con el desempleo, y esto tiene relación con la violencia contra las mujeres. Si hay mucho trabajo doméstico, cambia la balanza de poder entre las parejas; empieza a haber más violencia porque hay más jerarquía, más control, más subyugación”.

Dice que para cambiar esta balanza se necesitan más mujeres en cargos directivos, más mujeres accediendo a educación, más mujeres creyendo que pueden hacer cosas grandes. “Dar un paso de víctimas a sobrevivientes”.

Derecho a la ciudad

La trabajadora social Tatiana Carvajal señala que desde la Secretaría de la Mujer hay una apuesta para derribar las practicas machistas que se viven y se replican a diario sobre las mujeres, y más cuando transitan la ciudad. “Hablo del derecho a la ciudad: a disfrutar, a crear, a decidir y a transformar la ciudad de una manera justa, equitativa y libre. Las mujeres pedimos una ciudad libre de violencias, y esto implica que no salgamos a la calle y seamos acosadas”.

Cuando son las mujeres las que más se mueven en la ciudad por sus dinámicas de cuidado.

Que nos vean como seres humanos

Shayra Maritza Franco es líder trans del grupo las Guapas, pertenece a la Fundación Armario Abierto. Considera que ser mujer es difícil, más si es mujer trans, trabajadora sexual y está en Manizales, ciudad basada en una cultura patriarcal y machista. “Es una batalla dura, pero creo que las cosas han ido cambiando con el trabajo que hemos hecho las organizaciones feministas. Hay violencia física, verbal, psicológica, y a ellas nos enfrentamos en el día a día. Enfrentamos agresiones de la Policía, de los transeúntes que pasan; a veces nadie nos golpea, otras veces sí, pero son las palabras o las miradas que nos maltratan y dicen muchas cosas. Las mujeres trans sufrimos mucho en todos lados, porque no hay aceptación, la sociedad no entiende que somos mujeres y parte de esta sociedad. Que nos vean como seres humanos; que tenemos familia, que somos hijas, hermanas, tías, primas. En la ciudad hay sitios en los que nos dicen: no hay servicio, no hay mesa, o la gente empieza a murmurar si uno va a comprar algo, y eso es incómodo”.

Recomienda, que cuando una mujer trans sea violentada trate de mediar con la Policía, o vaya a la Fiscalía o a la Defensoría del Pueblo a denunciar.

Estereotipos

Tatiana Zapata es practicante de Gestión Cultural y Comunicativa y líder de las mujeres afro en Manizales, señala que se enfrentan a una realidad estereotipada, porque muchas veces las limitan, por su raza, a áreas como gastronomía o las labores de hogar. “En muchos sectores de Manizales es muy marcada la estigmatización. La gente tiene una idea de uno por ser mujer y afro, y se debería valorar por lo que cada mujer puede aportar al desarrollo de la ciudad y de su entorno comunitario”.

También es responsabilidad de hombres

La presidenta de la Fundación Polari en Manizales es Alejandra Cárdenas, asegura que en todo el territorio colombiano ser mujer no es fácil. “Nos enfrentamos a luchas contra el machismo, a un sistema que nos diferencia debido al género, y poder alcanzar los mismos logros que nuestros pares se hace más difícil por el hecho de ser mujeres”.

Considera que las mujeres no deben cargar solas la responsabilidad de cambiar, e invita a los hombres a que la asuman, que desaprendan lo que los hace machistas y violentos y aprendan y creen masculinidades más sanas, menos violentas y que no vulneren los derechos de las mujeres.

“También es responsabilidad del Estado proteger los derechos de las mujeres, crear rutas de atención, que no exista impunidad en los casos de violencia y discriminación. Y hace parte de los centros educativos y de las familias, no enseñar y reproducir los mismos estereotipos misóginos (aversión hacia las mujeres) que han hecho que para las mujeres no sea igual acceder a los derechos que para los hombres”.

Programación en Manizales

* Hoy

- Toma de El Cable

Tertulia sobre la conmemoración de la lucha por los derechos .

Hora: 7:00 p.m.

- Actividades artísticas y recreativas

Coliseo de la vereda Kilómetro 41

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

- Mañana

Marcha por los derechos de las mujeres .

Recorrido: Parque de la Mujer hasta la Plaza de Bolívar .

Hora: 10:00 a.m.