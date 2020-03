"Me tiraba al suelo, se me paraba en la cabeza y me decía basura": caso en Manzanares

LA PATRIA /MANIZALES

"Siempre me prometía que cambiaría, pero metía cochinadas y se transformaba. Me manifestaba que era la muñeca de él y que nadie más podía mirarme. Me revisaba hasta la ropa interior. Es lo peor que pude conocer y lo que más me duele es lo que a mi hija le tocó ver estando con él. No me mató porque Dios es muy grande".

El relato es de una mujer, víctima de su pareja sentimental, Diego Alonso Campuzano Marín. El tipo, con dos condenas encima, ajustó su tercera sentencia, por violencia intrafamiliar agravada, tras un fallo emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares.

Aceptó cargos y obtuvo los beneficios de ley, por lo que la pena quedó en 36 meses, que deberá pagar en un centro de reclusión.

La investigación arrancó porque la compañera sentimental denunció que el sujeto las maltrataba física y psicológicamente. El 12 de febrero pasado se legalizó la captura por orden judicial. Cuando le comunicaron los cargos los aceptó y lo mandaron para la cárcel mientras lo sentenciaban.

Diego Alonso nació en Manzanares hace 32 años. Conoció a su pareja en Pereira, al tiempo decidieron irse a vivir a Manzanares, cuando el sujeto estaba con detención domiciliaria. Una semana duró el idilio, pues luego empezó a agredirla, no la dejaba salir a ningún lado, le cambió el número de teléfono y si la llamaban contestaba él primero. Si escuchaba la voz de un hombre, le pegaba a la mujer.

Amenazas

La amenazaba con meterse con el hermano, pues sabía que era lo que a ella más le dolía. Un día, la afectada le regaló los pasajes para que fuera por la copia de la cédula a Dosquebradas y ahí aprovechó para volarse de la casa con los corotos y su hija.

"Por miedo no lo denuncié. Luego tomé la decisión cuando mi hermano ya estaba a salvo. Me golpeaba con lo que encontrara a la mano y en sitios donde no se vieran los moretones, pues delante de la gente era cariñoso. Usaba puños, patadas y un destornillador. Me tiraba al suelo, se me paraba en la cabeza y me decía basura. Me trataba de ahorcar", anotó la afectada durante el proceso.

Las autoridades les sugieren a quienes vivan esta situación que denuncien de inmediato (ver violentómetro en www.lapatria.com).

Antecedentes

El sujeto tiene dos antecedentes por tentativa de homicidio y por hurto calificado y agravado, Este último, con condena de 16 años de prisión.

En Colombia

Los datos más recientes de violencia intrafamiliar son del 2018.

*Según Forensis, de Medicina Legal, en ese año se conocieron 28.645 casos de este tipo: 2.261 contra el adulto mayor, 10.794 contra menores de edad y 15.590 entre otro tipo de familiares, con prevalencia de las mujeres como víctimas.

*Entre los que agredieron a familiares, 930 eran personas adictas a una droga natural o sintética.

* *En 4.251 casos el agresor fue el hermano y en 2.068, el hijo. 7.499 ataques con objeto contundente. 11.418 ocurrieron dentro de la casa.

*Caldas registró 165 casos, la mayoría en Manizales (94). Manzanares, cero.

Violentómetro

Pautas que la Policía les entrega a las mujeres.

*Reaccione, la violencia puede aumentar si...

-Hace bromas hirientes o piropos ofensivos.

-Amenaza, intimida, humilla, ridiculiza, descalifica opiniones, cela y miente.

-Destruye objetos, controla sus amistades o las relaciones con su familia.

-Intenta anular sus decisiones.

-Le indica cómo vestirse o maquillarse.

-La culpabiliza.

*Alerta, es el momento de denunciar si...

-La trata con desprecio.

-La ofende verbalmente, la insulta, pellizca o araña.

-La golpea jugando.

-La acaricia agresivamente.

-La manosea, dispone de su dinero, bienes o documentos.

-Le prohíbe usar métodos anticonceptivos.

*Urgente, podría darse un feminicidio si...