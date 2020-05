Lo atropelló y lo dejó tirado

LA PATRIA | MANIZALES

Aún adolorido por la fractura que sufrió en un brazo, Jairo Quintero relató cómo fue el momento en que terminó tirado en la carretera mientras el otro implicado solo se limitó a decirle que lo perdonara, le amarró un torniquete y se fue.

“Casi a punto de desmayarme llamé a un hermano”, contó el lesionado, quien se encuentra actualmente en una clínica de Manizales, en donde le hicieron una cirugía para su fractura.

El hecho sucedió en Pensilvania, el sábado, a eso de las 9:30 de la mañana, cuando Quintero se dirigía en moto a sus labores diarias como agricultor.

Le contó a este medio que a unos 10 minutos del casco urbano, en la vía a Arboleda, salía de una curva y vio que venía de frente otra moto, muy veloz. Aunque alcanzó a maniobrar para evitar el choque frontal, no alcanzó a esquivarlo del todo.

“Con la cabrilla de la moto de él me pegó en el antebrazo y me fracturó. De inmediato caí. De buenas que no me cogió de frente, porque no estaría echando el cuento”, dijo.

El otro, a quien no parece reconocer, se le acercó para hacerle un torniquete con un cordón de unas llaves, ya que además de la fractura también resultó herido. Sin embargo, no se quiso quedar. Solo le dijo: “yo me voy a ir”, y en efecto se subió a su propio vehículo y se marchó.

Su hermano, con quien logró comunicarse, informó a Bomberos de Pensilvania, que llegó hasta el lugar y lo llevó al hospital local. De allí lo remitieron a Manizales.

Mientras se recupera en un centro asistencial de la capital de Caldas, le dijeron que el otro motociclista dejó el vehículo más adelante y que las dos motos están en los patios. Su hermano intentó interponer la respectiva denuncia, pero es a Jairo a quien le toca hacerlo.

De este hecho se podría originar un proceso penal por lesiones personales culposas y omisión de socorro. Ambos requieren de la denuncia del afectado.