A salamineña le dañaron la reputación por las redes sociales

LA PATRIA | MANIZALES

Hace mes y medio le cambió la vida, para mal, a la salamineña Érika Daniela García Rendón. En Facebook publicaron una foto de ella y la señalaron de traficante de órganos. Lo hicieron desde un perfil de nombre Infor Matique, que dice ser de ese municipio. Luego la compartieron desde otro, de una Lorena Guzmán, quien a la vez la mandó a grupos de venta de este municipio y otras personas la reenviaron.

"La gente me señala, me mira feo. Trabajo con arreglo de pestañas y cejas y desde que salió eso me quedé sin clientes. Mis ingresos bajaron, vivo sola con mis dos hijas menores de edad. Luego esa misma página subió la foto de una hija mía, la borró y publicó la de la otra", contó la afectada.

Añadió que le preocupa la integridad de su familia y que ajustar el 6 de junio pusieron otra imagen de ella donde dicen que tiene una enfermedad grave. "Me llamaron a amenazarme, que no sabía en qué me había metido. Es un karma. Decir que trafico con niños, grave, sabiendo que tengo hijos. Esto me tiene muy afectada emocionalmente".

Recordó que a los 18 años se fue para México a trabajar como gota a gota. Consideró que quizá le genera envidia a alguien, pero que no se mete con nadie y aclaró que no tiene problemas con nadie, como para asegurar que se trata de un desquite.

"Debe ser alguien que me quiere ver mal. No se me viene nadie a la cabeza. El día que se pierda un niño acá, Dios no quiera, me lo acharán a mí", concluyó.

¿Qué hacer?

La Policía, al ser indagada por este tipo de casos, sugirió instaurar una denuncia por calumnia, delito contemplado en el Código Penal Colombiano, y que establece penas entre entre 16 y 72 meses.

"Lo puede hacer a tráves del CAI Virtual www.caivirtual.policia.gov.co, o sala de denuncias. Cuando a usted lo señalan de delincuente, sin serlo, lo calumnian. Se empieza con las labores para investigar quién hace esos señalamientos. Se solicita la información a la red social para saber de dónde sale. Se recomienda también que la afectada y sus amigos denuncien la página y la publicación para que la saquen de línea".