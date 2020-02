Supimos Que

Charla sobre becas

Manizales. Mañana, en la Universidad Autónoma, estará la directora de la Fundación Carolina en Colombia, Carolina Olarte, con el objetivo de ilustrar a los universitarios manizaleños acerca de la manera de obtener una beca para estudiar en universidades de España. Esa es la organización que más becas otorga cada año a jóvenes de Iberoamérica.

La reunión será en el auditorio del Sacatín, a partir de las 10:00 a.m.

No va más

Manizales. En una reunión con directivos académicos y administrativos, el rector de la Universidad de Manizales, Guillermo Orlando Sierra, manifestó la intención de no buscar una nueva reelección, lo que deja la puerta abierta a la llegada de un sucesor. Ya se habla de varios nombres, entre los que suena muy fuerte Duván Emilio Ramírez. No obstante, los más cercanos al rector le vienen insistiendo para que no desista de un nuevo mandato. La designación del sucesor estatutariamente debe ser en el segundo semestre, pero parece que se anticipará para buscar una transición con mayor tiempo. Las apuestas están abiertas.

Lo regañó porque ayudó

Manizales. A Alexa Morales, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo, le molestó que su antecesor, Jairo López Baena, colaborara ayer en el incendio que ocurrió en el barrio Sierra Morena. El exfuncionario estaba en ese momento en Bomberos Fundadores, pues aún apoya como ciudadano con los organismos de socorro. Los que acudieron a la emergencia no encontraban los puntos exactos de los hidrantes. Como él conoce la zona, a través de un radio les indicó las ubicaciones, lo que no le gustó a la funcionaria, quien lo llamó a su celular a decirle que él ya no era el director de la UGR. Ya no se puede ni ayudar.

Revisa todo

Manizales. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, ha empezado su gestión con largas jornadas de trabajo, que arrancan con citas a las 5:00 a.m., buscando atender la mayor cantidad posible de compromisos en su día laboral. También le gusta revisar personalmente toda la contratación de la Gobernación, lo que puede ser bueno para estar enterado integralmente de lo que sucede, pero también causa retrasos en las decisiones que le restan dinamismo y efectividad a su gestión. La delegación en asuntos menores es una práctica recomendable, para eso tiene un buen equipo.

Elegido en el Paisaje Cultural Cafetero

Chinchiná. El alcalde, Eduardo Andrés Grisales López, fue elegido como presidente del Consejo Nacional de Directivos de la Región de Planeación y Gestión del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Eso permitirá fortalecer el turismo y la economía de los municipios que hacen parte de la declaratoria.

Austeridad en el gasto

Belalcázar. La Alcaldía implementa el Plan de Austeridad en el gasto. Por eso, anuncia ajustes pertinentes, de acuerdo con el comportamiento de los ingresos en la vigencia 2020. Se considera que la alcaldesa, Gloria Carmenza Ospina, deberá hacer grandes esfuerzos en gestión ante instancias departamentales y nacionales para cumplir, por ejemplo, con el Plan de Desarrollo.