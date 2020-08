Se acostaba al lado del menor para accederlo en Riosucio

LA PATRIA | MANIZALES

Deller Mauricio Calvo Taborda pasará 20 años en la cárcel. Aprovechaba la confianza que le dio la familia de un menor, de 6 años de edad, para abusar de él. Se acostaba a ver televisión con el niño, por las noches, y lo accedía.

La madre de la víctima se enteró del hecho cuando entabló una conversación con su hijo, pues había cambiado el comportamiento. Le contó lo que esta persona le hacía y que no había dicho nada por miedo a que le pasara algo. Esto fue en Riosucio.

En mayo de 2017, la mamá dio a conocer el hecho ante el ICBF. A Deller Mauricio lo presentaron ante el juez, no aceptó cargos y lo mandaron para la cárcel. El juicio fue el 6 de julio pasado y terminó con sentido de fallo condenatorio.

En su entrevista, el menor explicó que todo sucedió, en tres ocasiones, en tres meses, en una casa blanca donde lo cuidaban por las noches. La víctima quedó muy afectada con lo sucedido y tuvo que asistir a terapias psicológicas ante el ICBF. Por recomendación de la experta, llevarlo a la audiencia sería sumamente perjudicial para su proceso de recuperación suyo.

Por eso la Fiscalía mostró intención de introducir, como prueba, la entrevista forense recibida a la víctima, con el fin de evitar traumatismos peores. El Juzgado aceptó.

No sabe bien a qué edad comenzaron los abusos, porque el niño no lo aclaró. Se justifica que no aportó fechas, porque a esa edad no tiene claridad del tiempo. La falta de madurez no afectó su credibilidad en el relato mismo.

“El acusado, convertido en enemigo oculto del niño, se aprovechó de esa condición de cercanía, junto con la soledad, para activar su libidinoso comportamiento, sin despertar por ello sospechas dentro del núcleo, creyendo en el silencio perenne de la víctima”, anotó el juzgado.

Aunque tras el examen médico-legal forense no se evidenciaron secuelas, el legista fue muy detallado y explícito en clarificar tal situación, como que cuando la penetración no es severa, vale decir, no hay desgarro con sangrado, las lesiones circundantes sanan rápido, en cuestión de pocos días. La condena es del Juzgado Penal del Circuito de Riosucio.

Para padres

Los familiares o allegados a los niños son el primer referente a la hora de hablar de victimarios. Los padres no deben confiar en nadie, menos en los parientes.

Se marchó

La mamá tuvo que irse del sector donde vivía.

La sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior de Manizales.