La escopolamina los dejó a merced de los delincuentes

A merced del delincuente. Así quedó en Manizales un hombre de un municipio del oriente de Caldas, luego de que un sujeto le suministró escopolamina y le robó sus pertenencia. Los hechos se presentaron a finales del año pasado.

Fue tanta la sumisión a la que lo sometieron, que entró a su casa en compañía del ladrón y terminó presentándolo a su familia como un amigo.

Por eso decidió contarle su historia a LA PATRIA y les envió un mensaje a los caldenses para que sean más precavidos.

“Estaba tomando con un amigo en El Cable. Él se sintió muy mal como a las 11:30 de la noche y se fue. Quedé solo, estaba muy animado, con los administradores. Me acuerdo hasta que salí del negocio. Al parecer, alguien me abordó afuera, me subió a un taxi, me llevó a mi casa, pensando que vivía solo. Cuando se dio cuenta de que tenía familia (padres y hermano) pidió otro taxi”.

“Me cuentan ellos que oímos música y volvimos a salir de la casa. Me llevó a un cajero (según la hora de los retiros) y me robó $3 millones 700 mil. Después me condujo, casi como un muñeco, a un hotel en el centro de la ciudad, según se ve en un video a eso de las 5:00 de la mañana.

Me desperté al mediodía sin reloj, sin cadena y sin los $200 mil que tenía en el bolsillo. Me levanté aturdido, ido, con una sensación de adormecimiento, de olvido. Llegué a casa, la pase muy mal ese día. Por la tarde puse la denuncia, pero me pidieron un test de una clínica, pero no era capaz de levantarme”.

El remate terminó en robo

“Hay dos mujeres que están dando escopolamina a las personas en El Cable (Manizales), con el fin de robar pertenencias. En algunas ocasiones los llevan hasta sus casas y les hurtan. Esta situación tiene atemorizadas a las personas que trabajan y salen a esa zona, los fin de semanas”, escribió un lector.

A la par contó la historia que les pasó a dos clientes el pasado 14 de enero: “Me encontraba en El Cable con unos amigos compartiendo una noche de copas. Llegamos al lugar tipo 9:00 de la noche y tuvimos la oportunidad de conocernos con dos chicas: una de contextura gruesa, piel blanca y cabello negro hasta la cintura. La otra de contextura delgada, cabello castaño, no tan largo. Compartimos con ellas pasadas las 11:00 de la noche y una vez llegó el cierre de los negocios decidimos ir a mi casa con ellas”.

“A las 2:00 a.m. Me fui a dormir, debido a que con el pasar de las horas comencé a sentirme mareado. Me desperté y no me acordaba de nada, ni de lo que había sucedido. Tenía mucho dolor de cabeza, no sentía mis piernas, los ojos me pesaban y me sentía más mareado. Al tratar de caminar sentía los piés muy pesados. Logré levantarme y salir, observé que la casa estaba totalmente desordenada y uno de mis amigos en la sala totalmente sedado, bajo los efectos de alguna sustancia que estas mujeres nos habían dado, pues el consumo de licor no había sido tan exagerado. Al verificar si me faltaba algo, noté que estas mujeres me hurtaron dinero, joyas, tecnología y a mi amigo su teléfono celular y plata del bolsillo”.

Reiteró el llamado a que toda la comunidad de Manizales esté alerta y atenta, que si las identifican, y también fueron víctimas, las denuncien ante la Policía.

10 tips para evitar ser víctima

1 No reciba bebidas ni alimentos de personas desconocidas, por más confiables que parezcan. Tampoco acepte regalos.

2 No asista solo a eventos o sitios públicos. Piense siempre que alguien lo está mirando o acechando. Así estará alerta a cada momento.

3 No acepte cigarrillos, chicles, dulces, volantes, llaveros o cualquier elemento que le entreguen en la calle. Pueden estar impregnados con tóxicos.

4 En un sitio público nunca deje la mesa con bebidas o alimentos sin vigilancia. En un bar, si es posible, lleve el vaso con usted.

5 Si va en grupo, entre todos nombren un ‘vigilante’ para que esté atento a las pertenencias y bebidas. Cuidado y autocuidado son clave.

6 Si toma un taxi, pídale a un conocido que apunte las placas del vehículo. No se suba a un carro particular de un desconocido.

7 Manténgase alerta, tanto en sitios solitarios como concurridos. Si va a un local con cámaras, hágase donde lo pueda captar una de ellas.

8 No lleve mucho dinero consigo. Procure hacer compras electrónicas. No se llene de paquetes. No confíe a nadie la clave de su tarjeta.

9 Pida acompañamiento policial si va a retirar grandes sumas de dinero. Aguarde a la patrulla. Es mejor esperar que lamentar.

10. No permita que personas extrañas entablen conversación con usted. Si lo hace, procure que no estén cerca o que lo toquen.

La cifra

36 horas dura la escopolamina en el cuerpo. Pero sus efectos pueden durar un mes o más dependiendo de la concentración.

La escopolamina

*La escopolamina es un polvo extraído de un árbol llamado en Colombia cacao sabanero o borrachero, del que sale la atropina, droga que tiene varios usos en la medicina clásica, entre ellos controlar vómitos y mareos.

*Una dosificación muy alta es altamente tóxica, puede ocasionar desde la pérdida de la voluntad, delirios y muerte.

*En el mundo delincuencial, según la Policía, se le denomina escopolamina a cualquier hipnógeno capaz de suprimir la voluntad de las personas y hacer perder la memoria de todo lo que sucede durante el tiempo que dura el efecto.

*La escopolamina original ha sido alterada o manipulada con otras drogas para producir el efecto de automatismo. Se ha vuelto prácticamente un mito creer que a la persona se le da escopolamina pormedio de un pañuelo. Cuando la droga se suministra de esta forma no se trata de la sustancia extraída de la planta, sino de una mezcla de antidepresivos

*La escopolamina penetra la barrera hematoencefálica más fácilmente y causa alteración del sistema nervioso central.

Antecedente

En marzo de 2013, el funcionario del CTI Javier Rangel Cosme, de 41 años, perdió la vida luego de ser remitido al hospital San Félix, de La Dorada, al parecer, por una sobredosis de escopolamina o burundanga.

Para tener en cuenta

Los expertos dicen que una persona intoxicada con escopolamina presenta piel seca, roja y caliente, las pupilas grandes, la boca seca, palpitaciones aceleradas, somnolencia y la agitación. A menudo, los delincuentes reemplazan la escopolamina con benzodiacepinas que suministran hábilmente en vehículos de transporte público, eventos deportivos, instituciones bancarias, centros comerciales, discotecas o lugares de recreación.

Después de recuperarse, una persona víctima de escopolamina, burundanga o cacao sabanero tiene cuadros de flash back, es decir, pierde momentáneamente la razón y empieza a vivir por segundos eso que no recordaba. Se traslada a ese momento con todos sus sentidos, habla y actúa como si estuviera en ese sitio. Parecerá loco, hablará incoherencias, interactuará con algo que no existe y de repente, vuelve en sí.

Advierten que algunas mujeres son violadas porque en discotecas, principalmente, las drogan, pierden el sentido, se las llevan, las abusan, las devuelven al sitio sin que nadie se percate. Ellas despiertan al momento y creen que estuvieron todo el tiempo allí.