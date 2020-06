La apuñaló en la cabeza y la lanzó al río, imputado por muerte de Daniela Quiñones en Marmato no aceptó cargos anoche

LA PATRIA | MANIZALES

7:00 p.m. La comunidad marmateña le rendía homenaje póstumo, con velones y mensajes, a la universitaria Daniela Quiñones Pimienta, de 25 años, asesinada por un hombre de este municipio el pasado fin de semana.

7:00 p.m. En Manizales, el supuesto asesino acudía a la audiencia por el deceso de esta joven estudiante de Administración de Negocios de la Universidad EAFIT, de Medellín.

A las 7:08 de la noche se conectó a audiencia virtual, en compañía de su abogado, luego de que se presentó ante la Fiscalía 6 URI de Manizales para responder por este atroz crimen que conmocionó al país.

El ente acusador inició con su relato. ""Los hechos se presentaron el domingo, entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m. en Marmato, vía Cauyá – La Pintada, borde de la carretera entre la vía y el Río Cauca, en zona de pastos y maleza, cuando el señalado llegó a esta parte en compañía de Daniela Alexandra Quiñones Pineda y luego de sostener una discusión en la que ella al parecer se negó a tener relaciones sexuales, la sujetó por la fuerza. Ante la reacción de Daniela la atacó en la cabeza con arma blanca, ocasionándole la muerte en el sitio, esto soportado en el Informe Preliminar de Necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, Grupo Regional de Patología Forense Noroccidente. Posterior a ello lanzó el cuerpo al río Cauca, alejándose del lugar".

Añadió que se está al frente de la conducta de feminicidio agravado, por los hechos de ser mujer y ejercer actos de instrumentalización de género o sexual. Y la agravación, por aprovecharse de la situación de indefensión.

Testigos

El fiscal anotó que el hecho de que se haya presentado voluntariamente el martes no quiere decir que sea culpable, lo acompaña la presunción de inocencia. "Sin embargo, lo puedo vincular a un proceso. Hay quienes lo ubican como la última persona que estuvo con Daniela, videos donde se le ve con ella en motocicleta y testigos que lo reconocen en albúm fotográfico", le anotó el fiscal al tipo, quien expresó que entendía lo que le explicaban.

Luego le habló del feminicidio y sus implicaciones. Víctima y victimario no se conocían, pero en la fiesta de esa noche estuvieron dialogando y cuando quisieron tener relaciones ella se arrepintió y el implicado la atacó, según se narró.

Con el agravante, la pena es de 500 a 600 meses. Se da porque puso a la víctima en estado de indefensión y se aprovechó de eso. "Usted se valió de que iban para otra fiesta y la llevó a un paraje solitario, que ella no conocía", explicó la Fiscalía.

A las 7:26 de la noche, el ente acusador le comentó al sujeto que podía aceptar cargos. "Una rebaja de pena por presentarse voluntariamente y porque no hubo flagrancia. Sería del 25%".

Que sea homicidio

El abogado defensor pidió que se reconsideraran los términos de esa imputación porque "Daniela no fue atacada por su condición de mujer. Mi defendido no fue discriminatorio con ella. Su objetivo no era violarle la dignidad. El fiscal no se debe guiar por presión mediática y de grupos feministas". Por eso planteó homicidio. "Carguémosle que la niña estuvo en indefensión. Que sea agravado", recalcó el representante del marmateño.

La vocera de víctimas apoyó al Fiscal y la jueza de control de garantías consideró que el ente acusador es el dueño de la acción penal. El fiscal se mantuvo en su posición. "Esta es una imputación provisional, una simple comunicación, soportada en unos elementos materiales que el defensor conoce".

A las 8.00 de la noche la jueza se dirigió a Santiago y le habló del delito y las penas. "Sí entiendo", respondió. En ese momento pasó de sindicado a imputado por la muerte de Daniela. Conoció sus derechos y pidió receso para analizar si aceptaba o no cargos.

7:20 p.m. En Marmato. Comunidad: "Daniela, perdón en nombre de los marmateños por lo que hizo un marmateño. Ni una menos".

8:55 p.m.: En Manizales. Imputado: "No acepto cargos".

Antes de la medianoche, la Fiscalía hizo énfasis en el peligro que representa el imputado para la comunidad y con los elementos materiales probatorios y evidencia física que tenía le solicitó a la jueza enviarlo a la cárcel, mientras avanza el proceso. Le dieron intramural.

Para Daniela

Frente a la Parroquia Santa Bárbara de Marmato, hombres y mujeres vestidos de blanco y con globos en su manos rindieron ayer homenaje a Daniela. Y en la noche se prendieron velones en su honor.

--------------------------

Otros aspectos preliminares de la investigación

Lo siguiente hace parte de lo dicho en diferentes momentos, previos a la audiencia, por el hoy imputado y recogido por los investigadores. Al sujeto le esperarían entre 40 y 50 años, en caso de ser vencido en juicio.

* En un principio, el hoy imputado aseveró que cayó de su moto con Daniela y se lesionó la cara. Que ella se mostró grosera con él, discutieron, la mujer se fue y el sujeto partió para su casa.

* Acudió con los investigadores, pero no en calidad de capturado, hacia el sitio del supuesto accidente. Los funcionarios no hallaron rastros del hecho y los vecinos explicaron que no sabían nada de una discusión o una caída. No escucharon nada.

* El sujeto afirmó que la ropa no se afectó en la caída y que ya la había lavado.

* El el hospital local lo atendieron por las lesiones en cara y cuello. Un policía le dijo que esas lesiones no parecían de un accidente, pero que como no estaba capturado, no tenía obligación de dar versión. Con consentimiento informado permitió que se le tomaran fotos a las lesiones.

* Narró que se fue con Daniela, con el consentimiento de ella, para un pastal ubicado a orillas de la vía hacia La Pintada, a 500 metros de la entrada a Marmato. Contó que iban a tener relaciones sexuales, pero discutieron, ella lo agredió, "la cosa se salió de control", en el forcejeo rodaron y quedaron a orillas del río Cauca. Que la asfixió y la arrojó al agua. Se recalcó que al marmateño siempre se le explicó sobre su derecho a guardar silencio.

* Posteriormente les pidió a las autoridades que lo sacaran de Marmato, porque todo mundo le preguntaba por Daniela.

* Solicitaba seguridad. Recogió implementos de aseo y se le adecuó un sitio en la estación de Policía de Supía.

* *El lunes, a las 7:30 de la mañana, partió con los investigadores hacia el sitio señalado. En la inspección al lugar encontraron una zona verde pisoteada y sobre un matorral una chaqueta similar a la que portaba Daniela ese día. Luego ropa interior, al parecer, también perteneciente a la víctima.

* Anoche se expusieron fotos y videos de cámaras.

* El cuerpo lo hallaron el martes, desnudo, semi-sumergido en el río. La identificaron por unos tatuajes.

* El informe de Medicina Legal señaló: tenía hematomas en manos, que mostrarían maniobras de sujeción; y heridas en la cabeza con arma blanca.