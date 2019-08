Ludirlena Pérez, Mujer Cafam 2019, amenazada de muerte en La Dorada

LA PATRIA | Manizales

"¿Sabe qué es lo más horrible? Que yo no me quiero morir, yo no quiero ser la próxima líder que salga en los periódicos. Tengo tanto miedo", dijo, entre el llanto y el miedo, Ludirlena Pérez Carvajal al contarle a LA PATRIA sobre amenazas de muerte que ha recibido. Esta lideresa social del oriente de Caldas lleva recibiendo por más de un año intimidaciones de muerte. La última la recibió el domingo.

La Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana publicada a finales de mayo de este año, indicó que Ludirlena recibió llamadas amenazantes entre junio y agosto del 2018. Esto se volvió a repetir en las últimas semanas.

El panfleto que le llegó el domingo rezaba: "Usted es una, no ha querido acatar los llamados de atención por lo tanto le quebraremos el culo a usted y a sus sapitos, ya esta advertida no la queremos ver en el departamento, nosotros no comemos cuento de nada malparida (sic)".

Ella teme por su vida. Nunca se había sentido tan insegura como se siente hoy. "Esto cada día es más fuerte, estoy aterrorizada por lo que me viene sucediendo, ya va de castaño a gris", agregó preocupada.

Muchos cercanos y amigos le han dicho que se vaya y que proteja su vida, pero ella no quiere. "Para qué carajos quieren que me vaya si va a seguir pasando lo mismo. ¿Con eso se va a cerrar mi voz? No, yo vivo por lo que hago", concluyó.

La lideresa actualmente cuenta con protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), según la Policía.

Camino

Ludirlena fue víctima de violencia sexual durante el conflicto armado, un problema que salió a la luz en los años recientes, con las negociaciones y el posterior acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Apenas tenía 15 años cuando fue abusada por primera vez por guerrilleros del frente 23 de las Farc. En el segundo caso, los responsables fueron paramilitares. Al mes huyó de su natal Granada (Meta) a La Dorada, a donde llegó a la casa de una tía que les prometió ayuda a ella y a su madre.

En el puerto caldense sobre el Magdalena entendió qué le había sucedido. Tardó cuatro años en romper el silencio que, según ella, sufren las mujeres al ser tratadas como culpables de los abusos.

Cuando lo logró, replicó lo aprendido. Impactó a decenas de mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado y creó la fundación Gestionando Paz, con la que hasta finales del año pasado documentó 68 casos de ese tipo de abuso. En 10 años ha trabajado con mil 200 víctimas de violación.

Reconocimientos

Esos 10 años de labores le merecieron el reconocimiento como Mujer Confa 2018-2019 y como Mujer Cafam 2019. Su impacto en las comunidades con las que trabaja fue suficiente para que estas dos empresas la catalogaran como la mujer del año. Por eso las amenazas alertaron al gobierno departamental. El Secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, reconoció que tuvo contacto con Ludirlena y que están actuando para proteger su vida.

"Dialogamos con ella y sobre las amenazas también a su familia. Hoy la UNP y la Policía de Caldas están evaluando el riesgo que corre", aseguró Piedrahíta, que esbozó que la época electoral y el retorno del narcotráfico al puerto pueden ser las causas de las amenazas.

"Todo apunta a que hoy, ante el debate político y ante el riesgo del narcotráfico, nuestros líderes corren peligro", concluyó el secretario.

Amenazados

97 líderes sociales de Caldas están amenazados, según cifras del Comité de Justicia Transicional que se desarrolló en La Dorada la semana pasada, encabezado por la Secretaría de Gobierno departamental.