María y su dolor de madre: su hijo caldense se quitó la vida en La Picaleña (Ibagué)

Esta es la triste historia de Juan Sebastián Moncada Garzón, quien no soportó en su conciencia el peso del delito que cometió, y la de su madre, María, que no para de sufrir desde hace siete años, cuando su descendiente asesinó a un menor de edad en la vereda Gallinazo, de Villamaría, por robarle una bicicleta.

El primero pagaba una pena de 40 años de prisión en la Picaleña. La segunda purgaba su propia condena: el sufrimiento que le trajo el delito de su hijo y las cosas que hizo luego de estar encerrado. El joven, de 24 años, se intentó quitar la vida y el dolor de su madre, a 178 kilómetros de distancia, se acrecentó cada día más.

"No es solo el sufrimiento mío y el de la familia de la víctima. Enterarme de que se intentó matar me duele más. Estoy pagando esto el doble que él. Tengo dolor e impotencia", anotó la señora en esa ocasión.

Con ayuda de LA PATRIA pudo comunicarse con él, por teléfono, el 11 de mayo. Ella le pidió poner todo en manos de Dios y recuperarse pronto. Él le respondió que la amaba mucho y le dijo que se cuidara. “Discúlpenme por tantos dolores de cabeza”, sentenció.

Sin embargo, la pesadilla para María no terminó. Luego de eso se comunicó en varias ocasiones conmigo para contarme que su hijo lo intentó de nuevo. Entraba y salía de la clínica por lo mismo. “Dice que no quiere vivir más. ¿Qué hago?”, me repetía.

El lunes llegó lo que sabía que pasaría, pero que no quería que sucediera. “Don Diego, mi hijo se quitó la vida. ¿Me puede marcar?”, fue el mensaje que llegó a mi celular. Me comuniqué con ella y su dolor se convirtió en el mío. Era el llanto impotente de una mamá que lo intentó todo para que su hijo no llegara a esto. Como me dijo en varias ocasiones: Madre es madre, tenga el hijo que tenga.

El Inpec informó que Juan Sebastián, por su estado, permanecía aislado, pues en cuatro veces intentó hacerse daño. Sin embargo, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes pasados buscó la forma de llegar a ese fatal destino, dentro de su celda.

Además, días antes le llegó la confirmación de su condena de 40 años. Se puso más depresivo, explicaron en la cárcel.

Ayer me compartió lo que quizá sea el último recuerdo de Juan Sebastián. Una carta que escribió antes de ejecutar su decisión.

“Lloras mucho mamita y eso me pone triste. Piensa que solo mi cuerpo está lejos de ti. Mi corazón y mi presencia están contigo. Te miro descansar en mi cama y rompes en llanto. No lo hagas, aquí junto al Creador pido que lleve paz a tu corazón para que cuando te sientes en mi silla sientas mi presencia y me hables.

“Quiero que le des calma a mi papito, sé que fue muy repentino y no tuvimos tiempo para nuestra despedida. Mami, tranquila, acá todo es un paraíso de colores. Qué necios somos, cuando aquí ante Dios todos somos iguales. Mi enemigo es mi amigo y mi amigo es mucho más que eso. Era mi hora. Nadie puede contra el destino y el mío era irme”.

Como si no fuera suficiente para María, por redes sociales allegados al joven al que mató su hijo se burlaron de su dolor: Lo mismo sentí yo cuando ese repirobo asesinó a mi hermano. El que a hierro mata, a hierro muere. Eso se llama karma. Hoy les toca sufrir a ustedes”, le escribieron.

Su respuesta fue práctica: Deberían dejar en paz todo. Las familias no tenemos la culpa de lo que ocurrió. Ahora me toca a mí vivir mi dolor”.

*Esta historia se cuenta con permiso de la familia.

”El llanto y demás manifestaciones de dolor tienen la función del desahogo, como condición esencial para rebajar la carga emocional que se origina con la muerte. El apoyo que se da y se recibe durante estos ceremoniales es un alivio y genera confianza en los dolientes”. Fanny Bernal Orozco