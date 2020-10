Me sentí muy vulnerable: árbitra agredida por dos jugadores durante un partido en Riosucio

LA PATRIA | MANIZALES

Dos días de incapacidad le dieron a la mujer, quien todavía no sale del asombro por lo ocurrido. Se trata de Luz Enith Trejos, encargada de orientar un compromiso de fútbol, entre los equipos San Clemente y el Tabor, como parte de un torneo regional En el corregimiento de San Clemente, en la vía Riosucio - Anserma.

La árbitro riosuceña expulsó a un jugador y luego fue agredida fiisicamente en la cara.

“Me dijo que no se salía de la cancha, que lo sacara. Le di 30 segundos para hacerlo, sino me retiraba por falta de garantías. En ese momento hace el intento de salir, se quita la camiseta y la empuña en la mano derecha para agredirme. Dos compañeros de él impiden que me haga algo. Me insulta e intenta darme pata y puños. Lo esquivé. Llega otro jugador de Sanclemente, por detrás, y me agrede. Me rayó la cara”, le contó a LA PATRIA la afectada.

Aclaró que no había policías y que no esperaba que una cosa de esas pasara. Jugadores de ambos equipos, al ver lo ocurrido, acudieron a protegerla y asi evitar que la agresión avanzara, pues la ira de los dos hombres era muy evidente.

Relato

“Me ayudaron a salir de la cancha. El técnico del equipo agresor me pidió que cogiera un taxi y que me fuera porque eso se iba a complicar. Un agresor acudió a sacar algo del maletín, no sé con qué intención. Me despacharon en un carro. Me sentí muy vulnerable. No me había ocurrido algo parecido en mis 20 años como árbitro. He pitado en el departamento y en el país y siempre me respetaron", recalcó.

En camino va una denuncia. Ya tiene los testigos, la incapacidad y las fotos. Aficionados en Riosucio lamentaron lo sucedido y aguardan a que los agresores sean sancionados. Los dirigentes del torneo esperan escuchar a la contraparte para tomar decisiones.

Por la pandemia

Hace cinco años pitaba en Copacabana (Antioquia). Por la pandemia, unos compañeros de Riosucio la contactaron para dirigir en un torneo en su municipio. “Me mandaron para Sanclamente el domingo a dirigir un partido femenino y otro masculino”.

Destacada

Ella es muy apreciada en el municipio y es considerada un ejemplo deportivo para las nuevas generaciones.