Engañaron y extorsionaron arquitecto en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Al arquitecto Santiago Dussán López lo engañaron y lo extorsionaron. Hace 25 días, recordó, llamaron a su estudio en Manizales para solicitar de sus servicios.

"Era un cliente interesado en remodelar la finca y cinco casas para un hotel boutique especializado en Wellness & yoga, Con los nuevos se hace un proceso y 10 días después coordinamos. Me dijo que no era de redes sociales ni nada de eso, que tenía los planos en Puerto López (Meta), que fuera, me quedara una noche y disfrutara del paisaje".

Arrancó en su vehículo hacia la zona, la llamada se cortaba y hablaba cada dos horas con el supuesto cliente. Lo citaron en una vereda de nombre Chachafruto.

"Seguí las indicaciones. El hombre me llamó para informarme que un sobrino suyo me recogería. Luego recibí una llamada de un número desconocido y habló un tal comandante Armando, del Eln. Le expliqué que solo estaba ahí para verme con un cliente. Me indicó que debía colaborar para unos medicamentos, dar $30 millones. Obvio no los tenía. Si me estudiaron tan bien debían saber que solo contaba con $3 millones en mi cuenta".

Le dieron tres opciones: colaborar, salir del carro, recibir un disparo en la cabeza y quemar el vehículo con él adentro, o salir por la carretera destapada donde lo esperarían para asesinarlo.

Negoció para pagar $3 millones y le exigieron hablar con la mamá en Manizales para que los girara. Luego lo obligaron a apagar el celular y prenderlo a una hora determinada.

"Pensé en que era una trampa, pero también en que era arriesgar la vida por tan poquito. Llamé a mi mamá, me confirmó lo del giro y me dijo que me fuera de ahí. Los extorsionistas hicieron lo mismo y me informaron que a la salida del sector me daban un paz y salvo. Eso no pasó. Denuncié me explicaron que era una red que operaba desde las cárceles y quien reclamó el giro tiene ocho denuncias por extorsión. Fui la quinta víctima del año en Los Llanos, el más reciente un ingeniero de petróleos".

Casos similares

LA PATRIA contó el año pasado dos casos similares en Caldas. El del conductor de una ambulancia de una empresa privada de Manizales, citado a Pensilvania para un servicio. Allá lo llamaron y le dijeron que hablaba con Gonzalo, del Eln. La extorsión no se logró.

El otro, en La Batea (Villamaría), la víctima era el conductor de un camión del Valle del Cauca, contratado para un acarreo. Ya en el sitio le manifestaron que eran del Eln, que lo tenían rodeado y con dos francotiradores apuntándole.

Le pidieron $15 millones al dueño. Como no accedió, se comunicaron de nuevo con el conductor y lo obligaron a prenderle fuego al automotor.