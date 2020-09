La pesadilla de Ofelia va en 8 mil 302 días: hace 22 años y 9 meses se le robaron al hijo en Manizales

DIEGO FERNANDO HIDALGO

Ofelia Ríos Gómez rememora la desaparición de su hijo, Andrés Felipe García, de 10 años, como si fuera ayer. Recita sin titubear que fue en la noche del 8 de diciembre de 1997 y que era un lunes festivo.

Su recuerdo sigue vivo, como añora que siga él, pese a que han pasado 22 años y nueve meses desde la última vez que lo vio.

Hoy, en su trabajo como docente de un Centro de Desarrollo Infantil del ICBF en Manizales, solo les pide a los papás de los menores que cuiden mucho de sus descendientes, pues no se sabe qué tipo de peligro hay en cada esquina.

Andrés Felipe jugaba esa noche decembrina con un hermano mayor, con el que salió de la casa para divertirse junto a otro vecino.

“De repente, en una caseta del sector, empezó una demostración de rap, con bailes. El mayor y el vecino se fueron a mirar. Mi niño se quedó jugando con un balón”, narró Ofelia.

La búsqueda desesperada arrancó esa misma noche, a las 9:00, cuando el mayor, que hoy tiene 37 años, le preguntó si Andrés Felipe ya había entrado. “¿No estaba contigo?”, respondió ese día la angustiada madre. “Pensé que se había adelantado”, contestó el hermano.

Dolor

Ahí empezó esta pesadilla que ya ajusta 8 mil 302 días. Indagaron por los lados del parque, en hospitales, sin éxito. Fue a interponer la denuncia, pero le dijeron que debía esperar 72 horas, que demás que se lo había llevado el papá. “¿Pero, cómo, si él está muerto?, recalcó la señora.

Al día siguiente le contaron en el barrio que un hombre se le acercó al menor, le dio un helado y se lo llevó con rumbo a la carretera Panamericana. La descripción era igual a la de la ropa que llevaba el niño ese día.

“Repartimos volantes y empapelamos la ciudad. Una jefe de ICBF me regaló los impresos. Un investigador de la Fiscalía me ayudó mucho, me acompañó a Pereira y a Cali, desde donde llamaron a decir que lo habían visto, para que no me fueran a extorsionar. No tuvimos suerte y el uniformado ya no está: murió”, anotó Ofelia.

Otra más

80 días después la pesadilla se trasladó a otra manizaleña, Luz Mery Agudelo Salazar, madre de Jorge Olmedo Galvis, también de 10 años. Las circunstancias de desaparición fueron similares a las de Andrés Felipe.

Jorge Olmedo jugaba con un balón cerca de Bellas Artes, al frente de la casa de una tía. Entró, le pidió un vaso con agua, preguntó la hora y al ver que se había pasado 5 minutos del permiso que le dio su mamá (4:35 p.m.) explicó que se iría para su vivienda, en Chipre. Hasta ahí supieron de él. Les contaron que faltando una cuadra para llegar fue obligado a subir a un carro particular azul.

“Uno se siente impotente. Por lo menos en la Fiscalía Caldas no han cerrado el expediente. Ya se habló con Luis Alfredo Garavito, se le mostraron las fotos de los dos niños y dijo no reconocerlos. Sigo esperanzada, pero pasan los años y nada de noticias de si Andrés Felipe está vivo o muerto. Guardo recuerdos: su ropita, el cuaderno de la época y la libreta de calificaciones del colegio 7 de Agosto. Ojalá Dios me lo devuelva, lo puse en sus manos. Le pido que me dé más fe y fortaleza”, sentenció Ofelia.

Otros menores desaparecidos

Dairo Cataño Suárez, de 12 años. Mayo de 2002 en Supía.

Juan Carlos Saavedra Marín, de 16 años, agosto de 2002, en La Dorada.

José Gregorio Loaiza, de 12 años, en junio de 2012, en Manizales.

Miguel Antonio Torres Ospitia, de 17 años, octubre de 2012, en La Dorada.

Leidy Dahiana Arias Peralta, de 13 años, en julio del 2013, en Manizales.

Yuliana Jimena Medina Echeverry, de 14 años, agosto de 2013, en Anserma.

Lorena Gamboa Castañeda, 13 años. Junio 10 de 2017, en Manizales.

Estefanía Castrillón Aguirre, de 14 años. Noviembre de 2017 en Anserma.

Alejandro Pérez Cárdenas, de 14 años, en Neira, en marzo de 2018.

Mariana Ossa Corrales, de 10 años. Septiembre de 2018 en Anserma.

Angie Manuela Giraldo Buitrago, 15 años, septiembre de 2019, Manizales

Nota. La lista es más larga. Fotos tomadas de Medicina Legal.

Si los ha visto, llame a los números 3176655379 - 3148538848

La ruta de búsqueda

-Para los menores de edad existe una ruta de búsqueda diferente. Incluye consulta con Medicina Legal para verificar si ha fallecido, diligenciar un formato para esculcar circunstancias de la ausencia y características morfológicas de la persona.

-Entrevista con quien hace el reporte e indagación en Secretaría de Salud, hospitales, albergues, estaciones de Policía, ICBF, análisis de cámaras, entre otros.

-Consulta de bases de datos telefónicos, seguimiento de información financiera, verificación de personas capturadas o detenidas, indagación del contexto personal, cruce de datos, contacto permanente con la familia, interceptación de líneas, entre otras.

-A veces se vuelve un desgaste porque la persona desaparece por su propia voluntad y no se comunica. No olvide que ya no es necesario esperar 72 horas para denunciar una pérdida.

Desaparecidos por años

En Caldas, entre 2015 y este año, se han reportado 889 menores de edad desaparecidos. En 2020, el 52,9% de los casos corresponden a adolescentes. Y en los periodos anteriores, el 50% o hasta el 75% del total lo representan los menores.

Año Total Caldas En Manizales Total menores Porcentaje menores

2020 85 69 45 (hasta 30 de junio) 52,9

2019 271 230 140 51,6

2018 223 176 128 57,3

2017 372 309 243 65,3

2016 295 245 173 58,6

2015 212 165 160 75,4

*Cifras de Forensis de Medicina Legal.

Consejos para el hoy