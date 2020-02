"Por dentro quedé destrozado": padre de joven que encontraron ayer en Chinchiná

LA PATRIA | MANIZALES

"Y la sangre volvió a llamar", aseguró ayer Cristóbal, después de encontrar el cadáver de su hijo Cristian Camilo Cataño Mejía, desaparecido desde el 15 de febrero, cuando se fue para la vereda Bajo Chuscal, de Chinchiná.

Tal y como esta familia caldense lo sospechaba, su familiar fue asesinado. Lo encontraron enterrado, cerca de un árbol de ese sector, con un tiro en la cabeza. Esta fue la segunda parte de la pesadilla, ojalá la última, que arrancó desde el momento en que Cristian Camilo se fue para esa vereda, según los allegados, a robarse un racimo de plátanos para tener algo de comer.

La primera parte ocurrió cuando el 18 de este mes empezaron a buscarlo y hallaron la moto del joven, de 25 años, enterrada en pedacitos. Estaba cerca de una finca de esa zona, al pie de una cañada. "La sangre llama", indicaron familiares el pasado jueves a este medio.

Dolor

La Policía se llevó las partes, ellos no desfallecieron, siguieron buscando y se encontraron con unos restos humanos, al pie de un árbol. Quedaban los huesos, un pantalón y unas botas, pero no eran los de su hijo, sino de alguien que llevaría ahí unos 8 meses. Ayer no se había determinado de quién se trataba.

La familia Cataño Mejía siguió en su lucha y la Alcaldía atendió sus lamentos el lunes. Tras un consejo de seguridad, el alcalde de Chinchiná, Eduardo Andrés Grisales López, indicó que se coordinó con todos los organismos de seguridad y de socorro la búsqueda exhaustiva de Cristian Camilo, la cual arrancó ayer en la mañana, muy temprano, pero duró poco.

"Salimos a labores, el papá del joven se nos adelantó por otro lugar y al rato llamó a decirme que ya lo había encontrado", le dijo a LA PATRIA Jenny Alejandra Ospina Marín , secretaria de Gobierno de ese municipio.

Las autoridades adelantaron la inspección técnica del cuerpo y bajaron el cadáver por una ladera. El llanto no se dejó esperar. "Les demostramos que el chino no se iba a quedar allá enterrado. Jodimos y jodimos hasta que lo encontramos. Lo tenían bien tapado. Esto no se le hace a una persona de bien. Pido que haya justicia y no le pase a nadie más", expresó Jhon, hermano de la víctima.

Las hojas

Más calmado, pero según él destrozado por dentro, Cristóbal relató cómo encontró a su hijo. "Ajustaba 11 días buscándolo. No parece que llevara mucho de muerto, lo vi muy enterito, es muy raro. La cara no se le reconocía, le dieron madera".

Ayer tenía una corazonada de padre. Iban a arrancar por la falda de El Chuscal, pero decidió irse solo por una cañada. "Me quité la gorrita, hice una oración, cerré los ojos y le pedí a Dios que me ayudara, estaba muy martirizado. Cogí una hoja seca y dije: Cristian, si a usted no lo tienen en esta finca, mueva la hoja a la izquierda, si sigue acá, a la derecha. Entrecerré los ojos, los abrí y la hoja se movió a la derecha. ¡Por acá está mi hijo!, expresé".

"Me fui chuzando con una puñaleta y al pie de un árbol grande encontré un palo caído muy raro, como si lo hubiesen movido o tirado ahí. Me puse a escarbar, quité vegetación y aruñé una pantaloneta. Ahí empezó ese olor horrible. Era el niño, llamé a las autoridades. Si la sangre no me hubiese llamado, no lo habría encontrado. A un ser humano no le pueden quitar la vida de esa manera".

Recordó que su hijo era de bien, trabajaba duro, vigilaba carros, tenía dos hijos, laboraba en construcción en Arauca y en Chinchiná. "Por dentro quedé destrozado".

Apoyo

La Alcaldía conformó un equipo psicosocial, con ayuda de la Personería, para apoyar a esta familia.

Paso a paso

*15 de febrero. Cristian Camilo Cataño Mejía desapareció.

*18. La familia empezó la búsqueda. Hallaron la moto enterrada.

*18. Siguieron en su tarea y encontraron el cuerpo de otra persona.

*25. Se armó un bloque de búsqueda con autoridades y organismos de socorro.

*25. El papá encontró el cuerpo al pie de este árbol.

*25. Inspección del cuerpo.

*25. Retiro del cadáver de la zona.