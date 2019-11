Duelo universitario por el asesinato de Juanita Correa Valencia, estudiante de Medicina

LA PATRIA | MANIZALES

El universitario señalado de asesinar ayer a Juanita Correa Valencia, de 17 años, alumna de segundo semestre de Medicina en la Universidad de Manizales, atribuyó el hecho a “las órdenes de un demonio”. El estudiante de tercer semestre de Psicología en esa misma institución, fue aprehendido minutos después del hecho, que ocurrió en la calle 19 No 10A- 27,del barrio Campohermoso, entre las 6:00 y 6:30 de la mañana. En la vivienda habitan universitarios, entre ellos víctima y victimario. Al parecer, el hoy detenido se levantó, fue a la habitación de Juanita, la apuñaló en nueve ocasiones. La degolló.

La Policía recibió el reporte, llevaron en una patrulla a la paciente, natural de Neira, hasta el SES Hospital de Caldas, pero falleció. El supuesto agresor, de 19 años, es de Armenia. Las autoridades aclararon que no tenían relación sentimental.

Diferencias

El coronel Diego Oswaldo Vásquez Rivera, comandante de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana, manifestó: “Al parecer la asesinó por diferencia de religiones”. Según versiones de personas que llegaron al sitio, el joven dijo que tenía planeado matar a la joven y meter el cuerpo en una bolsa y desaparecerlo. El detenido manifestó que todo se le dañó porque Juanita pidió auxilio y llegaron dos personas que habitan la casa. Luego él se hizo en un rincón. Reconoció que perteneció a una secta luciferina y que no dormía. Al parecer, esa noche tampoco lo hizo y que una voz le ordenó matar a la estudiante. Ambos eran reconocidos como buenos estudiantes. Juanita estaba becada por el programa Generación E y el agresor por Ser Pilo Paga, ambas del Gobierno nacional. Ella tenía el sueño de sacar su carrera adelante, salvar vidas y ayudar a su familia económicamente, especialmente a su mamá, Mery. Ramiro, el papá de la joven, falleció. Juanita tiene dos hermanos: la mayor vive en Londres y el menor, en Neira. Era cristiana, tímida y muy callada.

Según fuentes cercanas, el universitario, desde hace varios días, la trataba mal. Compañeros del estudiante de Psicología manifestaron que sufría de esquizofrenia. “Es muy inteligente, habla de muertes, de oscuridad. Miraba muy feo. En clase siempre era aparte, se integraba poco”, contó una conocida. El repudio es total. Anoche, en la Universidad de Manizales, estudiantes del centro educativo protestaron por esta muerte.

Oraron por ella

Una sola voz, representada por unas 400 personas, se escuchó anoche en la Universidad de Manizales para protestar por la muerte de la estudiante. Cánticos, oraciones y velas

encendieron la esperanza de que hechos como este no se repitan. La tristeza los unió. La ceremonia tuvo momentos de tensión porque algunos compañeros (as) de Juanita consideraron que no se trataba de un feminicidio y que no se debían aprovechar estos espacios para promover cosas que no son. Pese a eso, asistentes exhibieron carteles en contra de ese delito. Se considera feminicidio, entre otros, cuando se causa la muerte de una mujer por su condición de serlo o por motivos de su identidad de género. O si ocurrieron antes una relación familiar, íntima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y se perpetró de un ciclo de violencia (ver artículo 104A del Código Penal). “Somos parte de la sociedad, hacemos parte de una Colombia destrozada por la violencia, por una historia que nos identifica de muchas maneras”, leyó una mujer. Y le complementó un hombre: “Es el dolor de que no estamos completos, de que nos faltan elementos”. Luego hubo un momento de silencio, que terminó con el canto de “gracias a la vida, que me ha dado tanto...” y con una oración.

Entre los asistentes estaba Juan David Valencia Giraldo, compañero de vivienda de Juanita. La recordó anoche como una mujer noble, juiciosa, fiel a sus convicciones y valores, disciplinada, que se entregaba con todo por los demás. “Quería ser médica para ayudar a las personas, me lo dijo días antes. Viajaba todos los fines de semana a Neira. Este puente no lo hizo. La convivencia en la casa era adecuada, no pensamos que eso fuese a ocurrir”. Ayer fue un día normal, hasta que oyeron los gritos en la habitación de Juanita, que es contigua a la del detenido. “Ahí nos dimos cuenta de lo que pasó. Consternados, no entendíamos la razón de lo ocurrido. Una escena fuerte. El hombre tenía comportamientos raros, pero nunca fue agresivo con nosotros. Se generaba lesiones en el cuerpo”, concluyó.

Víctimas universitarias

Mayo de 2012.

Dentro de las residencias masculinas de la Universidad de Caldas mataron a Alexandra Vivas Medina, estudiante de Ciencias Sociales de este centro educativo. El novio, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la misma universidad, la asfixió.

Junio de 2016.

A Juliana María Escobar Suárez, de 21 años, estudiante de Artes Escénicas de la U. de Caldas, la encontraron muerta en un cafetal de la finca La Esperanza, de la vereda La Violeta, de

Manizales. El homicida intentó suicidarse, aunque sobrevivió.

Marzo de 2017.

A Yesica Katerine Aguirre Canchala la asesinaron dentro de una residencia del centro de Manizales. Era estudiante de tercer semestre de Enfermería en la U. Católica. Las investigaciones establecieron que le pagó a alias la Lora para que la degollara.

21 de mayo de 2018.

A la estudiante de Enfermería de la U. de Caldas María Manuela Giraldo Montes la asesinó su hermano, Alejandro, dentro de su casa en Chipre.

21 de agosto de 2019.

En una masacre en el Kilómetro 41 mataron a cinco personas, entre ellas a la estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la U. de Caldas Laura Vanessa Ramírez León.