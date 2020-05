El hombre de azul que salvó al del rojo: historia en un puente de Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Esta es la historia del hombre de azul que salvó al muchacho de rojo. Ocurrió en un puente de Manizales, en la tarde del jueves, antes de las 5:00 de la tarde. Mientras el de rojo parqueó su moto, se sentó en el andén a llorar y se subió a las barandas del puente, el de azul caminaba hacia su trabajo como guarda de seguridad en un edificio.

Todo sucedió en cuestión de segundos. Albeiro Escobar Gaviria, nuestro personaje de azul, adscrito a la empresa Celar hace unos 25 años, no sacó su celular, ni empezó a grabar, como lo hacen muchos. No. Decidió acercarse al joven y hablar con él.

"Siempre subo por esa ruta. Caminaba y vi al joven llorando sobre ese puente, me le acerqué suavemente, a unos 50 centímetros. Le dije que si quería hablar conmigo, pero no me contestó. Le conversé bobadas. Luego me respondió que prefería estar muerto. Me contó que tenía familia e hijos. No lo acosé mucho porque, por la posición del cuerpo, donde se mueva un poco hacia adelante se iba al vacío", le relató Albeiro a LA PATRIA.

Jálelo

Algunas personas le hacían señas de que lo mandara hacia atrás, pero el guarda les respondía que no con la cabeza. "Tenía que salvar mi vida y la de él. Podíamos caer los dos". Una mujer se arrimó a la escena y le expresó al joven de rojo, de unos 25 años, que no cometiera ese error. Luego hizo lo mismo otra persona.

"Se dejó convencer y bajó el pie de donde lo tenía apoyado. Nos sentamos en el bordo del andén, llegó la Policía y me fui a trabajar. Es la primera vez que vivo algo así. No sé que pasó con el muchacho", indicó Albeiro, quien vive en Ruta 30.

El joven fue atendido por socorristas, se lo llevaron en ambulancia a eso de las 5:10 de la tarde y la moto se la guardó la Policía.

Albeiro indicó que tomó las cosas con calma, reflexionó que se trataba de un ser humano con problemas, por lo que decidió hacer lo que estaba a su alcance. "No sabía si estaba mirando algo o si se iba a quitar la vida. No lo conocía, pero era mejor hablarle. Después de un caso similar, hace como un mes, leí recomendaciones en el periódico y decidí aplicarlas. No hay que tomar fotos, ni grabar, hay que intentar ayudar conversando con la persona", acotó.

El héroe de azul se llena hoy de orgullo por lo que hizo. Eso sí, reconoce que fue vital la intervención de dos personas más. No sabe nada del joven de rojo, pero solo espera que esté mejor y que no repita una situación de estas.

1. Si usted pasa por la calle y ve una escena de posible suicidio.

A. Saca su celular, graba, toma fotos y difunde la imagen.

B. Llama a la Línea 123 de la Policía y pide ayuda.

C. Trata de persuadir a la persona.

D. La B y C son correctas.

2. Cuáles de los siguientes consejos le daría a una persona que podría tener ese tipo de problemas.

A. No se aisle ni se encierre. El aislamiento incrementa la angustia o la depresión y lo lleva a pensar demasiado en la causa de su conflicto.

B. Cuénteme que le pasa y busquemos un profesional que lo oriente. Puede ser psicólogo (a), sacerdote, paramédico o psiquiatra.

C. Todo problema tiene solución, hay que ser paciente, dejarse guiar y acompañar por quien sepa hacerlo.

D. Llame a los números 300 785 24 14 y 310 386 40 63. Guárdelos en su celular. Son para recibir orientación gratuita.

E. Todos los anteriores.

3. Está frente a una persona que quiere quitarse la vida. ¿Cómo reaccionaría?

A. Lo escucharé, no lo reprocharé por lo que está pasando. Sé que una pregunta mal hecha o un comentario inportuno llevará a acelerar el acto.

B. Me acercaré muy lenta y calmadamente para evaluar su estado de ánimo y su condición mental para responder. Le pediré permiso para arrimarme.

C. Generaré un mínimo de confianza a fin de distensionar el ambiente y darle tiempo de dispersar la idea suicida por unos segundos. No dejaré que reine el silencio.

D. Permitiré que se desahogue, que libere emociones, para que los organismos de socorro alcancen a llegar y actúen.

E. Todo lo anterior.

15

15 personas se han quitado la vida este año en Manizales. Seis durante lo que va de la cuarentena (1 marzo, 3 en abril, 2 en mayo).