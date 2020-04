En cuarentena, tienen que compartir techo con sus verdugos

DORIS MARCELA TÉLLEZ

La violencia intrafamiliar no surgio el 13 de marzo, cuando se inició la cuarentena nacional, sino que como resalta Ximena Norato, directora de la Agencia de Periodismo por los Derechos de la Niñez, es apenas la punta del iceberg que evidencia la situación por la que pasan a diario niños, mujeres y hombres.

Según datos de Medicina Legal, la vivienda es el escenario más frecuente en la violencia intrafamiliar, el 76,03 % de los casos ocurren allí. Así, la medida de aislamiento preventiva por la covid-19 significa que las personas agredidas están conviviendo con sus agresores, y lo harán hasta el 26 de abril.

Carmenza Sánchez Quintero, docente del departamento de Estudios de Familia y coordinadora del Observatorio en Genero y Sexualidad (Gesex) de la U. de Caldas, asegura que las personas no están acostumbras a estar 24 horas entre sujetos. “Espacios pequeños generan más niveles de violencia. Y el no permitirnos salir, genera estrés”.

Cifras

Entre el 20 de marzo y 4 de abril de 2020, el Centro de Contacto de la Fiscalía recibió 578 llamadas por violencia basada en género y atendió 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar por día.

En cifras del Observatorio de Género de la Vicepresidencia, las llamadas recibidas a la línea nacional de la mujer (155) aumentaron de 2019 a 2010 en un 103%, esto para la fecha del 25 de marzo al 4 de abril, periodo de aislamiento.

Para Jennifer Cotacio, abogada penalista y experta en derechos humanos y de las mujeres, el consumo de alcohol genera más violencia: “Con esto pierdes el miedo, ya no toleras a los demás y aumenta el pánico generalizado que ya existe por la pandemia”. En Manizales se decretó ley seca con el toque de queda, que fue la primera medida de aislamiento. Sin embargo, las personas ya consiguen alcohol en las tiendas y supermercados sin ninguna restricción.

Hay que diferenciar

La violencia de género y la intrafmailiar, no son lo mismo, pero una sí puede estar dentro de la otra. La primera tiene que ver cuando la agresión es cometida por una persona del sexo contrario por cuestión de poder o dominación. La intrafamiliar es la agresión que se genera entre miembros de la familia.

Ximena Norato, resalta que la violencia intrafamilia siempre se ha presentando, pero que aumenta ahora que la famailia está departiendo junta. “El sistema judicial ha fallado porque no es efectivo a la hora de sacar a los verdugos de la casa. La cuarentena es una jalón de orejas que evidencia que este es un problema de salud pública que debe ser atendido prioritariamente”, dijo.

Resalta que en las familias donde no hay violencia, el estrés de la cuarentena puede verse representado en más gritos o regaños, pero no en golpes. Para ella, estos hechos se presentan en los hogares donde ya había sucedido y no se actuó a tiempo.

Consejos

Denunciar y seguir las rutas de apoyo son algunas de las recomendaciones. Con los niños, se debe tener en cuenta que se está en un estado excepcional, por lo que no se debe pedir normalidad en ellos. Establecer horarios y programas familiares puede ayudar.

Para Faris Dalya Toro, psicóloga con perspectiva de género, es evidentemente que el panorama ha cambiado en una magnitud alarmante. “Esta situación afecta en diferentes niveles. Hay aumento en síntomas de ansiedad, transtorno depresivo y temas de autoestima”.

Señala que es importante conocer los grupos de apoyo que pueden respaldar en este tipo de situciones. Dice que las personas que están al rededor de la víctima son acompañantes y no deben presionar para que denuncie: “Si bien hay riesgo, la decisión de llevar el proceso judicial es de la persona que está sufriendo la agresión”.

La psicológica y la económica

“Váyase a putear a la calle, ese no es mi problema. Si no es capaz de tener al niño yo voy a recogerlo”, frases como esta han tenido que escuchar algunas mujeres que se quedaron sin ingresos por la cuarentena y perdieron su autonomía económica.

La violencia económica también se evidencia en esta época, donde además se suma la psicológica cuando las parejas amenazan con denunciar, ante la Comisaría de Familia, para que les quiten a los hijos, por no tener recursos para alimentarlos.

Esta amenaza es injustificada, ya que según la abogada Jennifer Cotacio el factor dinero no es determinante para que el Icbf restablezca los derechos del niño. Para ella, en ese caso la institución tendría que ayudar a que la mamá tenga cómo alimentarlos. Dice que se deben mejorar la líneas para denunciar, ya que algunas mujeres no tienen dinero para internet ni para el minuto.

No se tienen datos consolidados

En la sesión virtual del concejo de Manizales, la semana pasada, la secretaria de Las Mujeres y Equidad de Género, Matilda González, señaló que cuando llegó a la secretaría no habían cifras y que las han tenido que construir en medio de la crisis. Aseguró que trabajan en un consolidado para establecer si han aumentado los casos de violencia instrafamiliar y hacia las mujeres, en la cuarentena.

Las líneas de apoyo

La secretaría de Las Mujeres y Equidad de Género de Manizales activó las líneas 3045458444, 3152289379, 3004242723, 3147310551, 3116190433, 3206992851, 3106503934, 3107391255, 3137419846 y 3122105494 para atender casos de violencia de género con apoyo psicológico y jurídico, la línea nacional 155 también atiende las 24 horas. En los hechos de violencia intrafamiliar las comisarías de familia siguen recibiendo denuncias a través del correo denunciascomisariasdefamilia@manizales.gov.co.

En el mundo

La comisionada de abuso familiar para Inglaterra y Gales, en entrevista con la BBC,dijo que en Reino Unido se incrementaron en un 65% las llamadas a la línea nacional de emergencia para denunciar abuso, el fin de semana pasado. Por otro lado, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió hace unos días que se adopten medidas para hacer frente al repunte global de la violencia doméstica contra mujeres y niñas ocurrida durante las últimas semanas, debido a los confinamientos decretados durante la pandemia de la covid-19.

Según datos de la ONU, en 2017, cerca de 87 mil mujeres fueron asesinadas, y más de la mitad de estos asesinatos fueron realizados por miembros de su familia.

En voces

Yeimi* sufrió violencia intrafamiliar por parte de su esposo, desde hace cerca de dos meses no vive con él y esto cuenta sobre su cuarentena junto a sus hijos:

Las cosas han estado muy tranquilas. Lo más complicado con él eran los celos. Como ahora no podemos salir a la calle no hay forma de encontrárnoslo, tampoco tengo miedo de que pueda ir al colegio de los niños y no hay ninguna forma de que nos llame porque los celular están prácticamente todo el tiempo apagados.

Cuando supe lo de la cuarentena me imaginé el calvario de muchas mujeres que tendrán que estas con quien las maltrata. Aún recuerdo cuando ni niño me decía: “mamá no vayas a salir porque mi papá te pega en la boca”.

*El nombre de la mujer fue cambiado para su protección.