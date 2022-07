El maestro Guillermo Vallejo sufre un drama por su computador

LA PATRIA| MANIZALES

Ser de buen corazón le salió caro al artista Luis Guillermo Vallejo Vargas, autor del monumento a los Colonizadores, de Chipre.

Hoy sufre por la pérdida de su computador, un Macbook Pro viejito, de unos 10 años de uso, que tiene en su tapa una calcomanía de un corazón rojo. Ahí reposa toda la información del programa Fábrica de Sueños y su producción artística de los últimos cuatro años.

Está desesperado porque teme que le borren la información que solo es valiosa para él y y clama a quienes tienen el equipo que por favor se lo devuelvan. Incluso, está dispuesto a dar una recompensa.

Se aprovecharon de su nobleza

El artista narró que el miércoles 20 de julio, a eso de las 4:00 de la tarde un grupo mixto de jóvenes llegó a su propiedad La Montaña Mágica, de la reserva Buenavista, él les aclaró que era un sitio privado y muy cordialmente los invitó a retirarse, pero ellos pidieron conocer el lugar y tomar fotografías.

"Amablemente conversé con ellos y les permití conocer, esperé a que se retiraran y a los 15 minutos, saliendo de mi casa, me los encontré en el exterior de la propiedad. Me pidieron que los llevara hasta Manizales y con gusto organicé mi camioneta para que los siete cupieran. Nos fuimos charlando en el recorrido, hasta llegar a la carrera 24, estación del Cable La Fuente-Manizales. Se bajaron, me agradecieron, me mandaron buena energía y cuando avancé dos cuadras y llegué al parqueadero, donde mi hermana, me percaté de que me faltaba el computador. Había sido extraído de mi bolso. Ahora les pido que me lo regresen, los traté de muy buena manera para que me hagan semejante daño, es la información de cuatro años de trabajo de mi vida".

Este año el artista plástico ha atendido a 1.200 niños en convenio con la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Manizales, por medio de Fábrica de Sueños. Quien tenga el aparato por favor comunicarse al WhatsApp +57 315 647 3248.