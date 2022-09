Periodista Cristian Zuluaga denuncia amenazas de empresario, el implicado responde

LA PATRIA | MANIZALES

El periodista Cristian Camilo Zuluaga, director de Alerta Manizales de La Cariñosa de RCN Radio, denunció este jueves que recibió amenazas del empresario Germán Darío Pareja.

Así lo hizo saber en su programa radial: "He denunciado penalmente al señor empresario Germán Darío Pareja Bustamante por unas amenazas que él hizo en mi contra el pasado martes en horas de la mañana. A través de mis redes sociales me hizo llegar en mensaje directo de Facebook y también de Whatsapp una serie de mensajes donde dice que quiere atentar en contra mía".

LA PATRIA habló con el periodista, quien ratificó las denuncias que hizo en su programa radial.

Zuluaga explicó que a raíz de lo que pasó en el concierto del sábado la persona que estaba animando se comunicó con la emisora para denunciar que no le pagaron.

Agregó que se volvió "frecuente que los conciertos en Manizales salgan fracasados o se convierten en estafa". Recordó que "en el 2012 cancelaron y estafaron con un concierto de reguetón y bachata. No mencioné ni dije qué evento era, la persona se sintió aludida".

Pareja Bustamante fue el empresario de ese concierto, que contaría con la presentación del cantante Don Omar.

El periodista complementa: "Le dieron un mensaje a un compañero de RCN que me dijera que si me encontraban en la calle algo me iba a pasar. Hablé con él, le dije que si usted me está amenazando y me respondió que si lo quiere tomar como una amenaza, tómelo, si quiere vaya a la Fiscalía que allá es donde se defienden personas como ustedes".

La denuncia la interpuso ante la Fiscalía 131, en Bogotá.

Responde el empresario

Este medio también se comunicó con Germán Darío Pareja, quien señaló que "si bien es cierto que él (periodista) no me menciona a mí en su comentario, también es cierto que él hace alusión a un evento puntual, que fue un evento mío. Es una cosa que ya está fallada y está juzgada y en donde yo no tuve absolutamente nada que ver con el tema".

El empresario habla de un documento expedido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales, con fecha del 18 de febrero del 2021, que decretó en el 2017 la extinción de la acción penal por preclusión, debido a que Colboletos asumió la indemnización integral a las víctimas. La decisión judicial favoreció a todos los procesados, incluido Pareja.

Pareja Bustamante añadió: "¿Cuál es la pasión que tiene conmigo?, que me suelte. Y si yo hice un comentario en el fanpage de la básica es porque tengo conocimiento de causa. Soy uno de los cinco empresarios que tiene el Eje Cafetero permanentes registrado ante el Ministerio de Cultura, y para serlo hay que tener escuela, allá no llega cualquiera. Entonces por qué le duele a él, cuál es la ofensa, en dónde lo ofendí yo a él".

El empresario sostuvo que con respecto al comentario del periodista está mostrando la prueba. "A razón de qué él me acusa después de 10 años que han pasado, entonces ya, que deje la pasión conmigo, que me suelte. Que le hice un reclamo airado, sí le hice un reclamo airado, muy airado, pero en ningún momento lo amenacé de muerte, como él dice, o que muestre las pruebas".

Zuluaga indicó que el empresario le manifestó que si se lo encontraba en la calle le hacía pasar un mal rato. Lo que Pareja reiteró: "Y en donde me lo encuentre le hago pasar un mal rato, para que aprenda a respetar, porque yo con él no me estoy metiendo. A mí me ha costado mucho volver a levantar el nombre mío después de todo lo que me pasó, entonces que me suelte, yo con él en ningún momento me he metido, entonces por qué la tiene que coger contra mí, al que está quieto se deja quieto".