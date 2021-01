Detienen a policía y a taxista por una riña en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Con dos personas detenidas culminó un rifirrafe entre un taxista adscrito a Tax La Feria y un patrullero de la escuela de Carabineros Alejandro de Gutiérrez, quien estaba de descanso.

La disputa se inició en el sector del Parque del Agua y terminó detrás de la Gobernación de Caldas. Los implicados resultaron lesionados, pero el conductor de servicio público llevó la peor parte, pues recibió una lesión con navaja en el pulmón izquierdo.

-Por un pare*

Emil Armando González, taxista desde hace 14 años, perteneciente a la Asociación de Amarillos VIP, es el afectado. Al parecer omitió un pare en el sector del Parque del Agua, lo que generó que el conductor del otro carro en disputa -policía activo, pero de civil y en compañía de la hija menor de edad- lo persiguiera pitándole en varias ocasiones, contó un líder del gremio.

Emil Armando le explicó a LA PATRIA, desde el Hospital de Caldas, que bajó de Chipre y luego de la situación el policía frenaba y le tiraba el vehículo encima.

“No me dejaba pasar. Nos desviamos hacia el sector de Sideral y nos retamos a resolver el caso como hombres. Cuando él se bajó pedí ayuda a otros compañeros. Lo empujé, se me vino encima y me apuñaló. Así, lesionado, me fui detrás de él y en el sector de la Gobernación había un retén policial. Me atravesé para que lo detuvieran, pero no le querían decomisar la navaja. Llamaron una ambulancia y me llevaron al centro asistencial. Me dicen que estoy detenido por lesiones personales, porque dizque le pegué al otro señor”. Anotó que espera interponer la denuncia por la agresión.

El líder del gremio hizo un llamado a ser más tolerantes, sobre todo a taxistas y policías, que trabajan de la mano, que sepan cómo reaccionar, pero con diálogo.

*Autorizó publicar su nombre.

-Le dieron en la cara

La Policía entregó su posición en comunicado de prensa.

Explicó que el implicado es miembro activo, adscrito a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

“En la carrera 22 con calle 23 se presentó una discusión entre dos ciudadanos, quienes mutuamente se agredieron verbal y físicamente. Uno, el policía, presenta un golpe en el rostro con elemento contundente y el otro una herida en la región axilar, al parecer, ocasionada con arma cortopunzante. Ambos fueron capturados por lesiones personales en riña recíproca y trasladados de inmediato al Hospital de Caldas, donde recibieron atención médica”.

Añadió que la Metropolitana adelanta una investigación con el fin de determinar cuáles serían los motivos de intolerancia que incitaron a la disputa. “Los hechos denunciados no están relacionados con actos del servicio, ni en cumplimiento del mismo, no se encontraba uniformado, ni en actividades oficiales. Descansaba. Reiteramos el compromiso institucional de facilitar las investigaciones para que impere la justicia”, concluyó.

