El único sin contagio

Belmopán. Hasta ayer Belice era el único país de América al que no había llegado el Covid-19, por lo que sus gobernantes se esmeraban en intensificar los controles en los ingresos a ese país centroamericano. La primera medida que se impuso desde hace cerca de dos semanas fue la cuarentena obligada de 30 días para todos los viajeros que llegan de zonas de riesgo.

Visita de Patarroyo

Bogotá. El jueves el científico Manuel Elkin Patarroyo visitó al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, donde le explicó desde una perspectiva de ciencia en qué consiste y los alcances de la pandemia del coronavirus. Patarroyo, al final de la reunión, expresó que todo lo hecho por el Gobierno Nacional es correcto. Llamó a la disciplina social para evitar contagios y muertes, pero cuestionó el pánico que se ha expandido por el mundo. “Es cierto que es una enfermedad a la cual hay que ponerle cuidado, pero no como para que entremos en una histeria colectiva que no conduce a nada”.



Por favor no salgas

Manizales. René Higuita, quien fue arquero de la Selección Colombia de fútbol que en la década de los 90 del siglo pasado escribió la historia del regreso de nuestro país a los mundiales de fútbol, después de tres décadas de ausencia, compartió de manera divertida la imagen de su gran error en los octavos de final del Mundial de Italia 90, cuando perdimos frente a Camerún la posibilidad de pasar a cuartos. En aquella ocasión casi que todos los colombianos le gritamos “No salgas”, que es el mismo mensaje que debemos acoger todos para hacerle frente al coronavirus.

Sin protocolo de distancia

Manizales. Por esta época, en la que se hace tanto hincapié en mantener distancias entre las personas para evitar el contagio de Covid-19, muchas personas se transportan en vehículos en los que es muy difícil, prácticamente imposible, cumplir con esos protocolos. Ojalá que los pasajeros de estos carros tengan al menos otro tipo de precauciones, como el lavado de manos y el evitar llevarlas a la cara, y que eso les sirva para bloquear la posibilidad de contaminación.

Nacieron en hábitat natural

Manizales. Dos nuevos titís cabeciblancos, de la especie Saguinus oedipus, nacieron en los bosques del Bajo Cauca antioqueño. Sus padres son monos recuperados del tráfico ilegal en Antioquia, que después de un año en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (en Victoria) volvieron al bosque a principios de febrero. El nacimiento es considerado un logro importante en el proceso de rehabilitación adelantado por Corpocaldas. “Los tuvimos cerca de un año en rehabilitación, logramos cambiar algunos comportamientos aberrantes y fortalecer sus habilidades para sobrevivir en el medio natural para que identificaran predadores, exploraran nuevas fuentes de alimento y entornos naturales y buscaran comida natural en el bosque”, comentó Oscar Ospina Herrera, profesional de Corpocaldas.

Tuvo contacto con De la Calle

Bogotá. El alcalde de Popayán y expresidente de Millonarios, Juan Carlos López, quien el viernes confirmó que es uno de los dos casos positivos por coronavirus en la capital caucana, tuvo una intensa agenda en Bogotá en los días recientes. El pasado 11 de marzo estuvo en un evento en el Museo Nacional en donde se resaltaron los diferentes festivales de su ciudad llamado ‘Vive Popayán’. En el panel compartieron con el mandatario local el presidente Iván Duque, el dirigente político Humberto De la Calle y el director de El Tiempo, Roberto Pombo.

Pide que lo saquen de grupos

Bogotá. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, debido a que se le congestionó su Whatsapp, pidió que no le manden tantos mensajes. “Exclúyanme de cualquier lista de difusión masiva por la que me envía noticias de prensa, memes, estampas, fotos, etc., que no sean análisis de su autoría”, escribió en un mensaje, y agregó que quien no quiera recibir los mensajes que él envía también es libre de manifestarlo. El encabezado de su solicitud arranca con la siguiente frase: “Llevo meses deseando no tener que enviarle este mensaje. Pero me tocó hacerlo”.

Susto laboral en Colpensiones

Manizales. En medio de todas las medidas empresariales que se toman por la llegada del coronavirus, esta semana los abogados de Colpensiones en todo el país recibieron una comunicación en las que les suspendía sus contratos, sin pago. Los abogados, que defienden a esta institución, se volcaron a hacer el reclamo. El jueves en la tarde les dijeron que todo seguía como iba. Nada de nervios, como dicen nerviosamente por ahí.

Tapabocas personalizados

Pensilvania. Una modista emprendedora está produciendo en Pensilvania tapabocas utilizando sus telas y sus máquinas para suministrar mascarillas que se agotaron aquí desde hace dos semanas. “Uso la misma clase de tela con la que se hacen las batolas para quirófano, son lavables y el cliente escoge lo que quiera que se le estampe en su tapabocas bien sea su nombre, una imagen, o incluso fotografía” dijo. Esta semana la solicitud de tapabocas personalizados se disparó en el taller de confección donde trabajan dos personas. Su costo es de $5 mil.

Visita a Corabastos

Bogotá. El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, recorrió el pasado viernes Corabastos para revisar de primera mano el estado de la oferta de alimentos, los precios, el manejo que se les da y la aplicación de protocolos sanitarios para la contención del coronavirus. Su percepción fue que hay normalidad y que hay suficiente comida para todos los habituales consumidores. Recordó que los productores agrícolas pueden acceder a créditos por $1 billón para que mantengan la producción. En las plazas de mercado de todas las ciudades debería hacer ese mismo tipo de verificaciones.