8 años y 8 meses le dio el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio a Fabián de Jesús Builes Marín, de 48, por homicidio simple. Lo condenaron como responsable de asesinar a Fernel Antonio Castaño Bedoya, de 59, después de una noche de tragos, el pasado 1º. de abril, en Supía.

Desde muy temprano, el occiso empezó a beber en diferentes establecimientos con una mujer, luego llegaron al bar El Rancho, donde se les unió el hoy condenado. Al cierre de ese negocio, a eso de las 2:00 de la madrugada, decidieron irse los tres para el hotel La Vega, con el fin de continuar la farra en un cuarto, pero los expulsaron por escandalosos.

Ya afuera, los dos hombres discutieron -nunca se supo por qué- y terminaron riñendo. Finalmente, Builes Marín sacó un arma blanca e hirió a Fernel Antonio en el pecho. La herida fue suficiente para matarlo, pese a los esfuerzos de los médicos de Supía y luego de Riosucio.

El agresor, mientras tanto, huyó en moto, vehículo que hallaron después abandonado en una finca. Luego, al conocer que estaba identificado, se presentó voluntariamente. Builes Marín,s natural de Caramanta (Antioquia) y quien vive en el barrio Guayabal, aceptó cargos en la audiencia y lo mandaron para domiciliaria.

Que la investiguen

Un testigo, dueño de un local, narró que una mujer que acompañaba al occiso (diferente a la que estaba con él en el momento de su muerte) le habría robado el día de esa muerte. Contó que ella llegó con Fernel Antonio y que el hombre le dijo que le iba a comprar unas cosas a la acompañante.

"Sacó varias cajas de chicle y me ofreció una. Me la consumí y de ahí no me acuerdo de más nada, se me borró el casete totalmente, no sé qué pasó después, ni en el negocio, ni sé qué hice después, ni para dónde me fui. A las 11:55 de la mañana reaccioné y miré la hora, estaba sin camisa. Al día siguiente revisé mis pertenencias y me hacía falta la billetera y en el bolsillo de mi sudadera tenía mi celular y la tarjeta débito reventada. Faltaban $480 mil y de la tarjeta e hizo un avance de $60 mil".

El juzgado ordenó investigar a la mujer por hurto calificado y agravado.