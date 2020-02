Microtráfico y pie de fuerza, los dilemas de los municipios de Caldas

LA PATRIA | MANIZALES

Pie de fuerza, "lo que hace falta"; microtráfico, "el mayor problema". Así contestaron, en su mayoría, los 27 secretarios de Gobierno de los municipios de Caldas cuando se les preguntó por su percepción de seguridad al iniciar sus periodos. Aunque homicidio, hurto y lesiones personales son los delitos priorizados en el país, en el departamento el diagnóstico es otro.

Según el secretario de Gobierno Departamental, Jhon Jairo Castaño Flórez, la percepción de seguridad de los caldenses es 83% favorable, los hurtos se han reducido y hay más capturas. A pesar de esto, su voz se suma a la misma preocupación: "Tenemos que decir que esos otros delitos se presentan como génesis al microtráfico".

Sobre esta problema, el coordinador del Programa de Prevención al Consumo de Drogas de la Policía Metropolitana, intendente Julián Andrés Marín, comentó que se debe trabajar más en evitar. "Se ha identificado, médico y psicológicamente, que el niño (a) es muy propenso a tomar una mala decisión, por eso es importante educarlo a temprana edad".

Por otro lado, Lorena Zapata Piedrahíta, mágister en Cultura y Drogas de la Universidad de Caldas, advirtió que los jóvenes ven el microtráfico como una forma de adquirir dinero fácil y estatus, sin dimensionar las consecuencias: "Debemos pensar espacios participativos, culturales, artísticos y de emprendimiento para sus ratos libres".

Para Zapata Piedrahíta, más policías no solucionan el problema. "A veces sus discursos son prohibicionistas, usan ejemplos macabros y debemos centrarnos en la sensibilización. Si van a ser los policías quienes trabajen con estas comunidades, que estén capacitados”, explicó.

¿Falta pie de fuerza?

El llamado de los secretarios de Gobierno se escucha al unísono: "Más pie de fuerza". Pero si analizamos en general, las cifras se ven positivas. Según la Organización de las Naciones Unidades se deben tener unos 300 policías por cada 100 mil habitantes en el mundo (2006).

En Caldas, según lo averiguado externamente por LA PATRIA, pues la Policía del Departamento no quiso entregar las cifras, hay 307 policías por cada 100 mil/habitantes (27 municipios). Hay que tener en cuenta que se incluyen todas las especialidades (Sijín, Turismo, Tránsito) y excusados, no aptos, no uniformados, parte de la clínica, de incorporación. Lo que significa que no todos están en la calle. "Serían unos 50 comandantes y subcomandantes de estación, 230 del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes y 60 de las reacciones los que cuidan a los caldenses", explicó una fuente.

En Manizales son 301 por cada 100 mil habitantes según la Metropolitana, que sí dio la información. "Todos trabajamos en las calles en diferentes momentos y turnos. Los únicos que no salen son los excusados del servicio por problemas de salud", aclaró el coronel Raúl Vera, comandante.

Lo que desnivela la balanza es que del total departamental, la capital caldense se lleva mil 440, mientras que en municipios como La Dorada hay 170 policías para 71 mil 905 habitantes.

Castaño Flórez invitó a los secretarios a que hagan convenios con la policías para tener hasta 10 auxiliares más en territorio. Este medio habló con un alcalde, quien explicó que logró más pie de fuerza. "Fue muy difícil lograr que nos asignaran las unidades solo con gestión, tuvimos que hacer un aporte económico para lograr el convenio. Somos como $6 millones por auxiliar", aclaró.

Más tecnología

Otro llamado de los secretarios de Gobierno fue la implementación, mantenimiento y aumento de cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Castaño Flórez explicó que buscan estrategias para que desde el Ministerio del Interior se puedan gestionar recursos para este fin.

Respecto a las cámaras que están en mal uso comentó que, según el Ministerio, es mejor adquirir nuevas, que repararlas. Un vehículo escáner, drones, cámaras de seguridad y hasta una aplicación son los elementos tecnológicos que buscan implementar.

Para mejorar la seguridad, el Departamento priorizó unos municipios que serán intervenidos: La Dorada, Neira, Chinchiná, Palestina, Anserma, Aguadas, Riosucio, Risaralda, Manzanares y Supía. La decisión se tomó de acuerdo con un estudio en el que se analizó dónde se han presentado más homicidios, lesiones personales y hurtos.

Los secretarios, pero en especial los caldenses, esperan que todas estas iniciativas se concreten, den resultados y se pueda convivir en paz.

Plan Integral de Seguridad y Convivencia

El secretario de Gobierno de Caldas habló sobre la importancia de que los municipios se acojan al Plan Integral de Seguridad y Convivencia nacional y del departamento (PISC).

Se trata de un documento de planeación estratégica que debe existir en todos los departamentos, distritos especiales y municipios del país. Contiene estrategias, líneas de acción, programas y proyectos para dar solución a los problemas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía.

Así se sienten en Manizales

Esta semana salieron los resultados de la encuesta del programa Manizales Cómo Vamos. En seguridad los índices de percepción aumentaron:

*2018: 75% en el barrio y 80% en la ciudad

*2019: 73% en el barrio y 73% en la ciudad

*El 76% de las personas consideró que la drogadicción es el problema más grave que se presenta en sus barrios.

Líderes

Caldas cerró en 2019 con 102 líderes amenazados.

Por los municipios, hablan los secretarios

1. ¿Cuál es el principal problema de inseguridad?

2. ¿Cómo planea combatirlo?

3. ¿Qué le falta al municipio en seguridad?

*Anserma, Deivy Gerardo Sánchez

1. El microtráfico, pero es algo en lo que ya estamos trabajando desde el comité del consejo de seguridad. Buscamos estrategias para combatirlo.

2. A través de medidas preventivas, reglamentación de horarios en establecimientos públicos y controles de la Policía.

3. Aunque el trabajo estaba bien, no había integración institucional, no funcionaban en bloque.

*Filadelfia, María del Pilar Ospina

1. Se han identificado dos: el incremento de accidentalidad por el flujo vehicular en la vía hacia Filadelfia y la minería irregular en el corregimiento El Pintado.

2. Se tiene programado un consejo de seguridad, convivencia y orden público para tomar las medidas.

3. Un proyecto de cámaras de seguridad, que se está gestionando.

*Marquetalia, Edwin Arboleda

1. No lo hay. La movilidad en una dificultad.

2. Trabajamos en campañas de conscientización para el uso del espacio público.

3. Vigilancia las 24 horas en los puntos donde hay cámaras de seguridad, para luego implementarlas en todo el municipio. Es importante que la comunidad colabore más con la Policía

*Marulanda, María Rosario Martínez

1. El problema que se puede identificar es fortalecer la seguridad en Montebonito. Queremos evitar hurtos.

2. Pedir mayor apoyo policial.

3. Más capacitación de los policías a la comunidad, para que esta última confíe en la institución.

*Norcasia, Juan Gabriel Parra

1. Se rumora sobre la presencia de microtráfico. Se puede mitigar.

2. Tenemos un déficit policial. Hacen falta más unidades por lo que se han doblado en el trabajo.

3. Cámaras de seguridad: de 11 solo funcionan tres.

*Pácora, Luis Aníbal Pérez Martínez

1. El consumo y comercialización de estupefacientes.

2. Estamos adelantando una actividad investigativa para desarrollar una operación que dé resultados.

3. Gestionamos más fuerza pública para poder realizar más operaciones.

*Palestina, Clara Inés García

1. Se presentaron hechos en el corregimiento de Arauca, pero en años anteriores. El índice de delitos está en cero.

2. Aún no me he reunido con el comandante, por lo que no puedo dar una respuesta concreta.

3. Más control de Migración en época de cosecha cafetera. No hay caracterización de la población que ingresa al municipio y es ahí cuando hay inseguridad.

*Viterbo, Gloria Inés Pérez Liévano

1. Se presentan algunos casos de microtráfico, que buscamos manejar con directrices nacionales.

2. Con capacitaciones y prevención con psicólogos. .

3. Cámaras de seguridad. La mayoría de robos o casos de microtráfico se solucionan con eso. Recibimos seis, pero ninguna funciona.

*Manizales, Patricia del Pilar Ruiz

1. Hay que combatir el microtráfico de manera conjunta, porque las organizaciones dedicadas a esa actividad son detonantes de inseguridad.

2. En sesión del Concejo la secretaria comentó que narcos del Cauca hacen presencia en la ciudad.

3. Continuar con el trabajo coordinado entre la Sijín y CTI para dar golpes. Tecnología para prevenir y judicializar. Cámaras de seguridad en muchos sitios de la ciudad.

*Samaná, Javier Hernán Arango Toro

1. El aumento de venta y consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes.

2. Con el aumento del pie de fuerza planeamos hacer más controles y pedagogía, en compañía de otras entidades.

3. Pie de fuerza para tener una buena seguridad.

*Pensilvania, Cristian Camilo Giraldo

1. A pesar de que el consumo de estupefacientes es de salud pública, tiende a transformase en brotes de inseguridad, al verse representado así en el imaginario social.

2. La pedagogía y el trabajo de sensibilización. Nuestra prioridad son las campañas de prevención.

3. Pensilvania se ha caracterizado por tener buenas estadísticas de seguridad. Seguir así.

*Manzanares, Jhon Henry Salazar Cardona

1. El microtráfico, que afecta a los menores, y escaso pie de fuerza.

2. Planeamos implementar el plan desarme y el pago recompensas por información.

3. Más cámaras de seguridad. Desde el momento en que las instalaron, el municipio asume los costos, y es difícil conseguir los repuestos. Funcionan 10 y requerimos tres más.

*Riosucio, Orlando Trejos

1. El expendio y consumo de drogas, que ha avanzado en el sector urbano, y que afecta considerablemente a la juventud rural.

2. Se ha iniciado un trabajo utilizando inteligencia policial, con decomiso de estupefacientes y captura de expendedores.

3. Mejorar el pie de fuerza. Hay un cuadrante para 60 mil habitantes. Más tecnología y mejor convivencia.

*La Merced, Juan Fernando Ospina Nieto

1. No somos ajeno a un problema común como el consumo de drogas.

2. Tocamos las puertas de la ESAP y el Sena para hacer capacitaciones que ocupen a los jóvenes en su tiempo libre. - 3. 3. No hace falta nada, somos un municipio muy seguro.

Salamina, Julián Zapata Franco

1. Tráfico y porte de estupefacientes, delitos sexuales, en especial con menores de edad, violencia intrafamiliar y el hurto de menor cuantía.

2. La Policía, la Fiscalía y la Sijín trabajan para controlar estos delitos.

3. Requerimos de acciones integradas para ofrecer oportunidades de trabajo, espacios de esparcimiento y oferta institucional.

*Risaralda, Mario Rendón

1. El consumo de sustancias psicoactivas.

2. Queremos actuar desde lo social y la seguridad, con inclusión a la sociedad y mano contundente.

3. Más pie de fuerza, más cohesión entre las instituciones y la implementación de una cultura ciudadana.

*Neira, Nelly Esperanza Quintero

1. Hurto y consumo de estupefacientes.

2. Con planes de seguridad, en coordinación con la Policía.

3. Cámaras y pie de fuerza.

*Aguadas, Ana Cristina Soto Ríos

1. La inseguridad que se crea por el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas.

2. Buscamos aliarnos para crear estrategias que mejoren la seguridad del municipio.

3. Hay un balance positivo. No falta nada. Seguir trabajando en pro de la convivencia.

*Marmato, Jaime Alberto Gaviria Ramos

1. Hemos identificado hechos que se derivan de la explotación minera irregular.

2. U control más exhaustivo sobre aquellas personas de la población flotante que ingresan a Marmato por la minería.

3. Pie de fuerza, parque automotor más amplio por las condiciones geográficas. Esperamos crear un CAI o una subestación en el antiguo Marmato.

*Belalcázar, Natalia Ceballos Cardona

1. Microtráfico y movilidad.

2. Campañas preventivas con la Policía.

3. Un centro especializado del cual habla la ley, y en el que hay servicios como centros de reclusión para menores y espacios de reflexión para mayores de edad.

*Chinchiná, Yenny Alejandra Ospina Marín

1. Quejas relacionadas con el tráfico y consumo de estupefacientes.

2. Trabajamos con la Policía en puntos críticos, a través de visitas a barrios para escuchar a la comunidad.

3- Cámaras de seguridad, ya que el sistema está antiguo. Hay 18.

*Supía, María José Roncancio

1. El aumento en el consumo de diferentes drogas.

2. Atacar de manera contundente el problem, sin dejar de lado los programas sociales.

3. Evaluamos la posibilidad de aumentar el número de cámaras de vigilancia.

*Villamaría, Leonardo Restrepo

1. La Sijín trabaja en operativos para desarticular redes de microtráfico. El año pasado se registraron 20 casos de hurto a residencias.

2. Solicitamos más pie de fuerza y fortalecer la Unidad de Investigación Criminal. Queremos un fuerte de carabineros.

3. Más policías. Trabajar en el respeto a la autoridad y educación frente al Código de Policía.

*Aranzazu, Manuel Gonzalo Restrepo

1. Tenemos problemas de microtráfico.

2. Focalizar la población afectada y buscar apoyo entre las partes.

3. Más cámaras de seguridad, contamos con seis. Cortos en pie de apoyo, solo tenemos tres agentes el fin de semana.

*Victoria, Fernando Torres

1. Cero homicidios y sin problemas de hurto. De pronto el consumo de alucinógenos, pero es muy poco.

2. Con requisas en las entradas y salidas del municipio para evitar la venta.

3. Pie de de fuerza. El proyecto es aumentar a 14 unidades.

*San José, Ángelo Parra

1. El microtráfico, pero es en menor medida.

2. Van dos años de trabajo con Policía y Fiscalía para controlar y combatir este flagelo. Al parecer, la droga llega de otros municipios.

3. Más unidades de Policía. Tenemos 13 unidades, pero tres están en labores de oficina. Se requieren 25.

*La Dorada, Tatiana Rueda

1. Hechos en materia delictiva, derivados principalmente de la presencia de bandas dedicadas al microtráfico y control de zonas de expendio de alucinógenos.

2. Se plantea combatir el homicidio con la desarticulación de estas estructuras criminales mediante labores investigativas de Policía Judicial, inteligencia y seguimiento a las extorsiones con Gaula.

3. Es primordial contar con todo el equipo humano, técnico, de infraestructura y tecnológico. Es necesario dotar con elementos tecnológicos y de reacción lugares como el CAI móvil para el barrio Las Ferias.

Lo que destaca la Policía en Caldas (2018/2019)

*14% de baja en hurtos al comercio (655-564).

* 29% menos de robo de vehículos (24-17). Los mayores casos, en Chinchiná.

**5% menos en hurto a residencias (649-616).

*34% de disminución en halado de motos (109-72).

*Hurto a personas pasó de 2.109 a 2.110

Hurto a personas

Municipio 2018 2019

Subieron

Riosucio 38 119

Villamaría 53 108

Chinchiná 113 119

Manzanares 4 10

Supía 12 15

Viterbo 6 8

La Merced 0 2

Marmato 1 2

Salamina 3 4

Marquetalia 2 3

Estables

Palestina 20 20

Belalcázar 3 30

Risaralda 4 4

Filadelfia 0 0

Marulanda 0 0

Norcasia 1 1

Bajaron

San José 1 0

Aguadas 7 6

Samaná 3 2

Aranzazu 4 2

Pácora 6 3

Neira 19 15

Victoria 5 1

La Dorada 157 152

Pensilvania 6 0

Anserma 29 20

Manizales 1.523 1.491

Robo a comercio

Municipio 2018 2019

Subieron

Villamaría 24 30

Salamina 5 10

Victoria 0 2

Palestina 2 3

Supía 6 7

Neira 14 15

Estables

Belalcázar 3 3

San José 2 2

Viterbo 1 1

Marulanda 0 0

Norcasia 2 2

Bajaron

Risaralda 5 4

La Merced 1 0

Aguadas 7 6

Pácora 2 1

Manzanares 7 6

Pensilvania 3 2

Samaná 3 2

Anserma 12 10

Riosucio 12 10

Aranzazu 4 2

Marquetalia 5 3

Chinchiná 42 39

Marmato 5 2

La Dorada 59 56

Filadelfia 9 1

Manizales 420 345

A residencias

Municipio 2018 2019

Subieron

Riosucio 19 28

Palestina 15 21

Aguadas 13 18

Viterbo 5 7

Pácora 0 2

Norcasia 1 3

Supía 8 9

Estables

Anserma 21 21

Belalcázar 2 2

Risaralda 2 2

Marmato 0 0

Aranzazu 0 0

Filadelfia 4 4

Salamina 4 4

Samaná 0 00

Bajaron

San José 2 1

Marulanda 2 1

Victoria 3 2

Neira 18 16

Villamaría 36 34

La Merced 3 0

Pensilvania 3 0

La Dorada 53 50

Marquetalia 5 1

Manzanares 8 2

Chinchiná 43 28

Manizales 379 360

Robo de motos

Municipio 2018 2019

Subieron

Chinchiná 6 11

Riosucio 2 4

Aguadas 1 3

Aranzazu 0 1

Marulanda 0 1

Pácora 1 2

Salamina 0 1

Samaná 0 1

Estables

Belalcázar 0 0

Marmato 3 3

Pensilvania 1 1

Norcasia 0 0

Victoria 1 1

Bajaron

Palestina 1 0

Anserma 2 1

San José 1 0

Viterbo 1 0

La Merced 2 1

Filadelfia 2 1

Marquetalia 1 0

Risaralda 4 2

Supía 6 4

Neira 5 2

Manzanares 3 0

Villamaría 5 0

La Dorada 20 11

Manizales 41 21

Total 109 72

Robo de carros

Municipio 2018 2019

Subieron

Samaná 0 2

Victoria 0 2

Riosucio 0 1

Villamaría 0 1

Estables

Chinchiná 1 1

Anserma 1 1

Belalcázar 0 0

San José 0 0

La Merced 0 0

Marmato 0 0

Supía 0 0

Aguadas 0 0

Aranzazu 0 0

Filadelfia 0 0

Marulanda 0 0

Neira 0 0

Pácora 0 0

Salamina 0 0

Manzanares 0 0

Marquetalia 0 0

Pensilvania 0 0

La Dorada 2 2

Norcasia 0 0

Bajaron

Palestina 1 0

Risaralda 1 0

Viterbo 2 1

Manizales 16 6

Total 24 17

Homicidios*

Municipio 2018 2019

Aguadas 6 4

Anserma 5 9

Aranzazu 0 2

Belalcázar 3 2

Chinchiná 19 11

Filadelfia 2 1

La Dorada 19 14

La Merced 2 0

Manizales 77 57

Manzanares 2 5

Marmato 4 5

Marquetalia 0 4

Marulanda 2 1

Neira 7 7

Norcasia 0 0

Pácora 0 5

Palestina 2 9

Pensilvania 3 2

Riosucio 12 2

Risaralda 0 7

Salamina 4 3

Samaná 3 4

San José 0 1

Supía 7 6

Victoria 0 0

Villamaría 7 2

Viterbo 4 3

Total 178 166

*Cifras de Forensis.

PF

Info policías por municipio.

Aumentar el pie de fuerza, entre las solicitudes de los municipios.

El microtráfico está identificado como un problema común.

Tener más policías es clave para bajar los índices de inseguridad.