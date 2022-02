Iban para la escuela y no regresaron a casa: Desaparecieron hace 10 años en Anserma

Manuela Zamorano

LA PATRIA| MANIZALES

Los medios de comunicación registraron el 21 de febrero del 2012, la extraña desaparición de dos menores de edad en Anserma. Hoy, cuando se cumplen 10 años, las noticias de su paradero son inciertas y los investigadores tienen pocas piezas para tratar de armar el rompecabezas que permita encontrar una respuesta de lo que pudo haber pasado.

Fanny del Socorro Ballesteros, madre de cinco hijos, que se gana la vida haciendo aseo en establecimientos comerciales, asegura que desde la desaparición de su hija vive una tragedia. Cuenta que ese día se levantó temprano y le alistó el uniforme a Angie Daniela Toro Ballesteros, quien tenía para esa época 12 años.

La niña se arregló y a la salida de la casa se encontró con su amiga de escuela, Yaqueline Villa Villada, de 11 años. Ambas cursaban el grado quinto en la Escuela Sucre, perteneciente a la IE de Occidente.

Fanny señala que su hija, cuando salía de la escuela, se iba para la casa de su amiguita, pues la madre trabajaba hasta las 8:00 de la noche. Así que al ver que Angie no llegaba llamó a la madre de la otra menor, para saber sobre su hija y fue en ese momento que ambas supieron que desde que salieron del centro educativo, a eso del mediodía, no regresaron a sus casas.

Fanny recuerda que fue a denunciar esa misma noche ante el CTI, pero le dijeron que debía esperar 72 horas para confirmar su desaparición. "Yo no entiendo eso, me mandaron para la casa y me pidieron que regresara al día siguiente. En medio del desespero publiqué fotos, llamé a los medios de comunicación y funcionarios de las autoridades municipales me regañaron. Quería que se ofreciera una recompensa y ni siquiera me atendieron", sostiene Fanny.

Marcha

Añade que acudió a las directivas de la escuela para hacer una marcha en búsqueda de solidaridad y le negaron el permiso. "Lo que más me duele es que ni siquiera en estos 10 años han hecho algo, ni una marcha para ayudarme a recuperar las niñas", concluye. Hasta Medellín fue a buscarlas por comentarios que decían que en esa ciudad las habían visto, pero todo fue en vano.

Fanny dice que con el paso del tiempo la gente llegó con el rumor de que las habían visto en una u otra parte, incluso en un parque de Medellín prostituyéndose. Al saber esto, estuvieron durante seis días en esa ciudad, pero no las encontraron.

Allí pegaron y entregaron carteles con sus fotos y, lo más grave, dice la madre angustiada, es que la niña sabía de memoria su número celular y nunca la ha llamado al menos para decirle que está viva.

La madre desesperada narra que cada vez que indaga por su hija y por la otra niña les responden que no hay nada nuevo. "Como somos madres humildes, nadie nos presta atención, solo pido a las autoridades que me colaboren para encontrar a mi hija; ellas son dos niñas y el 23 de julio Angie cumplió 21 años. A mi hija nada ni nadie me la reemplaza".

La otra menor

Con relación a la otra menor desaparecida, Yaqueline, tampoco se conoce nada de su paradero, pero lamentablemente su mamá murió el 7 de noviembre pasado esperando algún día volverla a ver.

Las autoridades explicaron que no han tenido pistas de las niñas, a las que han buscado por muchos lugares. Sobre un posible caso de prostitución infantil, dijeron que no se puede manejar esa hipótesis, pues ante la poca información, eso sería revictimizarlas.

Mientras tanto, estas familias continúan viviendo en incertidumbre, sin tener rastro de sus hijas, y con la esperanza de poder encontrarlas y tenerlas de nuevo en sus hogares.