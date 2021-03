Evite darles papaya a los extorsionistas: caso en Manizales

LA PATRIA| MANIZALES

La semana pasada se conoció el caso de una mujer en Manizales, a quien intentaron estafar cuando salía de una reunión.

“Me llamaron de un número desconocido, contesté y empezó un muchacho a llorar. Me acordé de Matías. Le dije: Mati, qué te pasó y empezó a gritar. Le pregunté desesperada que dónde estaba. Habló luego un hombre que dijo ser agente de tránsito. Me indagó que dónde estaba. Le contesté que en la oficina y me trataba de sacar información. Contó que mi hijo estaba muy golpeado, que había atropellado a una señora y que la mató.

“Expresó luego que se llevarían a Matías, en una ambulancia, para la cárcel. Sentía de todo, salí como loca de la oficina, chateaba con un amigo, a la par que hablaba con el policía. Dijo que estaban en la Avenida Santander y preguntó si él tenía antecedentes penales, que si no me calmaba, no podría ayudarme. Preguntó de todo, que dónde vivía, trabajaba y me empezó a tratar mal. En esa entró una llamada de mi hijo y se cortó la de los estafadores. Creo que me querían robar o extorsionar”.

Atentos

Lo que sugiere el Gaula Caldas en estos casos es confirmar la información.

Pregunte siempre: ¿a quién necesita?, ¿de parte de quién?, ¿qué solicita?, desconfíe de llamadas de números extraños, no responda cosas de su vida personal, mantenga la calma y verifique la información, no caiga en engaños en los que ofrecen premios sin hacer nada, antes de autorizar el tratamiento de datos personales, identifique plenamente a la persona, no acuda a citas a ciegas, no haga alarde de sus bienes o posesiones.

Los niños

El Gaula Caldas invitó esta Semana Santa a estar muy pendientes de no caer en extorsiones o engaños, sobretodo de cibrdelincuentes que contactan a sus víctimas en redes sociales, juegos, foros y apps. Crean una falsa sensación de amistad para ganarse la confianza para ejecutar la ciberextorsión, donde los menores de edad son los más vulnerables.

Les piden imágenes o videos íntimos y luego amenazan con publicarlos. Explíqueles a los niños los riegos que existen en la internet y preste atención a posibles señales de alerta. Denuncie a la línea 165.