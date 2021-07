Madre denunció al abusador sexual de su hija y familia del hombre la amenaza porque lo condenaron

LA PATRIA | MANIZALES

“Estamos desprotegidas, nos da miedo salir solas. Piden denunciar, se hace, pero luego vienen las amenazas”.

Esto le expresó a LA PATRIA una madre de familia de la comuna Ciudadela del Norte, que puso en conocimiento de las autoridades el abuso sexual del que fue víctima su hija menor de edad, condenaron al sujeto a 13 años de cárcel (ver recuadro), pero ahora la familia del sentenciado la tiene intimidada.

“Soy hostigada por la familia del tipo, me han quebrado los vidrios en varias ocasiones y antier me dañaron el de mi habitación con una roca muy grande que le pegó a mi hija. Me alcancé a cortar una mano. Fui a la Fiscalía y la que lleva el caso me mandó para el CTI. Allá me dijeron que el caso lo debe asumir la misma fiscal y que debía interponer un nuevo denuncio en una página. Por eso acudo a LA PATRIA para que ayude”, contó la señora.

Anoche se comunicó con este medio y contó que se encontró en la calle a familiares del encarcelado y la agredieron. "Iba para el supermercado con mi hija y a dos cuadras de mi casa me encontré con una hermana del tipo ese. Me dijo q si estaba muy feliz con el hermano en la cárcel, me agarró del cabello, me defendí, se metió la mamá y entre las dos me pegaron en la cara. Me gritaron que cuantas veecs me las encuentre, me pegan o nos matan".

¿Qué hacer?

Según las respuestas recibidas por LA PATRIA, tras indagar por la situación, la afectada puede acudir a la Fiscalía para tramitar una medida de protección para ella y su hija. O ingresar a https://adenunciar.policia.gov.co/.

*Fernando Arcila, personero de Manizales, explicó que la señora puede denunciar por daño en bien ajeno, tras los perjuicios en la casa.

“Debe hacerse la denuncia en Sijín o CTI. Sobre los hostigamientos se puede adelantar una querella en la inspección de Policía más cercana para que el encargado adelante una conciliación. De no lograrse, puede imponer sanciones correctivas basadas en Código Nacional de Policía. Estaremos atentos a asesorar a la afectada”.

El caso

Los hechos ocurrieron el 19 de marzo del 2019, en un barrio de la comuna Ciudadela del Norte, en Manizales. El sujeto era vecino de la menor, que para la época de los hechos tenía 12 años. Ese día la niña le pidió permiso a su mamá para ir a una fiesta, pero luego de asistir al evento pasó por la residencia del hombre y allí sostuvieron relaciones sexuales.

Según la denuncia instaurada por la progenitora, la adolescente llegó a la casa y le contó lo sucedido, le dijo además que no era la primera vez y que habían tenido tres encuentros de ese tipo.

Según el resultado del Instituto Nacional de Medicina Legal, la adolescente tenía rasgos de haber sostenido relaciones sexuales con el hoy condenado.