Detenidos en La Merced afrontarán proceso en libertad

LA PATRIA | MANIZALES

Culminó el último día de las audiencias de control de garantías contra el alcalde de La Merced, Jhonatan Vásquez, su esposa, un expolicía y un exconcejal, señalados de lavado de activos, entre otros delitos.

La juez no acogió la solicitud de la Fiscalía de darles medida de aseguramiento y ordenó que afronten el proceso en libertad. Dijo que no se demostró por qué eran un peligro para la comunidad y merecían una medida. Tampoco por qué el concierto para delinquir vaya en contra de la seguridad pública y dijo que no hay respaldo probatorio suficiente. “Estar imputado de unos delitos graves, con penas altas, no significa restringir la libertad”, anotó la juez.

“Los mercedeños pidieron que estén libres, que son personas de bien. La solicitud de la Fiscalía de encerrarlos era una medida excesiva. No son un peligro para la comunidad”, dijo Jorge Duque López, abogado del exuniformado, al referirse a la marcha que hubo el lunes en ese municipio.

Él fue el último defensor en pronunciarse hoy, antes de escucharse la decisión de la juez. Los otros, Jaime Andrés Novoa, Leimar Mosquera y Aristides Betancur, consideraron el viernes que la imputación era poco clara.

De la decisión

“La fluidez económica del alcalde no es tan amplia como para afirmar que aumentó su capital. Tiene una moto y un taxi afiliado a una cooperativa en Medellín, adquirido en 2015. Todo eso sumado a la venta de ganado y a los cultivos, lo que demuestra que no es tan evidente que esos movimientos financieros no puedan tener un origen lícito”, anotó la juez.

Sobre la esposa del mandatario, dijo la juzgadora, es rentista de capital y así está inscrita. Administra fincas de su papá, quien ha referido que la inscribió como vendedora de café y maneja asuntos generales de su familia. Tiene créditos y sobregiros en sus cuentas y préstamos recientes con varios bancos. Ha refinanciado créditos.

“Si tuviese incremento patrimonial no acudiría a tantos productos bancarios. La venta de café puede justificar esas consignaciones. La Cooperativa de Caficultores le ha hecho pagos a ella”, anotó.

Concluyó que sí hay justificación de esos ingresos, por lo que no puede deducirse que incurran en lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De paso, el expolicía tampoco estaría involucrado en ese delito, acotó.

La juez expresó que sobre concierto para delinquir sí hay elementos que podrían comprometerlos, como las interceptaciones telefónicas, donde el expolicía contactaba personas que quisieran irse fuera del país y que les rendía cuentas al alcalde y la esposa. Que liquida lo que se ha movido en giros.

Explicó que en apariencia sí hay unos roles para mandar gente fuera del país. Del exconcejal aseveró que no se advierte que tuviese participación en ninguno de los delitos. El caso pasará a un juez de conocimiento.

Otros casos

El mandatario, del Partido Liberal, ya había sido absuelto este año de dos procesos, en los que lo involucraban en dos dobles homicidios del 2004. Exparamilitares del bloque Cacique Pipintá de las Auc, que operó en Caldas, lo señalaron. Luego denunció que era víctima de un cartel de falsos testigos.

Vásquez Duque estuvo detenido el año pasado en la cárcel La Blanca. Lo aprehendieron en su municipio el 1° de octubre, salió electo alcalde pese a estar encerrado y luego le dieron domiciliaria con permiso para posesionarse y laborar. Sacó 1.704 votos en las elecciones, 201 más que Jorge Iván Hernández, del Partido de la U.